Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: самые популярные модели октября

В сегменте новых автомобилей в Украине увеличились доли гибридов и электромобилей. Тем не менее модели с бензиновыми двигателями продолжают доминировать.

В Украине за октябрь купили 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по типу топлива. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За октябрь продажи новых авто восстановились до уровня 2016 года. Этот показатель на 83% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

На рынке новых авто в Украине модели с ДВС продолжают доминировать. Тем не менее в октябре их доля снизилась с 68% до 65%.

Лидерами в сегменте новых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. Они заняли 45% рынка за прошлый месяц.

Доля дизельных авто снизилась с 22% до 20%. При этом гибридные модели стали популярнее на 2%, охватив 19% рынка новых автомобилей.

Доля электромобилей в октябре увеличилась с 14% до 15%. Модели с ГБО заняли всего 1% рынка.

Toyota RAV4 лидирует в сегменте бензиновых авто Фото: Toyota

Самые популярные модели по типу топлива:

бензиновые авто — Toyota RAV4;

дизельные авто — Renault Duster;

гибридные авто — Nissan Qashqai;

электромобили — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

Ранее Фокус писал, что в Украину стали импортировать больше подержанных автомобилей.