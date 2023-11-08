Итальянцы создали необычный электроскутер с экстравагантным дизайном (фото)
Vmoto APD призван привлечь к электроскутерам как можно больше людей благодаря своему необычному дизайну. Новинка создана с приоритетом на аэродинамику.
Австралийский производитель мототехники Vmoto совместно с итальянской студией дизайна автомобилей Pininfarina представили необычный электрический скутер APD. Новинка отличается футуристичным дизайном. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Vmoto APD пока существует только как концепт-кар. Тем не менее модель планируют запустить в серийное производство.
Спереди расположены тонкие фары, которые огибают корпус скутера. Дизайн новинки создан с приоритетом на аэродинамику, что положительно скажется на запасе хода.
Сзади установлены необычные фонари, которые объединены в один блок. Они повторяют форму корпуса, дополняя его.
Vmoto APD получил просторное сиденье и несколько отсеков для хранения вещей. По словам производителя, новинку можно использовать как повседневный транспорт.
Также в Pininfarina создали уникальную сумку, которая является продолжением сиденья. Она легко крепится к задней части скутера.
В Vmoto не раскрыли характеристики трансмиссии новинки. Известно, что дебют серийной версии модели запланирован на 2024 год.
Ранее Фокус писал, что американская компания VOOK презентовала свой новый электрический трицикл e-trike.