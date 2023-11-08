Итальянцы создали необычный электроскутер с экстравагантным дизайном (фото)

Vmoto APD призван привлечь к электроскутерам как можно больше людей благодаря своему необычному дизайну. Новинка создана с приоритетом на аэродинамику.

Австралийский производитель мототехники Vmoto совместно с итальянской студией дизайна автомобилей Pininfarina представили необычный электрический скутер APD. Новинка отличается футуристичным дизайном. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Vmoto APD пока существует только как концепт-кар. Тем не менее модель планируют запустить в серийное производство.

Спереди расположены тонкие фары, которые огибают корпус скутера. Дизайн новинки создан с приоритетом на аэродинамику, что положительно скажется на запасе хода.

Спереди установлены узкие фары Фото: Vmoto

Сзади установлены необычные фонари, которые объединены в один блок. Они повторяют форму корпуса, дополняя его.

Задние фонари огибают корпус скутера Фото: Vmoto

Vmoto APD получил просторное сиденье и несколько отсеков для хранения вещей. По словам производителя, новинку можно использовать как повседневный транспорт.

Также в Pininfarina создали уникальную сумку, которая является продолжением сиденья. Она легко крепится к задней части скутера.

В Vmoto не раскрыли характеристики трансмиссии новинки. Известно, что дебют серийной версии модели запланирован на 2024 год.

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