Насколько сильно электромобили подвержены риску возгорания — исследование

Эксперты развеяли некоторые мифы о безопасности электромобилей и объяснили, почему пожары таких авто сложно погасить. Также названы главные причины возгорания электрокаров.

Риск возгорания электромобилей вызывает обеспокоенность у многих автомобилистов. Британские эксперты изучили, опаснее ли электрические модели традиционных авто с ДВС. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Эксперты отметили, что загореться могут все автомобили, вне зависимости от силовой установки. Тем не менее пожары электромобилей сложнее потушить.

Как часто случаются пожары электромобилей?

В мире зафиксировано больше случаев возгорания авто с ДВС, чем электромобилей Фото: ABC News

Несмотря на то, что пожары электромобилей привлекают много внимания со стороны общественности, это не очень частое явление. Например, в Великобритании с июля 2022 года по июнь 2023 года были зафиксированы 239 таких инцидентов.

В 2019 году произошло около 1898 пожаров, связанных с бензиновыми и дизельными авто. За этот период были зафиксированы только 54 случаев возгорания электрокаров.

Исследование Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям показало, что автомобили с ДВС загораются в 19 раз чаще электромобилей. Увеличение количества пожаров электрокаров в основном связано с возрастанием их популярности за последние годы.

Почему пожары электромобилей сложно потушить?

Электромобили имеют множество отличий от традиционных авто. Поэтому такие пожары сложнее потушить.

Возгорание электрических моделей часто сопровождаются шипящим шумом и взрывами. Также электромобили могут повторно воспламениться даже спустя несколько недель.

Пожарные службы используют сразу несколько методов борьбы с возгоранием электромобилей. Некоторые из них доказали свою эффективность.

Перед ликвидацией пожара электрокара важно определить его модель. Так спасатели будут знать расположение аккумуляторной батареи и изолирующих выключателей.

Помимо этого пожарные часто используют большое количество воды, чтобы загасить пламя. Таким образом удается охладить аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить повторное возгорание.

После ликвидации пожара электромобили доставляют в безопасное место. Главное — держать их подальше от зданий и других авто.

Еще одним способом борьбы с повторным возгоранием является погружение электрокара в воду. Его опускают в контейнер, в который можно закачивать жидкость и держат так несколько дней.

Причины возгорания электромобилей

Многие выявленные на сегодняшний день случаи возгорания аккумуляторных батарей связаны с ДТП или другими повреждениями конструкции электромобилей. Автопроизводители делают корпуса батарей из материалов повышенной прочности, но их целостность может быть нарушена при сильном ударе.

Еще одной распространенной причиной возгорания электромобилей являются неисправные зарядные устройства или кабель. Это может привести к короткому замыканию и вызвать сбои в работе аккумуляторной батареи.

Главная проблема заключается в том, что аккумуляторные батареи воспламеняется довольно долго. Если повреждение не обнаружить вовремя, то возгорание может произойти даже спустя несколько дней из-за цепной реакции.

Современные электрокары имеют продвинутые алгоритмы контроля температуры батареи. Также обезопасить владельцев электромобилей может помочь переход с литий-ионных элементов на твердотельные.

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили стоимость эксплуатации электромобилей с их бензиновыми конкурентами.