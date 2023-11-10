Новый Subaru Forester 2024 показали до премьеры: как изменится кроссовер (фото)

Новый Subaru Forester стал крупнее и солиднее на вид, а его салон сделали современнее. Кроссовер сохранит знакомые оппозитные двигатели и постоянный полный привод.

В интернет попали фото Subaru Forester шестого поколения. Кроссовер официально презентуют 16 ноября на автошоу в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовали на сайте Reddit.

Кроссовер несколько подрос в размерах Фото: Reddit

Судя по снимкам, новый Subaru Forester 2024 сохраняет знакомый силуэт и дизайн с расширенными колесными арками, но стал солиднее и сдержаннее на вид. У него более плавные линии кузова, стреловидные фары и черная глянцевая решетка радиатора. Кроссовер Subaru также подрос в размерах.

В салоне появился большой тачскрин Фото: Reddit

В салоне обращает на себя внимание большой портретный тачскрин, знакомый по новым Subaru Crosstrek и Outback. Примечательно, что кроссовер не получил современную виртуальную панель приборов.

Платформа и силовые агрегаты Subaru Forester 2024 останутся прежними. В США модель дебютирует с 2,5-литровой оппозитной четверкой на 185 л. с., но в других странах останутся и 2,0-литровые версии – как чисто бензиновые, так и с гибридной установкой.

Модель сохранит двигатели предшественника Фото: Reddit

Кроме того, могут предложить 1,8-литровый турбомотор на 177 л. с. Конечно же, кроссовер Subaru Forester сохранит вариатор и постоянный полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Subaru презентовали новый спортивный электрокроссовер.

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