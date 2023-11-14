В Киеве заметили новейший британский внедорожник в стиле старых Land Rover (фото)

Ineos Grenadier напоминает классический Land Rover Defender, однако получил современную "начинку". Внедорожник комплектуют 3,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями BMW.

В Киеве сфотографировали новый Ineos Grenadier 2023. Это первый внедорожник британской марки, замеченный в Украине. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник комплектуют бензиновыми и дизельными двигателями BMW Фото: Topcars UA

Ineos Grenadier на польских номерах, поэтому не исключено, что внедорожник пригнали для растаможки, ведь официально в Украине он не продается. Впрочем, может быть, что владельцем авто является гражданин Польши, приехавший в Киев.

Новый Ineos Grenadier – современная вариация на тему классического Land Rover Defender. Основатель компании сэр Джим Рэдклиф является поклонником старых Land Rover и даже пытался купить лицензию на их выпуск.

Когда Land Rover отказал в лицензии, Джим Рэдклиф создал Ineos Grenadier, который очень напоминает Defender. В Land Rover даже подали в суд на Ineos, однако не смогли его выиграть.

Ineos Grenadier имеет рамную конструкцию Фото: Topcars UA

У рамного внедорожника оригинальный интерьер с приборами в авиационном стиле. Ineos Grenadier комплектуют 3,0-литровыми турбомоторами BMW – 286-сильным бензиновым и 249-сильным дизельным. Он получил 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

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