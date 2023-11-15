Итальянцы показали необычный электрический скутер в ретро-стиле (фото)

Lambretta Elettra вдохновлен культовыми моделями итальянского бренда, но дополнен футуристичными элементами. Новинка может поступить в продажу уже в 2024 году.

На Международной выставке мотоциклов и аксессуаров в Милане представили необычный электрический скутер Lambretta Elettra. Новинка получила футуристичный дизайн с элементами ретро-стиля. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Lambretta Elettra заимствует дизайнерские элементы от культовых моделей бренда. Он сочетает их с новейшими технологиями электрического транспорта.

Электроскутер получил легкий кузов из алюминия и стали. Новинка отличается раздельной передней оптикой со светодиодными фарами.

Lambretta Elettra получил легкий кузов Фото: Lambretta

Lambretta Elettra получил большое сиденье из переработанных материалов. Помимо этого задняя часть скутера с гидравлическим приводом может подниматься, открывая доступ к аккумулятору и отсеку для хранения вещей.

Задняя часть скутера может подниматься автоматически Фото: Lambretta

Вес электроскутера составляет всего 135 кг. В Lambretta заявили, что новинка отличается отточенной управляемостью.

Lambretta Elettra оснащен электромотором с постоянными магнитами мощностью 15 л.с. и 258 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 110 км/ч.

Скутер получил аккумуляторную батарею емкостью 4,6 кВт⋅час. Запас хода составляет до 127 км на одном заряде.

Быстрая зарядка позволяет пополнить запас аккумулятора с 20% до 80% всего за 35 минут. Обычная зарядка занимает около 5 часов.

Стоимость и точная дата дебюта Lambretta Elettra пока неизвестны. Тем не менее выход новинки запланирован на начало 2024 года.

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