Tesla Cybertruck на минималках: в США показали необычный электропикап (фото)

Дизайн Aitekx Robotruck вдохновлен Tesla Cybertruck, но имеет свои особенности. Пикап способен проехать до 885 км на одном заряде, а разгон до сотни занимает 3,7 секунды.

На автошоу в Лос-Анджелесе представили необычный электропикап Aitekx Robotruck. Дизайн новинки вдохновлен долгожданным Tesla Cybertruck. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Aitekx Robotruck имеет более обтекаемый силуэт в сравнении с Tesla Cybertruck. Спереди установлены С-образная оптика и массивный бампер.

Сзади размещены большие вертикальные фонари со светодиодными элементами. Грузовая платформа может автоматически закрываться при необходимости.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: Aitekx

Интерьер пикапа пока находится на раннем этапе проектирования. Сейчас внутри установлены несколько дисплеев и небольшой отсек для хранения вещей.

В интерьере разместили несколько дисплеев Фото: Aitekx

Aitekx Robotruck получит запас хода 885 км на одном заряде благодаря аккумуляторной батарее повышенной емкости. Также пикап сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составит 201 км/ч.

Длина новинки составит около 5029 мм, а ширина — 1946 мм. Сиденья заднего ряда можно сложить, чтобы увеличить вместительность грузовой платформы.

В Aitekx заявили, что бренд будет использовать искусственный интеллект при разработке своих авто. Пикап Robotruck планируют запустить в производство уже в 2025 году с начальной стоимостью около 40 000 долларов.

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