Владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД — исследование

Эксперты назвали три бренда автомобилей, водители которых часто нарушают ПДД. Исследователи объяснили, с чем связана их предрасположенность к агрессивному вождению.

Британские эксперты определили автомобили, владельцы которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. По их словам, это связанно с маркетинговыми кампаниями некоторых брендов. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Производители спортивных автомобилей в своих рекламных роликах часто демонстрируют возможности новых моделей на гоночном треке. Часто покупатели таких авто ездят на них быстро по дорогам общего пользования.

Эксперты изучили данные о более чем 400 000 ДТП в Великобритании. Они обнаружили закономерность в агрессивном вождении среди владельцев авто некоторых брендов.

Выяснилось, что водители Subaru, BMW и Porsche чаще превышают и проезжают на красный сигнал светофора, чем другие участники дорожного движения. Также они предрасположены к опасным обгонам и игнорированию пешеходных переходов.

Один из авторов исследования считает, что такое поведение водителей связано с агрессивными маркетинговыми кампаниями этих брендов. Subaru, BMW и Porsche часто подчеркивают в своих рекламных роликах превосходство своих автомобилей над другими.

Интересно то, что Subaru постепенно избавляется от имиджа компании, которая производит спортивные модели. Сейчас японский бренд сосредоточен на выпуске семейных автомобилей.

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