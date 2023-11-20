Единственный в своем роде: для звездного диджея создали эксклюзивный Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Cullinan диджея Tiësto получил карбоновые обвес и декор, а также огромные 24-дюймовые колеса. Салон отделали ярко-оранжевой кожей.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил эксклюзивную роскошную версию. Создали ее по индивидуальному заказу знаменитого нидерландского диджея Tiësto. Об этом сообщается на странице ателье Mansory в Instagram.

Rolls-Royce Cullinan получил карбоновые обвес и капот Фото: Mansory

Именно эта немецкая компания выполнила тюнинг Rolls-Royce Cullinan для Tiësto. Такой кроссовер останется в одном-единственном экземпляре.

Rolls-Royce Cullinan занижен и получил выраженный аэродинамический обвес из карбона. Из углеволокна выполнен и капот, причем он украшен причудливым узором. На крыше появился большой спойлер, а 24-дюймовые многоспицевые диски FS.23 "обули" в низкопрофильную резину.

Салон отделан оранжевой кожей Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Cullinan отделан карбоном и ярко-оранжевой кожей. В этом нет ничего удивительно, ведь оранжевый — национальный цвет Нидерландов.

На крыше появился большой спойлер Фото: Mansory

Характеристики Rolls-Royce Cullinan не раскрывают, как и цену, но она точно превышает полмиллиона долларов. Судя по фото, авто Tiësto относится к 600-сильной версии Black Badge, способной разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с. Впрочем, в Mansory за доплату могут увеличить мощность до 686 л. с.

Впрочем, это далеко не самый экстравагантный тюнинг Rolls-Royce для звезды. Так, рэперу Лил Узи Верт роскошный кроссовер переделали в пикап.

Также Фокус писал про 700-сильный спортивный вариант Rolls-Royce Cullinan.