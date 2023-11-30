Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование

Электромобили и Plug-in гибриды чаще сталкиваются с поломками, чем автомобили с ДВС. Это связано с внедрением новых технологий, которые необходимо тестировать тщательнее.

Американские эксперты выяснили еще одно преимущество автомобилей с ДВС над электромобилями. Бензиновые и дизельные авто не только ликвиднее электрических моделей, но и надежнее. Об этом сообщили на сайте Consumer Reports.

Опрос удовлетворенности владельцев надежностью своих авто показал, что электромобили чаще выходят из строя, чем модели с ДВС. Такой вывод сделан на основе более 330 000 отзывов от водителей.

В среднем электрокары на 79% менее надежны, чем бензиновые и дизельные авто. Тем не менее поломки чаще всего случаются у Plug-in гибридов, которые выходят из строя на 146% чаще автомобилей с ДВС. При этом самыми надежными оказались традиционные гибридные модели.

Plug-in гибриды чаще всего выходят из строя Фото: Toyota

Эксперты считают, что такая тенденция связана с новыми технологиями. Первопроходцам пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, прежде чем надежность электромобилей повысится.

Старший директор Consumer Reports по автотестированию Джейк Фишер рекомендует покупать электрические модели, которые выпускаются уже несколько лет. Например, при выборе электрокара Tesla стоит обратить внимание на Model 3, а не Cybertruck, поскольку большинство производственных недостатков этого авто было исправлено.

Среди электромобилей поломки чаще всего случаются у пикапов. У Ford F-150 Lightning есть проблемы с аккумуляторами, а у Rivian R1T — с качеством сборки.

Ранее Фокус рассказал, насколько сильно электромобили подвержены риску возгорания.