Представлен самый дешевый Mercedes-AMG: он предназначен для детей (фото)

В Mercedes-AMG представили обновленную коллекцию детских колясок. Они имеют современное оснащение, включая каркас и ремни безопасности, а также ручной тормоз.

Немецкий производитель спортивных авто Mercedes-AMG представил новую линейку детских колясок. Они получили колесные диски в фирменном стиле бренда. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Коляски оснащены поворотными колесами с большими дисками. Предусмотрен и ручной тормоз на случай экстренных остановок.

Колеса связаны с индивидуальными системами подвески. Также в колясках есть магнитные пятиточечные ремни безопасности и съемная дуга безопасности. Снаружи можно найти крепления для сумки и различные отсеки для хранения вещей.

В линейку детских колясок Mercedes-AMG входят модели GTR, Avantgarde GTX, GTS и ограниченная серия GT2. Они отличаются не только дизайном, но и оснащением.

GTS имеет все современные функции, но имеет классический стиль. Коляска GTR предлагает более спортивный дизайн с менее "внедорожной" системой подвески.

Детская коляска Mercedes-AMG GTS имеет сдержанный дизайн Фото: Hartan Детская коляска Mercedes-AMG GTR предлагает более спортивный стиль Фото: Hartan

Самой дорогой является модель GT2. Она будет выпущена ограниченным тиражом в 299 экземпляров. Эта версия отличается колесными дисками с контрастной полосой и подлинным логотипом Mercedes-AMG.

Детская коляска Mercedes-AMG GT2 будет выпущена ограниченным тиражом Фото: Hartan

Все коляски уже можно заказать в интернет-магазине Hartan. Стоимость модели GTS начинается от 958 долларов.

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