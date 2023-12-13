На аукционе продали уникальный мотоцикл BMW от украинских мастеров (фото)

"Несокрушимый" создан на базе BMW R18, пострадавшего от российского ракетного обстрела Харькова. Байк выиграл чемпионат по кастомайзингу, посвященный 100-летию мотоциклов BMW.

В Киеве на аукционе продали эксклюзивный мотоцикл BMW R18 Unbreakable ("Несокрушимый"). За него отдали 57 000 евро и он стал одним из самых дорогих байков в Украине. Об этом сообщается на странице BMW Motorrad в Facebook.

Мотоцикл существует в единственном экземпляре Фото: BMW

Напомним, что кастом-проект "Несокрушимый" воплотили в жизнь харьковские мастера из Iron Custom Motors. За основу взяли BMW R18, пострадавший вследствие российского ракетного обстрела автосалона BMW в Харькове.

На аукционе байк продали за 57 000 евро Фото: BMW

Для BMW R18 Unbreakable разработали особые алюминиевый обвес и колесные диски, установили короткий выхлоп и заднюю пневмоподвеску. "Несокрушимый" украшен пиксельным орнаментом и автографом Владимира Зеленского.

Украинский проект оценили не только на родине. Его демонстрировали в Европе и он победил в чемпионате по кастомайзингу в Германии, посвященному 100-летию мотоциклетного подразделения BMW Motorrad.

Мотоцикл пострадал от российского ракетного удара по Харькову Фото: BMW

Проданный BMW R18 "Несокрушимый" отправится в Одессу и будет демонстрироваться в шоуруме BMW Motorrad. Вырученные за байк средства направят на закупку автобусов для Домов семейного типа под опекой Фонда Елены Зеленской.

Ранее Фокус сообщал, что винтажный мотоцикл Ducati ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена".

Также мы писали, что в Украине нашли старый мотоцикл 1980 года без пробега.