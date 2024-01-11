Segway презентовал электрические автомобиль и мотоцикл (фото, видео)

Segway презентовал кроссовый электробайк и оригинальный электрический карт. Обе модели должны стать серийными в 2024 году.

Производитель гироскутеров и электросамокатов Segway расширяет сферу деятельности. В его линейке уже есть квадроциклы и багги, а теперь американская компания представила на шоу CES 2024 в Лас-Вегасе электрические мотоцикл и автомобиль. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электробайк Segway Cyber

Электробайк Segway Cyber – легкий мопед для бездорожья. У него очень прочная рама, усиленная длинноходая подвеска и внедорожные шины.

Segway Cyber создан для бездорожья

Электромотор обладает большим крутящим моментом в 175 Нм и позволяет разгоняться до 32 км/ч всего за 2,5 с. Две батареи общей емкостью 1,44 кВт∙ч позволяют проехать 153 км без подзарядки. Сохранен и педальный привод.

Электромобиль Segway GoKart Pro является картом. Он способен развить скорость до 43 км/ч, а его запас хода составляет 25 км.

Segway GoKart Pro можно подключить к компьютеру и превратить в симулятор

Дизайн Segway GoKart Pro выдержан в стилистике гоночных болидов – с обтекателями, антикрыльями спереди и сзади. Показания приборов выведены на руль. Кроме того, у него есть интересная функция: карт можно забрать домой, подключить к компьютеру или игровой приставке, и он превратится в гоночный симулятор.

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