Легенда уходит: Yamaha прекратит производство знаменитой модели (фото)

Новые эконормы Евро-5+ для мотоциклов поставили крест на Yamaha YZF-R1. Знаменитый спортбайк вскоре прекратят выпускать.

Спортбайк Yamaha YZF-R1 снимут с производства. Новое поколение культовой модели не будут разрабатывать. Об этом сообщает сайт Motorcycle News.

В официальном заявлении Yamaha указано, что причиной отказа от R1 и его экстремальной версии R1M являются новые эконормы для мотоциклов Евро-5+. Японский производитель не планирует создавать версию модели, которая бы соответствовала этим стандартам.

Первая Yamaha R1 1998 года Фото: Yamaha

Таким образом Yamaha R1 под путем младшей модели R6, которую прекратили производить в 2020 году, когда вступили в силу нормы Евро-5. Уже выпущенные мотоциклы должны продать до 2025 года — именно тогда завершится переходный период для Евро-5+.

Не исключено, что Yamaha продолжит мелкосерийный выпуск гоночных версий R1, которые не допущены к дорогам общего пользования и могут эксплуатироваться только на треке.

Yamaha YZF-R1 2023 года Фото: Yamaha

Мотоцикл Yamaha YZF-R1 — знаковая модель для японского бренда. Она выпускалась с 1998 года. Спортбайк оборудован литровым четырехцилиндровым двигателем: в разные годы существовали его версии мощностью от 150 до 200 л.с.

Последнее обновление модель претерпела в 2020 году. В 2009 и 2021 годах Yamaha R1 выигрывала чемпионат мира по мотогонкам World Superbike.

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