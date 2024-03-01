На рынок выходит брутальный китайский конкурент Tesla с запасом хода 800 км (фото)

Ora Sar Mecha Dragon — большой 5,2-метровый седан с рубленым дизайном. Электромобиль способен разогнаться до сотни за 3 с и проехать 800 км без подзарядки.

Концерн Great Wall возвращается к проекту Sar Mecha Dragon. Флагманский электромобиль планируют выпустить на рынок под брендом Ora и будут продавать по цене от 488 000 юаней ($67 800). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Электрокар получил матричные фары Фото: Great Wall

Напомним, что предсерийный Sar Mecha Dragon презентовали еще в 2021 году, однако запуск модели в производство несколько раз откладывали по разным причинам. Теперь ее все же выпустят и могут продавать в Европе.

Ora Sar Mecha Dragon — большой седан F-класса с брутальным рубленым дизайном. У него длинный капот и высокая оконная линия. Единственное отличие серийной модели — матричная оптика.

В салоне установили три дисплея на передней панели Фото: Great Wall

По габаритам Sar Mecha Dragon сопоставим с Mercedes EQS и немного больше Tesla Model S.

Размеры Ora Sar Mecha Dragon:

длина — 5240 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 3040 мм.

Электрокар достигает 5,2 м в длину Фото: Great Wall

В салоне на передней панели установлено три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Данные проецируются и на лобовое стекло. Мультимедийную систему для Sar Mecha Dragon разработали в Huawei, а акустику — в Harman Kardon. Также оснащение включает автопилот.

Китайский электромобиль Ora Sar Mecha Dragon оборудован двумя моторами общей отдачей 544 л.с. и 763 Н∙м. Разгон до сотни занимает около 3 секунд, максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Аккумуляторная батарея на 115 кВт∙ч позволяет проехать 802 км без подзарядки.

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