Кроссоверы, ставшие бестселлерами на украинском рынке (фото)

Украинские автолюбители отдают предпочтение кроссоверам. Фокус рассказывает о моделях этого класса, которых было продано в прошлом году больше всего среди новых кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания.

Не секрет, что кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в Украине за последние несколько лет. На них приходится три четверти всех продаж новых авто. Их ценят за практичность, внутреннее пространство, высокую посадку и внедорожные качества.

В этом сегменте на украинском рынке представлено множество моделей разных размеров и ценовых категорий. Мы выбрали лучшие кроссоверы, которые пользуются спросом среди украинцев и стали бестселлерами — вошли в ТОП 5 лидеров рынка по итогам 2023 года.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 — кроссовер, который умеет дарить удовольствие от вождения. У него неплохая динамика (особенно в 2,5-литровой версии) и отличная управляемость. Вместе с тем, кроссовер привлекает комфортабельной подвеской и умеренным расходом топлива.

Mazda CX-5 Фото: Mazda

У Mazda CX-5 стильный динамичный дизайн, который стал еще более выразительным после недавнего обновления модели. Приятно удивляет качество внутренней отделки — оно вполне на уровне моделей премиум-класса. Кроссоверу доступна даже люксовая кожа Nappa, а камера заднего обзора, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника есть уже в базовой версии Mazda CX-5, которая стоит от 1 168 900 гривен.

Внутреннее убранство в Mazda CX-5 не хуже, чем в премиальных моделях Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (194 л.с.) Все версии оборудованы 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и подавляющее большинство модификаций на украинском рынке — полноприводные.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Toyota RAV4 — один из самых массовых кроссоверов в мире за последние годы. У него довольно простой рубленый дизайн экстерьера и интерьера, но зато кроссовер имеет просторный салон и большой 580-литровый багажник. Toyota RAV4 не настолько хорошо управляется, как Mazda CX-5, и больше делает ставку на комфорт. Модель доступна с 2,0-литровым 173-сильным бензиновым мотором и 2,5-литровыми гибридными установками мощностью 218 и 306 л. с., хотя самая мощная версия кроссовера довольно недешевая. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, передний или полный привод.

Renault Duster

Renault Duster Фото: Renault

Renault Duster является самым продаваемым кроссовером в Украине. У него нет мощных двигателей, высокотехнологичных опций или хорошо настроенного шасси, а основным преимуществом модели является ее доступность. Компактный кроссовер имеет сдержанный вид и достаточно спартанский интерьер, а его прочная подвеска приспособлена к разбитым дорогам. Сейчас Renault Duster в Украине доступен с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. и 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем, есть модификации с передним и полным приводом, механической или роботизированной КПП.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Tucson нынешнего поколения отличается оригинальным граненым дизайном с нестандартной передней оптикой, а в салоне обращают на себя внимание виртуальный щиток приборов и сенсорные кнопки на центральной панели. У Hyundai Tucson большой 620-литровый багажник и неплохая комплектация. В Украине компактный кроссовер предлагают с 2,0-литровым 156-сильным бензиновым двигателем и в 1,6-литровой гибридной модификации мощностью 230 л. с. Модель комплектуется 6-ступенчатым автоматом и доступна как с передним, так и с полным приводом.