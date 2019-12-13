Одесский Морвокзал строили по образу пассажирского лайнера
Одесса — гостеприимный город, в наши дни его морской порт ежегодно принимает до 4 млн пассажиров. И каждый из них имеет возможность сделать первые свои шаги в Одессе здесь, прямо в её сердце из стекла и металла. Здание морвокзала строили в 1968 году по проекту архитекторов В. Кремлякова и В. Головина. До этого морскими воротами в Одессу было скромное двухэтажное строеньице, которое уже никак не справлялось с пассажиропотоком и совершенно не соответствовало имиджу южной столицы. Поэтому проекты нового морского вокзала стали рассматриваться ещё с начала 1950-х годов. Представленные первоначально предлагали решения в стиле сталинского ампира: башня со шпилем, колоннада и прочие помпезные элементы. Однако после прихода к власти Хрущёва страна сменила курс не только в политике, но и в архитектуре, и актуальной тенденцией стала "борьба с архитектурными излишествами". Проект меняли и дополняли: добавляли кубизма и оставляли колонны, убирали их и передвигали с оконечности Нового мола в головную его часть, но всё это было "не то". И вот окончательный проект, абсолютно новаторский: морской вокзал был похож на огромный теплоход!
Построить корабль
Архитекторы предлагали соорудить из стекла и железобетона нереальных масштабов здание, "имитирующее стремительные обводы пассажирского лайнера". В эксплуатацию морвокзал ввели в 1968 году, хотя планировали закончить строительство в 1967-м. Задержали открытие из-за того, что строителям пришлось на 70 м удлинить Новый мол, а на его нулевом уровне соорудить огромный складской комплекс. Однако все задержки и трудности стоили того, чтобы получить конечный ошеломительный результат. Огромные стеклянные витражи, обращённые к морю, как бы выносили наружу пространство зала. Снаружи это выглядело как два застеклённых уровня, смещённых по отношению друг к другу: застеклённый цоколь и сильно вынесенный верхний козырёк на пяти опорах. На третьем этаже — ещё одна наклонная галерея. Всё здание визуально устремлено к морю. К городу же была обращена наклонная стеклянная плоскость, сквозь которую виднелись лестничные пролёты. Со стороны Приморской построили также павильон, а старый фуникулёр вдоль Потёмкинской лестницы заменили эскалатором, в то время "последним словом техники". С железнодорожным вокзалом новый морвокзал связали мостом-виадуком, проходившим над путями.
Статуя "Золотое дитя" на самом деле из бронзы. По задумке её автора, архитектора Эрнста Неизвестного, дитя символизирует оптимизм и надежду на процветание
В таком виде морской вокзал простоял до 1990-х годов, к тому времени он уже нуждался в капитальном ремонте. В 1994 году здание отремонтировали, заменив часть внутренней отделки более современной. С подземного уровня склады убрали, вместо них появился концертно-выставочный зал. К изюминкам морвокзала добавился элегантный яхт-клуб. Чего не хватало главным морским воротам страны, так это хорошей гостиницы: в 2001 году на Новом молу, за строением вокзала, соорудили высотное здание отеля "Одесса".
Культурная жизнь
Путешествия — дело увлекательное, но всегда сопряжённое с рисками, поэтому вокруг морвокзала, откуда отчаливают лайнеры, со временем возвели и церковь Святого Николая, покровителя путешественников, и статую "Золотое дитя", приносящую удачу, и памятник жене моряка: мол, не забывайте, что вас любят и ждут дома. В комплекс морвокзала входят также выставка якорей под открытым небом, собранных в разных частях Чёрного моря, и арт-терминал — современный выставочный зал, где проходят культурные мероприятия. А вы знаете, что морвокзал — ещё и летний театр? В этом году театральный сезон уже закрыт, но советуем вам следить за событиями летнего театра на его странице в Facebook и готовиться к новому театральному сезону.
Сегодня по сравнению с необъятными круизными кораблями здание морвокзала выглядит совсем маленьким, да и на несущийся к горизонту теплоход оно уже не похоже. В 2017 году было принято решение обновить фасад здания, сделать его "кинетическим". Теперь его "оживляют" 5 тыс. металлических пластин, двигающихся от движения ветра и создающих эффект волны. Это выглядит интересно и завораживающе, однако фасад стал плоским, поскольку пришлось полностью демонтировать старое наклонное остекление, — таким образом, здание утратило первоначальную стремительность. Планируется дальнейшая реконструкция морвокзала: капитальный ремонт привокзальной площади, концертно-выставочного зала и разворотного круга для машин. Конечно, времена меняются, и морской вокзал должен соответствовать нуждам города, но, пожалуй, нужно учитывать характер самой Одессы, которой присуща яркая индивидуальность. Её архитектура должна отличаться самобытностью — и тут важно идти в ногу со временем, но не терять уникальных, узнаваемых черт.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Вариант №1. Из Киева едет послеобеденный "Интерсити", который прибывает в Одессу к полуночи. Стоимость билета второго класса — от 400 грн. Есть и несколько ночных поездов, цены на купейный билет — от 366 грн.
Вариант №2. Автобусное сообщение Киева и Одессы разнообразно — от комфортабельных "лайнеров" с кондиционерами до частных маршруток. Цены стартуют от 300 грн.
ПО ДОРОГЕ
• По соседству здесь — практически всё то, что нам приходит в голову при мысли об Одессе: и Дюк, и Воронцовский дворец, и знаменитая лестница. А вот с историей порта, пожалуй, связан один маленький, но очень интересный музей — Музей контрабанды, её ведь часто провозили морскими путями. Заведение находится на ул. Екатерининской, 6, в подвальном помещении колоритного одесского дома. Вы воочию убедитесь, что, как говорят в Одессе, контрабанду можно победить, только если её разрешить: ведь хитрецы умудряются провозить бриллианты в каблуках и всякие запрещённые вещества внутри милых плюшевых медведей. Музей открывается в 11:00, а на последнюю экскурсию можно попасть в 20:00. Стоимость билетов: 90 грн — для взрослых., 65 грн — для студентов, пенсионеров, участников боевых действий. У Музея есть своя страничка в Facebook.
ДОСТУПНОСТЬ
• Морвокзал не только для тех, кто отплывает и прибывает в Одессу. Здесь, как и в любом месте, есть зоны, куда пускают только людей с билетами, но при этом столько всего доступного и не для пассажиров порта, что заняться будет чем: плавучие рестораны, кафе, концерты, прогулки на катерах. Совершенно бесплатно можно пройтись по пассажирскому комплексу и посетить выставку якорей, а вот в Арт-терминал, он же Морская галерея, можно зайти с 10:00 до 19:00 платно или бесплатно — в зависимости от мероприятия.
ЛАЙФХАК
Нельзя говорить об Одессе и не сказать ничего об одесской кухне. Всем хочется хоть раз в жизни почувствовать заботу настоящей "одесской мамы", отведать её самых вкусных биточков из тюлечки, хрустящих снаружи и нежных внутри карасиков, жареных бычков, глоськи, барабульки, свежайших кефали и камбалы, а также самого чудесного форшмака. Есть такая мама, находится она в кафе "Маман" на ул. Ланжероновской, 18.