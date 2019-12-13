Одесский Морвокзал строили по образу пассажирского лайнера

Одесса — гостеприимный город, в наши дни его морской порт ежегодно принимает до 4 млн пассажиров. И каждый из них имеет возможность сделать первые свои шаги в Одессе здесь, прямо в её сердце из стекла и металла. Здание морвокзала строили в 1968 году по проекту архитекторов В. Кремлякова и В. Головина. До этого морскими воротами в Одессу было скромное двухэтажное строеньице, которое уже никак не справлялось с пассажиропотоком и совершенно не соответствовало имиджу южной столицы. Поэтому проекты нового морского вокзала стали рассматриваться ещё с начала 1950-х годов. Представленные первоначально предлагали решения в стиле сталинского ампира: башня со шпилем, колоннада и прочие помпезные элементы. Однако после прихода к власти Хрущёва страна сменила курс не только в политике, но и в архитектуре, и актуальной тенденцией стала "борьба с архитектурными излишествами". Проект меняли и дополняли: добавляли кубизма и оставляли колонны, убирали их и передвигали с оконечности Нового мола в головную его часть, но всё это было "не то". И вот окончательный проект, абсолютно новаторский: морской вокзал был похож на огромный теплоход!

Построить корабль

Архитекторы предлагали соорудить из стекла и железобетона нереальных масштабов здание, "имитирующее стремительные обводы пассажирского лайнера". В эксплуатацию морвокзал ввели в 1968 году, хотя планировали закончить строительство в 1967-м. Задержали открытие из-за того, что строителям пришлось на 70 м удлинить Новый мол, а на его нулевом уровне соорудить огромный складской комплекс. Однако все задержки и трудности стоили того, чтобы получить конечный ошеломительный результат. Огромные стеклянные витражи, обращённые к морю, как бы выносили наружу пространство зала. Снаружи это выглядело как два застеклённых уровня, смещённых по отношению друг к другу: застеклённый цоколь и сильно вынесенный верхний козырёк на пяти опорах. На третьем этаже — ещё одна наклонная галерея. Всё здание визуально устремлено к морю. К городу же была обращена наклонная стеклянная плоскость, сквозь которую виднелись лестничные пролёты. Со стороны Приморской построили также павильон, а старый фуникулёр вдоль Потёмкинской лестницы заменили эскалатором, в то время "последним словом техники". С железнодорожным вокзалом новый морвокзал связали мостом-виадуком, проходившим над путями.

Статуя "Золотое дитя" на самом деле из бронзы. По задумке её автора, архитектора Эрнста Неизвестного, дитя символизирует оптимизм и надежду на процветание

В таком виде морской вокзал простоял до 1990-х годов, к тому времени он уже нуждался в капитальном ремонте. В 1994 году здание отремонтировали, заменив часть внутренней отделки более современной. С подземного уровня склады убрали, вместо них появился концертно-выставочный зал. К изюминкам морвокзала добавился элегантный яхт-клуб. Чего не хватало главным морским воротам страны, так это хорошей гостиницы: в 2001 году на Новом молу, за строением вокзала, соорудили высотное здание отеля "Одесса".

Культурная жизнь

Путешествия — дело увлекательное, но всегда сопряжённое с рисками, поэтому вокруг морвокзала, откуда отчаливают лайнеры, со временем возвели и церковь Святого Николая, покровителя путешественников, и статую "Золотое дитя", приносящую удачу, и памятник жене моряка: мол, не забывайте, что вас любят и ждут дома. В комплекс морвокзала входят также выставка якорей под открытым небом, собранных в разных частях Чёрного моря, и арт-терминал — современный выставочный зал, где проходят культурные мероприятия. А вы знаете, что морвокзал — ещё и летний театр? В этом году театральный сезон уже закрыт, но советуем вам следить за событиями летнего театра на его странице в Facebook и готовиться к новому театральному сезону.

Сегодня по сравнению с необъятными круизными кораблями здание морвокзала выглядит совсем маленьким, да и на несущийся к горизонту теплоход оно уже не похоже. В 2017 году было принято решение обновить фасад здания, сделать его "кинетическим". Теперь его "оживляют" 5 тыс. металлических пластин, двигающихся от движения ветра и создающих эффект волны. Это выглядит интересно и завораживающе, однако фасад стал плоским, поскольку пришлось полностью демонтировать старое наклонное остекление, — таким образом, здание утратило первоначальную стремительность. Планируется дальнейшая реконструкция морвокзала: капитальный ремонт привокзальной площади, концертно-выставочного зала и разворотного круга для машин. Конечно, времена меняются, и морской вокзал должен соответствовать нуждам города, но, пожалуй, нужно учитывать характер самой Одессы, которой присуща яркая индивидуальность. Её архитектура должна отличаться самобытностью — и тут важно идти в ногу со временем, но не терять уникальных, узнаваемых черт.