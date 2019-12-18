Бизнес и немного удовольствия: Grand Hotel Lviv Luxury & SPA

Каждый год все больше деловых людей посещают Львов по бизнесу. Конечно, навыки тайм-менеджмента и самоорганизации в бизнес-поездках играют важную роль. Если во время деловой поездки вы можете выделить всего несколько часов, чтобы увидеть Львов, рекомендуем такой чек-лист:

Если вы видели Львовскую оперу только на двадцяти гривневой купюре, пора это исправить. Путешествуя во Львов, это первая mustvisit локация. Львов – мультикультурный город. Поэтому обязательно советуем посетить Армянский квартал: отреставрированный дворик и собор произведут незабываемое впечатление. Дворец Потоцких. Экстерьер замка выполнен в традициях классицизма, с красивого белого камня. Внутри галерея украшена мрамором и позолотой, а еще есть много картин украинских и зарубежных художников. Из всех зданий Львова особенно выделяется часовня Боимов . Через ювелирную архитектурную особенность и фирменный черный цвет, каплицу называют "жемчужиной" города. Если вы хотите увидеть Львов с высоты птичьего полета, советуем посетить костел Ольги и Елизаветы. Это единственная достопримечательность готической архитектуры во Львове. Также здесь есть возможность увидеть особую панораму города, а не только на центральную его часть.

С правильно выбранным отелем вы сможете успеть и дела по бизнесу, и культурную программу. Есть только один отель в центре Львова, который предлагает широкие конференц-возможности, комфортные номера и первоклассный отдых в спа – Grand Hotel Lviv Luxury & SPA.

Неоспоримым преимуществом отеля является расположение в самом сердце Львова, в нескольких метрах от Оперного театра. Также, в отличие от других гостиниц, в Grand Hotel Lviv в стоимость номера входит не только проживание. Завтраки шведской линии и посещение SPА: бассейн, джакузи, шесть саун и сенная комната также включены в номер. Представляете, как классно будет здесь отдохнуть после насыщенного дня!

Что касается проведения конференций или встреч, то здесь есть с чего выбирать. Для брейн-штормов и работы в группах – VIP Lounge, а для деловых встреч нет лучшего места за переговорную комнату. Есть также конференц-зал, в которым могут удобно расположиться до 200 человек. Интересно, что купол в зале атриумного формата и дневной свет максимально проникает в помещение. Вечером вы можете насладиться звездным небом, даже не покидая отель!

Рождественские ярмарки возле Оперного театра и Ратуши, каток в центре города, стрит-фестивале – во Львове, кроме бизнеса, есть еще много развлечений. Если отдых в стиле business and a little pleasure ваш формат, Grand Hotel Lviv – отель, который вас не подведет!