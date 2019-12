В лучший мир. 13 знаменитостей, умерших в 2019 году

«Чтобы человека помнили после его смерти, он должен написать что-то, достойное чтения, либо сделать что-то, достойное описания», - говорил Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. За свою жизнь он много написал и сделал. Франклин был одним из соавторов Декларации независимости США, активным политиком, писателем и ученым-натуралистом. Например, Бенджамин Франклин запатентовал конструкцию кресла-качалки и изобрел компактную печь для отопления домов. При его участии ученые описали Гольфстрим, теплое течение Атлантического океана. Но с течением времени память становится избирательной, от этого не застрахован ни один, даже самый выдающийся человек. От многочисленных деяний Бенджамина Франклина остался лишь его портрет на стодолларовой купюре, и народная память не всегда может назвать имя изображенного на ней человека. Со временем забудутся и звезды, умершие в 2019 году.

В списке знаменитостей, умерших в 2019 году, - люди, которые оставили после себя разнообразное наследие. Пока их жизнь еще свежа в народной памяти, мы можем припомнить немало подробностей их биографий. Но кто знает, что будут говорить о Карле Лагерфельде или Роберте Мугабе через сто лет? Память – причудливая вещь.

Мари Фредрикссон

Кто она: певица, солистка группы Roxette

Умерла 9 декабря

Причина смерти: онкология

Пик популярности шведской группы Roxette пришелся на 1990-е, когда вышли ее самые громкие англоязычные хиты. До сих пор группу и ее солистку Мари Фредрикссон ассоциируют с песнями Spending my time, It must have been love и Listen to your heart. Впрочем, большую часть дискографии группы занимают альбомы на шведском языке. У себя на родине Мари Фредрикссон имела статус звезды первого эшелона, получившей три национальные версии Grammy. Ее поклонником был король Карл XVI Густав. Последние три года своей жизни Фредрикссон боролась со злокачественной опухолью в мозге, но болезнь победила.

Владимир Буковский

Кто он: диссидент, писатель

Умер 27 октября

Причина смерти: сердечный приступ

Именно об этом человеке в СССР придумали частушку: «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». Владимир Буковский был не хулиганом, но диссидентом, выступавшим против советского режима. За хранение запрещенной литературы он был осужден и провел 12 лет в тюрьмах и психиатрических больницах на принудительном лечении. В 1970-е западные страны развернули широкую кампанию за освобождение Буковского, в результате СССР обменяли его на чилийского коммуниста Луиса Корвалана, которого в США осудили за убийство. Как вспоминал Буковский, его в наручниках привезли в Швейцарию, оттуда он отправился в Великобританию, где учился, писал книги, поддерживал русскую оппозицию и критиковал Евросоюз.

Жак Ширак

Кто он: политик, бывший президент Франции

Умер 26 сентября

Причина смерти: от старости

Жак Ширак был долгожителем французской политики – он начинал еще в 1960-е, а отошел от дел в 2007 году. За это время он дважды был президентом, а также премьер-министром, министром сельского хозяйства Франции и мэром Парижа. Ширак был националистом, который строил сильную Францию и выступал за лидерство страны в регионе. При его президентстве Франция перешла на евро, единую европейскую валюту. Также Жак Ширак был в оппозиции к американским и британским лидерам, отказываясь участвовать в войнах этих стран на Ближнем Востоке. Хотя Ширак не смог справиться с социальными проблемами внутри страны, в частности, нарастанием безработицы и протестами студентов, он остается одним из самых популярных политических лидеров во Франции.

Роберт Мугабе

Кто он: политик, диктатор Зимбабве

Умер 6 сентября

Причина смерти: онкология

В мире африканская страна Зимбабве больше всего знаменита рекордной инфляцией – в 2008 году она достигла 321 000 000%. Не менее причудлива местная валюта, в которой есть, к примеру, купюра достоинством 1 триллион зимбабвийских долларов. Катастрофа в экономике страны, коррупция, нарушения права человека и 10 млн из 12 млн граждан, которые живут за чертой бедности – все это «достижения» Роберта Мугабе, диктатора Зимбабве, который управлял страной 40 лет. Мугабе – выходец из крестьянской семьи и бакалавр искусств по образованию – выступал за независимость Зимбабве и критиковал страны Запада, но свою страну к процветанию так и не привел. С должности президента Зимбабве был смещен в результате военного переворота.

Питер Линдберг

Кто он: фотограф

Умер 3 сентября

Причина смерти: не разглашается

Питер Линдберг был одним из самых авторитетных фотографов в мире моды. На протяжении 40 лет он делал съемки для популярных глянцевых изданий и престижных модных брендов. Также Линдберг – единственный пока фотограф, который трижды снимал календарь Pirelli. В начале 1990-х гг появился феномен супермоделей, во многом благодаря Питеру Линдбергу, который делал портреты таких знаменитых красавиц, как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Ева Герцигова и Кейт Мосс. Вопреки устоявшимся традициям ретуши и гламура, Линдберг предпочитал настоящие, неотфотошопленные портреты и естественную красоту. «Быть правдивым – единственное, что меня интересует», - говорил он.

Тони Моррисон

Кто она: писательница, лауреат Нобелевской премии

Умерла 5 августа

Причина смерти: осложнение после пневмонии

Присуждая Тони Моррисон премию по литературе в 1993 году, Нобелевский комитет указывал, что она в своих романах смогла «оживить важный аспект американской реальности». Этим аспектом стала жизнь афроамериканских женщин, которым Моррисон посвятила свои главные произведения. В своем наиболее известном романе «Возлюбленная» писательница рассказала историю реальной женщины Маргарет Гарнер, которая накануне Гражданской войны в США сбежала из рабства, а когда ее настигали охотники за беглыми рабами, убила свою дочь и пыталась убить и себя, чтобы снова не оказаться на плантации. Эта история впоследствии была экранизирована, а главную роль сыграла знаменитая телеведущая Опра Уинфри, большая поклонница Тони Моррисон.

Рутгер Хауэр

Кто он: киноактер, режиссер

Умер 19 июля

Причина смерти: не разглашается

Из-за специфической внешности голландский актер Рутгер Хауэр был обречен играть злодеев. Он стал андроидом-убийцей Роем Батти в «Бегущем по лезвию», жестоким средневековым наемником Мартином в «Плоти и крови», старым вампиром Лотосом в «Баффи – истребительнице вампиров». Голливудское амплуа циничного негодяя актеру совершенно не нравилось, поэтому он много снимался в авторском кино и выбирал более интересные роли. У себя на родине, в Нидерландах, Рутгер Хауэр был невероятно популярен: в 1994 году, к 100-летию кинематографа в стране выпустили почтовые марки с его портретом, кадром из фильма «Турецкие сладости» режиссера Поля Верховена. В 2010 году Рутгер Хауэр приезжал в Украину, на Одесский международный кинофестиваль, где проводил мастер-класс и показывал документальное кино.

Франко Дзеффирелли

Кто он: режиссер театра и кино

Умер 15 июня

Причина смерти: от старости

В истории кинематографа итальянец Франко Дзеффирелли останется как специалист по классике, литературной и музыкальной. Он много экранизировал Шекспира и работал с легендарными актерами. К примеру, в «Укрощении строптивой» режиссер снимал Элизабет Тэйлор и Ричарда Бартона. За свои работы Дзеффирелли дважды номинировался на «Оскар», получал премии BAFTA и Emmi, а также стал первым итальянцем, которого наградили званием почетного рыцаря-командора ордена Британской империи. Близкой подругой режиссера была певица Мария Каллас, ей посвящены первый и последний фильмы Франко Дзеффирелли – запись оперы «Тоска» и картина «Каллас навсегда».

Ники Лауда

Кто он: гонщик «Формулы 1»

Умер 20 мая

Причина смерти: умер во сне

Звездный час австрийца Ники Лауды в «Формуле 1» пришелся на 1970-е годы, когда он завоевал два чемпионских титула и статус легенды. Особенно драматичным был сезон 1976 года, когда жесткий и рациональный Лауда соперничал с британским гонщиком Джеймсом Хантом. Оба шли «нос в нос», но на немецкой трассе Нюрбургринг болид Лауды врезался в ограждение и загорелся. Это место трассы под названием «северная петля», или «зеленый ад» с тех пор больше не использовалось для «Формулы 1». Гонщика не смогли сразу вытащить из машины, он получил сильные ожоги и впал в кому. Впрочем, Лауда выжил и всего лишь через 40 дней вернулся на соревнования, однако на финальной гонке в Японии он сошел с дистанции. В 2013 году об этом был снят фильм «Гонка».

Кит Флинт

Кто он: певец и танцор, солист группы The Prodigy

Умер 4 марта

Причина смерти: предположительно самоубийство

Главным развлечением 1990-х были рейвы – массовые дискотеки под музыку хаус и техно. А лицом этого движения стала британская группа The Prodigy и ее солист Кит Флинт. Третий альбом группы The fat of the land, выпущенный в 1997 году, звучал в каждом втором ночном клубе, а песня из него Smack my bitch up до сих пор является одним из важнейших хитов. Кит Флинт со своими татуировками, макияжем составлял главную часть эксцентрического очарования The Prodigy. Его друзья вспоминали, что вопреки агрессии на сцене в жизни он был добрым, вежливым и щедрым человеком. Большим шоком для коллег и фанатов стало известие о самоубийстве Кита Флинта, впрочем, коронеры заявили, что для подтверждения этого недостаточно доказательств.

Люк Перри

Кто он: актер

Умер 4 марта

Причина смерти: осложнения после инсульта

В памяти фанатов актер Люк Перри останется, прежде всего, как Дилан МакКей, один из главных героев сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Страшно подумать, этот сериал шел на экранах десять лет, с 1990 по 2000-й, и стал культовым для целого поколения подростков. Люк Перри снялся в 199 эпизодах и отдал проекту семь лет. Образ крутого красавчика Дилана МакКея, сына богатых родителей, балующегося алкоголем и наркотиками, в дальнейшем довлел над актером. Хотя он и дальше активно снимался в теле- и кинопроектах, ни один из них не стал настолько знаменитым. Летом 2019 года вышел документальный шестисерийный фильм BH90210, где актеры подросткового сериала играли самих себя и говорили о своей жизни. Первую серию фильма посвятили памяти Люка Перри.

Карл Лагерфельд

Кто он: модельер

Умер 19 февраля

Причина смерти: онкология

У этого человека был безусловный авторитет в мире моды. Лагерфельда называли «кайзером Карлом» и «королем моды», они имел пожизненные контракты с такими престижными брендами, как Chanel и Fendi, и даже его кошка Шупетт заработала 3 млн. евро. Лагерфельд никогда не был женат и, по его словам, не интересовался сексом. Зато очень любил книги и за свою долгую жизнь собрал колоссальную личную библиотеку в 300 тыс. томов. Лагерфельд был противоречивой фигурой: экоорганизация PETA называла его «динозавром» за использование меха животных в коллекциях, известны и его расистские и антифеминистские высказывания. Каким бы ни было отношение к Карлу Лагерфельду, все сходятся на том, что с его смертью ушла целая эпоха великих модельеров.

Мишель Легран

Кто он: композитор

Умер 26 января

Причина смерти: сепсис, вызванный ОРВИ

В наших широтах французского композитора Мишеля Леграна знают по старинному фильму «Шербурские зонтики», к которому он написал музыку. Но его наследие гораздо больше. Главной страстью Леграна была музыка к кинофильмам, которую он писал более 60 лет. Среди проектов, над которыми работал француз, - «оскароносный» фильм «Афера Томаса Крауна», боевик о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда» с Шоном Коннери и ироничная комедия Роберта Олтмана «Высокая мода». Мишель Легран был обласкан критиками – он шесть раз номинировался на «Оскар» и трижды получил статуэтку, стал лауреатом пяти премий «Грэмми». В 2015 году Легран давал большое турне, в рамках которого побывал и в Украине, дал пять концертов в крупных городах.