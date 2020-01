Хичкок и автослесари. 7 лучших видеоклипов января

Selena Gomez - Rare

Ещё никогда психологические проблемы, вызванные токсичными отношениями, не выглядели так нарядно, как в клипе на сингл Rare Селены Гомес. Негодяя, причинившего Селене столь болезненные, но в то же время столь красочные переживания, пресса уже обозначила: это он, розововолосый и сладкоголосый Джастин Бибер, наш герой, не оценивший душевных красот вокалистки. Колюще-розовые, ядовито-салатовые и неестественно жёлтые цвета, в которые выкрашен клип, органично дополнили манерный вокал Гомес. И хоть эта работа напоминает десятки других, исполнительница убеждена: она о тех, кто хочет сохранить индивидуальность.

Moby Power Is Taken

Учитесь, дети: легенда электронной музыки, певец и веган Моби анонсировал новый, 17-й(!) по счёту студийный альбом All Visible Objects. Первый презентованный сингл из него, Power is Taken, звучит не по-электронному жестковато, но ведь и тексты тут непростые: они о противостоянии полиции и активистов. Готовьтесь к тому, что таким будет весь альбом, — Моби задумал все деньги от продажи пластинки перечислить на благотворительность: четырём движениям защиты животных, трём экологическим организациям, двум объединениям защиты общественных свобод, комитету медицины и институту правильного питания.

Alyona Alyona feat. JAMALA - Забирай

Совместная работа рэперши Alyona Alyona и Джамалы посвящена негативной стороне популярности в эпоху соцсетей. Главный герой их видео — классический "диванный критик", уныло и сердито подсматривающий за жизнью кумиров через экран мобильного. В общем, крайне несимпатичный персонаж, бесконтрольно потребляющий все блага телемагазинов — от деревянных массажёров до поставок еды на дом. А вот от девушек глаз не оторвать. Алёна Савраненко, обклеенная жёлтыми стикерами, похожа на птицу Папагину из "Волшебной флейты" Моцарта, а Джамала предстаёт в непривычном хип-хоп-стиле: брюки, пиджак на голое тело и кепка с козырьком.

Kazka - Ryzdvyana (Ой, як же було)

Помните мюзикл 2001 года "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Тот, где Вакула — Олег Скрипка, Оксана — Ани Лорак, Чёрт — Филипп Киркоров, а композитор — Константин Меладзе? Так вот, группа Kazka эту работу 19-летней давности пересмотрела, вдохновилась и сделала то же самое, только без Лорак и Киркорова. А именно — кавер на финальную песню "Ой, дай Бог" и видеоряд к нему. Сюжета у клипа как такового нет, лишь песни и наигрыши в мистическом свете зелёного неона. Из рождественского антуража — девичье трио в овечьих тулупах с Вифлеемской звездой в руках. Ну и сама колядка, записанная в селе Грузьке Киевской области.

Future - Life Is Good ft. Drake

Этих парней невозможно обвинить в том, что слишком далеки они от народа. И дуэт Future, и Дрейк умеют оставаться демократичными даже тогда, когда пачки заработанных баксов оттопыривают карманы. Вот вам клип о райской жизни: продвигаясь по карьерной лестнице, парни меняют профессии мусорщиков на консультантов в магазине электроники, автослесарей — на продавцов фастфуда, айтишников — на кондитеров и музыкантов — на камераменов. Мораль басни такова, что счастливым можно чувствовать себя везде, и плевать на профессию. А вторят им в этом коллеги по прошлым коллаборациям, среди которых 21 Savage и Big Bank Black.

Lana Del Rey - Norman F***ing Rockwell

Не три, не пять, а целых четырнадцать минут стильного видео на песни из альбома Ланы дель Рей Norman F***ing Rockwell. В заглавном треке Лана поёт, аккомпанируя себе на фортепиано, в следующей композиции Bartender вокалистка весело проводит время с подругами и полицейскими на заброшенной парковке, в последней песне Happiness Is A Butterfly девушки продолжают наслаждаться жизнью, показывая камере средний палец. Прогуливаясь вдоль проволочной ограды с бабочкой в руке, Лана поёт: "Если он серийный убийца, то куда ещё хуже? Что может случиться с девушкой, которая уже и так ранена".

Eminem - Darkness

На днях рэпер Эминем, вдохновлённый режиссёром Альфредом Хичкоком, неожиданно для всех выпустил одиннадцатый студийный альбом. "Вдохновился мастером — Дядюшкой Альфредом", — бодро прочирикал он в "Твиттере". Сразу в нескольких интерлюдиях на диске звучит голос Хичкока, при этом друг и коллега Dr. Dre остался за кадром — на другой важной роли, продюсера альбома. В альбоме 20 треков, один скандальнее другого. Так, в сингле Darkness повествуется о массовой стрельбе в школах и о расстрелах на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда погибли 59 человек. Эминем в клипе играет того самого психа с автоматом.