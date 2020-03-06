"Мои мысли тихие" покажут на кинофестивале "Украинская весна" в Брюсселе

27 марта в Брюсселе стартует кинопрограмма фестиваля украинской культуры "Украинская весна". Фестиваль продолжает ряд культурных инициатив в европейской столице, где разместились штаб-квартиры Евросоюза и НАТО, и пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR – самой масштабной культурной институции Бельгии.

Кинопрограмма "Украинской весны" объединила актуальное украинское кино 2019-2020 годов – ленты, которые были впервые показаны на фестивалях класса «А», получили премии зарубежных и украинских фестивалей и стали зрительскими хитами в прокате. Также в рамках проекта состоится публичная встреча с украинским режиссером, писателем и общественным активистом Олегом Сенцовым. В программу фестиваля вошли пять фильмов, все они созданы при государственной поддержке.

Комедия "Мои мысли тихие" – дебютная полнометражная работа режиссера Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама. На открытии фестиваля фильм представят режиссер Антонио Лукич и исполнители главных ролей – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Драма "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине лента получила Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотой Дюк", который присуждается по результатам зрительского голосования. В Брюсселе фильм представит режиссер Нариман Алиев и исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев.

Также зрителей ждет украинская документальная сенсация – "Земля голубая, будто апельсин", дебютная полнометражная документальная лента режиссерки и писательницы Ирины Цилык. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где он получил премию за лучшую режиссуру документального кино в международном конкурсе. Картину также показали в секции Generation 14Plus Берлинского кинофестиваля. В фильме речь идет о жизни семьи из города Красногоровки в "красной зоне" Донбасса, который едва ли не больше всех пострадал от обстрелов. Несмотря на все обстоятельства, главные герои не теряют надежды и даже пробуют сами снимать фильмы о войне. В рамках «Украинской весны» фильм представит Ирина Цилык – показ организован совместно с международным фестивалем документального кино Millenium.

Для семейного просмотра зрителям предлагается приключенческая фантастическая лента Анатолия Матешко "Фокстер & Макс". Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в пса-наноробота, который обладает супервозможностями.

Военная драма U311 "Черкассы" – основанный на реальных событиях полнометражный дебют Тимура Ященко про оборону одноименного морского тральщика, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма. "Черкассы" стал последним украинским кораблем, который оказывал сопротивление и не спускал государственный флаг. Фильм был показан в основном конкурсе Варшавского международного кинофестиваля, украинская премьера фестивальной версии картины состоялась на Одесском международном кинофестивале. Режиссерскую версию фильма на фестивале представят режиссер Тимур Ященко и продюсер Марта Лотиш.

Также в программе фестиваля гостей "Украинской весны" ждет встреча с режиссером, активистом и бывшим политзаключенным Олегом Сенцовым – в традиционном для центра Bozar дискуссионном формате Agora. Модератором дискуссии выступит профессорка истории Од Мерлен.

"Украинская весна" пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR, Брюссель, Бельгия, с 27 по 29 марта. Фестиваль проходит при поддержке Посольства Украины в Бельгии, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Общества Украинцев в ​​Бельгии, Центра изобразительных искусств OZAR и кинокомпании Arthouse Traffic.

Расписание фестиваля:

27 марта

18:30 Открытие кинопрограммы, показ "Мои мысли тихие" (представляют Антонио Лукич, Ирма Витовская, Андрей Лидаговский)

21:00 Показ "Домой" (представляют Нариман Алиев, Ахтем Сеитаблаев)

28 марта

15:00 Показ "Фокстер & Макс"

18:30 Показ "Земля голубая, будто апельсин" (представляет Ирина Цилык)

21:00 Показ "Черкассы" (представляют Тимур Ященко, Марта Лотиш)

29 марта

15:00 Дискуссия с Олегом Сенцовым (модерирует профессорка истории Од Мерлен)