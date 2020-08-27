И в кино идти не надо. Три самых популярных фильма в онлайне

«Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Extraction

США, 2020, жёсткий боевик с элементами мелодрамы

Тема: воин и ребёнок

Зрительский рейтинг IMDb: 6.7/10

В ролях: Крис Хемсворт, Рудракш Джайсвал, Дэвид Харбор

Моду на жёсткие боевики возродил инонезийский «Рейд», где драки и перестрелки происходят на фоне трущоб и экзотики. «Тайлер» следует этому канону. Наёмник-профи отдыхает в глубинке, разводя кур и медитируя на дне озера. Приходит заказ спасти подростка — сына наркобарона Индии, похищенного наркобароном Бангладеш.

Тайлер переносится в Дакку и мочит там кого-то граблями, кого-то чайником, но большинство расстреливает пачками. Он вырывает ребёнка из рук охраны, а потом сражается с местной армией, полицией, несовершеннолетними бандитами, боевыми вертолётами, бывшими друзьями — все служат наркобарону. Однако заказчик кидает исполнителя, наёмник же не оставляет мальчика в беде — у него личный мотив. Сюжет близок фантастическому вестерну «Мандалорец», где профессиональный воин взялся защищать ребёнка от галактической мафии.

В целом «Тайлер» похож на компьютерную игру-стрелялку, но отношения наёмника и мальчика трогательны и чисты. Финал открытый — раненый Тайлер летит с моста и погружается в воду в обрамлении танцующих солнечных лучей.

«Птичий короб»

Bird Box

CША, 2019, фантастический, постапокалипсический хоррор с элементами притчи

Тема: тьма и свет меняются местами

Зрительский рейтинг IMDb: 6,6 /10

В ролях: Сандра Буллок, Роза Салазар, Джон Малкович

Авторами придуман эффект перевёртыша: всегда пугались темноты и радовались свету, здесь — наоборот. Некая эпидемия добралась до США из России, когда люди видят полупрозрачных существ, испытывают ужас и кончают жизнь самоубийством. Свет несёт смерть, тьма — спасение. Выжить можно, лишь надев на глаза повязку и зашторив окна.

Константин Рылёв рекомендует к просмотру «Тайлер Рейк», где авторы за тотальным сражением всех со всеми показали драму двух одиноких сердец — спецназовца и подростка

По сюжету пытается выжить мать-художница с двумя детьми, которые родились в этом «перевёрнутом» мире. Некоторые «открывшие глаза» стали демонами и, не убивая себя, уничтожают других, кощунственно цитируя Библию: «Откроем глаза, очистимся от скверны». Очищение здесь равно смерти.

Фильм напоминает «Тихое место», где монстры реагировали на малейший звук и приходилось молчать. В обеих картинах мужчина жертвует собой, чтобы спасти семью. Сандра Буллок, играющая главную героиню, и дети-актёры умело передают движения людей, лишённых возможности видеть. После выхода фильма сеть охватил флешмоб — фанаты хоррора стали завязывать глаза и выкладывать видеопародии на эпизоды из «Птичьего короба». Финал фильма неожиданный, но логичный.

«Правосудие Спенсера»

Spenser Confidential

США, 2020, боевик о герое-одиночке

Зрительский рейтинг IMDb: 6,2/10

В ролях: Марк Уолберг, Уинстон Дьюк, Алан Аркин

Бостон коррупционно прогнил снизу доверху. Один честный коп — Спенсер. За избиение своего продажного начальника Спенсер попадает на пять лет за решётку. Перед выходом он, владея приёмами бокса, «размазал» по библиотеке трёх зэков, которым заказали его искалечить. На воле Спенсер мечтает стать дальнобойщиком, но ряд убийств заставляет его взяться за частное расследование. К нему присоединяется гигант Хоук — ученик его тренера по боксу.

Спенсер — герой романов 70–80-х Роберта Брауна Паркера, написанных в жанре «нуар». Однако, перенеся этого героя в современность, авторы фильма по-постмодернистски иронизируют над многим. Например, Спенсер никого не боится, кроме жены Сисси, которая за ним охотится, чтобы заняться любовью. Хоук, чтобы остановить машину с преступниками, скидывает на неё с моста молот. В фильме почти цирковые трюки. Но всё выглядит зрелищно и убедительно.

При всей некоторой искусственности картины её популярность объясняется тем, что таких неравнодушных персонажей, как герой Марка Уолберга, — явный дефицит.

В общем, пока Спенсер в Бостоне, мы можем быть спокойны: справедливость там восторжествует.