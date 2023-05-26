Тарантино в Каннах раскрыл секреты своего последнего фильма: немного порно и ностальгии по юности

Квентин Тарантино в Каннах рассказал новые подробности своей будущей ленты. Фокус на основании свежей информации делится своими предположениями, что это будет за фильм.

Тарантино уже давно наводит тень на плетень по поводу своего последнего, как он обещал, десятого фильма. И неожиданно в Каннах режиссер раскрыл кое-какие подробности нового фильма американскому изданию Deadline Hollywood.

Из самых первых сообщений о новой ленте Квентина — в марте этого года — следовало, что его действие будет происходить в США в конце 1970-х годов и что его главный герой — кинокритик-женщина. Американские издания сразу запестрели предположениями, что речь шла о журналистке Полин Кейл, специализировавшейся на кинорецензиях. В конце 1970-х она работала на студии Paramount консультантом и писала о кино со знанием дела. Известно, что Тарантино ее очень уважал, как профессионала. Полин Кейл с 1967 по 1990 вела колонку о кино для The New Yorker — очень высокого уровня еженедельник, публикующий помимо рецензий и эссе даже короткую прозу.

Умело интригует

Все оказалось и прозаичней и парадоксальней, но, как любит сам Квентин, не без истории про низкопробное "чтиво", однако с автобиографическим подтекстом.

Сначала режиссер стал опровергать самим же пущенные слухи, что главным героем его новой картины будет женщина (умело держит интригу!), уточнив, что это будет мужчина лет тридцати пяти. Затем сообщил, что события нового фильма будет происходить в 1977 году — в Лос-Анджелесе. Так вот, в свежем интервью режиссер признался, что речь идет о внештатном сотруднике порнографического журнала, публикующего в нем рецензии на популярные фильмы. Прототипом этого персонажа стал существовавший в реальности кинокритик, текстами которого Тарантино зачитывался в юности.

Зачем такие несуразности: кинорецензии в порножурнале?

Все ответы в биографии Тарантино. Объясним этот момент.

Первая работа Квентина: кто герой

Будущий киноклассик учился в средней школе в Харбор-Сити (Лос-Анжелес) постепенно становясь фанатом кино, потому что школу он не любил и "отрывался" в кинотеатрах. А дома с игрушками разыгрывал "фильмы" по своим сценариям.

Тарантино не нравилась его частная, платная, христианская школа. "Я ненавидел школу. Школа меня угнетала. Я хотел быть актером. Все, в чем я не преуспеваю, мне не нравится. И я просто не мог сосредоточиться на школе. Я всегда любил читать и интересовался историей. История была как кино. Но многое из того, чему люди учились легко, мне давалось с трудом. Я никогда не сек в математике и правописании, до пятого класса я не умел кататься на велосипеде, не умел плавать даже в старших классах, я не понимал, как узнавать время, до шестого класса", — писал Квентин.

Он стал прогуливать уроки. А в 15 лет (то бишь в 1978) с вынужденного согласия матери он бросил школу с условием, что найдет работу. И нашел. Но какую!

Маме он сказал, что стал билетером в кинотеатре. Только не уточнил, что в таком, где крутили порно. Родительница об этом даже не догадывалась. Сам он уточнял по этому поводу: "Большинство подростков думают: "Классно, я в порнокинотеатре!" — Но мне не нравились порнофильмы. Мне нравилось настоящее кино, а не это — противное и дешевое".

Возвратимся к его новому интервью. По словам Тарантино, одной из его рабочих обязанностей в то время было загружать порножурналы в торговый автомат. В них он не находил ничего интересного. Но в одном из них — условное название The Popstar Pages — он, захлебываясь, читал рецензии критика на "киностранице".

Как сейчас о нем заметил Тарантино: "Писал он резко, язвительно, даже грубо. Так будто ему было 55 лет, а на самом деле ему было 30".

Тарантино узнал подробности о жизни этого человека, выяснив, что тот довольно рано умер от осложнений, связанных с алкоголизмом.

Ностальгия — наше все

Квентин признался, что подбирает уже актера для фильма с рабочим названием "Кинокритик". Точно не знает, кого возьмет на эту роль, но точно не британца, а американца.

Вспомним, что его девятый фильм "Однажды в Голливуде" (2019) тоже был проникнут ностальгией. В нем Квентин интересно перелопатил историю, связанную с преступлением группы Чарльза Мэнсона, что убила беременную жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт. Главные герои фильма — каскадер и актер — дали прикурить маньяку Мэнсону и его девочкам.

Новая мифология с хорошо прописанными деталями позволила фильму поднять четырехкратную кассу. Здесь было все, что любит Тарантино: кино, преступление, яркие стычки. Вероятно, все это он "бережно" перенесет уже в 1977, найдя подходящую криминально-скандальную историю из той жизни, в центре которой окажется кинокритик-алкоголик, пишущий рецензии для порножурнала. Интригует, потому что набор — тарантиновский.