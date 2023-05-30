Держалась в стороне: победительница Евровидения-2023 отказалась помогать украинцам

Менеджер группы TVORCHI рассказала, что Лорин, которая на песенном конкурсе представляла Швецию, не стала подписывать флаг Украины, который планировали продать с аукциона для помощи военным.

Победительница Евровидения-2023 Лорин (Швеция) отказалась принять участие в инициативе украинской группы TVORCHI и не подписала украинский флаг. Об этом рассказала менеджер группы Юлия Могилюк в комментарии медиа "Обозреватель" в понедельник, 29 мая.

"Лорин, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было", — рассказала Могилюк.

По ее словам, победительница Евровидения-2023 отказалась подписывать украинский флаг и таким образом выразить Украине свою поддержку и помочь украинским военным (флаг с подписями участников песенного конкурса украинцы планировали продать с аукциона).

"Она (Лорин, — ред.) держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать флаг", — сказала менеджер TVORCHI.

Она также добавила, что другие участники песенного конкурса — исполнители из Финляндии, Италии, Испании, Литвы, Франции — отреагировали на инициативу группы с пониманием и присоединились к акции.

Напомним, 14 мая стало известно, что Швеция победила на "Евровидении-2023". На втором месте оказался представитель Финляндии Käärijä, а Украина вошла в десятку.

Несколько ранее, в начале мая Фокус писал о том, что известно о дуэте TVORCHI, который в 2023 году представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Электронный музыкальный дуэт из Тернополя был основан в 2018 году и за это время уже выпустил четыре студийных альбома, куда вошли композиции на украинском и английском языках: The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) и "ROAD" (2021).