"Миссия невыполнима-7". Том Круз хорош в трюках, но "индийский" сюжет сводит на нет его усилия

Премьерный фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" – выдающееся трюковое кино, лишенное внятного содержания.

От премьерного шпионского боевика "Миссия невыполнима-7" впечатления двойственные. С одной стороны – здесь выдающиеся трюки. Еще после трейлера обсуждался эпизод, когда Том Круз сигает в пропасть на мотоцикле, чтобы потом раскрыть парашют – одна из вершин каскадерного искусства. С другой – ощущение, что сценарист сшил разные трюки без внятного содержания. Фокус разбирается в нюансах седьмой части известной шпионской франшизы, на производство которой было потрачено $290 млн.

Общее впечатление: получился каскад трюков с ходульной драматургией, нашпигованной штампами и нелепостями а ля индийское кино. Отсюда даже тема мести героя, идущая из юности. Резиновые маски с лицами, которые напяливают герои, взяты напрокат из французского пародийного "Фантомаса" 1960-х. Двойственное отношение к фильму остается до последнего кадра – это и выдающийся трюковый боевик и злейшая пародия на сам жанр. Форма без содержания. Но подробнее.

Эквилибристика с мотоциклом

Начнем с позитивного. 60-летний Том Круз в прекрасной физической форме: бегает, дерется, ездит – все резво. Амплуа супершпиона ему продолжает быть к лицу, не смотря на возраст.

Конечно, нельзя не отметить его рекордный трюк на мотоцикле. Актер-каскадер на съемках шесть раз спрыгнул со скалы на "железном друге". Находясь в свободном полете, Том раскрывает парашют.

Том Круз летит в бездну

Можно сказать, что это творческое развитие трюка Джеки Чана в боевике "Доспехи Бога 2: Операция Кондор" (1992), когда он в порту вылетал на мотоцикле в гавань, отпускал мотоцикл в воду и хватался за тяжелый груз, который висел на кране. Здесь огромное количество расчетов, главный из которых – не удариться о груз. В фильме эпизод повторяют с нескольких ракурсов: понимают, что сделали рекордный трюк.

А студия Paramount Pictures выпустила даже видео с Томом Крузом, где показывается, как снималась сцена с мотоциклом. Специально для нее на скале в Норвегии был построена рампа, по которой несется Круз навстречу бездне.

Видео, как снимали трюк Тома Круза

Актер отметил: "Я думал о скорости, с которой должен двигаться вниз по рампе, чтобы меня не снесло с нее вертолетом. А так же следил за тем, чтобы не врезаться в беспилотник, который был в конце рампы. Чтобы мотоцикл не врезался в меня и не дестабилизировал, ведь у меня всего несколько секунд, прежде чем я ударюсь о землю. Я не открываюсь слишком рано, потому, что тогда это не будет "выстрелом".

"Индийские" нелепости

Да, трюк великолепен, но заканчивается он как настоящее индийское кино: шпион влетает не только в нужный вагон двигающегося поезда, но даже в "правильное" окно, чтобы лихо сбить негодяя.

А вот вам еще пример из "индийских" мотивов.

Итан Хант разговаривает со своим врагом – Габриелем ( Эсай Моралес), который знал супершпиона в юности, был у них какой-то конфликт, закончившийся убийством девушки ( до конца непонятно, что тогда произошло, но сценарист не заморачивается по этому поводу, как и на протяжении всего действия). Загнанный в угол Моралес берет и.. падает спиной, навзничь, с поезда, попадая в кузов с песком случайно проезжавшего грузовика. Даже для индийского фильма слишком!

В картине буквально точно такие драки (в ролике это есть) на крыше поезда 60-летнего Тома Круза, как и 80-летнего Харрисона Форда в недавнем "Индиане Джонсе-5" — с непременным падением на крышу при входе состава в туннель или подныриванием под провода. Это теперь непеременный трюковой голливудский тренд?

Мировое зло – Сущность

По сюжету главное мировое зло – это ИИ (актуальность прежде всего). Он теперь Сущность, которая творит мировой беспредел. Но все-таки выборочно: за первые три минуты фильма Она (Сущность) расправляется с российской подводной лодкой, которая уничтожает сама себя. (Украине можно только пожалеть, что в реальности такое происходит только при помощи ВСУ). Произошедшее именуется как проект "Севастополь": так называлась и российская подлодка. Слово "Севастополь" будет произносится с разной степени зловещести в фильме много раз.

Битва на протяжении ленты идет за "ключ" от Сущности. Кто контролирует Сущность – контролирует мир. Авторов этой программы – почему-то никто не ищет. Объяснение: ИИ способен сам себя совершенствовать и сам принимать решения. Он типа джина из бутылки и каждый из мировых игроков хочет стать его хозяином.

Первая же разборка по поводу Сущности происходит с надеванием резиновых масок, как в пародийном французском "Фантомасе" 1960-х. Но тут все серьезно: нагнетается на протяжении всей "Миссии" невероятный пафос под величественные симфонии.

Однако все-таки не без элементов цирка или скорее карнавала. Лицо киллерши-блондинки Парис (Пом Клементьефф), охотящейся на Итана по просторам Венеции, почему-то выбелено гримом. Да еще опасная девушка в каком-то гусарском мундире – она реально как персонаж комедии дель арте или венецианского карнавала. Но почему-то убивает противников десятками без тени улыбки.

Карнавальная киллерша Парис

А еще тут есть аферистка Белая вдова (Ванесса Кирби) и крайне ловкая воровка Грейс (Хейли Этвелл), которая на скользкий путь встала из-за того, что была сиротой. Пикантная подробность: все задействованные актрисы похожи между собой: чувствуется особый вкус режиссера.

Плохие Грейс и Парис узнают, что на самом деле Итан очень хороший и никогда не бросит в беде даже плохих женщин, как утверждал злой Гебриел, который "любит чужие страдания". Но девушки, убедившись в том, что злодей подло врал, даже пустят скупую женскую слезу.

Хороший Итан защищает плохую Грейс

Режиссер, он же и сценарист последних трех частей "Миссии" Кристофер Маккуорри, тут достиг запредельных высот глупости и сентиментальности. Штампованность действия и маскарадность его персонажей где-то напоминает супергеройское кино (которое последнее время как раз набрало вес), но это же вроде "приличный" шпионский боевик?

Тут хватает и других заимствований. Выключение охранников электрошокером здесь, как в "Операции "Фортуна", а пафосные драки близки "Джону Уику 4", но лишены благородного флера последнего.

Однако вагон и Тома Круза, висящих нал пропастью, вы запомните навсегда. Трюки и эффекты — стоящие. Жалко, что их не настолько много, чтобы заполнить весь хронометраж трехчасовой картины.