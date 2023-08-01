Блокбастеры августа. Стэйтем в схватке с акулами, Дензел Вашингтон – с мафией, Довбуш – со шляхтой

Август оказался щедр на боевики, криминальные драмы и прочий экшн, как импортного, так и отечественного производства.

Крутые парни в этом в августе будут властвовать на экранах. Заключительный летний месяц выдался на редкость "жарким": сплошные экшн, боевики и криминальные драмы. Иногда с уклоном в мистику, иногда – в юмор, порой – в музыку или даже в историю, но градус насилия высок при любом раскладе.

Мег 2: Впадина / The Meg 2: The Trench 3D

США, Китай, 2023, триллер, ужасы, экшн

Премьера: 3 августа

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джеки У, Сиенна Гиллори

Джейсон Стэйтем, как известно, профессионально занимался прыжками в воду с трамплина. Поэтому кто кроме него может лучше сняться в фильме про ожившую доисторическую акулу-мегалодона – вопрос риторический. В первом фильме "Мег: Монстр глубины" 2018 года герой Джейсона – Джонас Тейлор довольно резво от нее удирал вплавь по водной глади: чувствовалась многолетняя спортивная подготовка. Картина получилась зрелищной и собрала полмиллиарда в прокате.

Здесь продюсеры решили увеличить масштаб ужаса: не только мегалодон, но и разные другие диназавроподобные существа ожили и подло сорвали курортный сезон, пожирая отдыхающих. В ролике Джонас на водном мотоцикле с копьем наперевес сходится с мегом в смертельной дуэли.

Перешли ли авторы границу маразма или все-таки получился зрелищный аттракцион — можно сказать, только побывав в кино.

Трейлер фильма "Мег 2: Впадина"

"Короли рэпа"

Украина, 2021, драма, музыка, экшн

Премьера: 3 августа.

В ролях: Михаил Дзюба, Антон Вельбой, Ирма Витовская

Семнадцатилетний выпускник сельской школы по кличке Казан мечтает стать известным рэпером и покорить девушку, на которую запал. Ради этого он рискнул: чтобы срубить деньжат, рэпер ввязывается в криминальное дело, которое оборачивается смертельно опасными проблемами. Парень ищет выход и пытается "спрыгнуть", но ставки только повышаются.

Судя по ролику, лента близка по стилистике боевику "Ломбард" (2013) Любомира Левицкого, где жесткий мир фильма "Карты. Деньги. Два ствола" (1998) Гая Ричи — наш мастер наложил на уголовные реалии украинских пацанов в адидасовских костюмах. В "Королях" кровавые разборки под читку рэпа происходят посреди подсолнуховых полей.

В роли проститутки Нинки по кличке Обочина снялась известная актриса Ирма Витовская ("Мои мысли тихие"), которая пообещала, что с ее героиней "произойдет трансформация". Каждый день Нина при полном параде выходит на трассу. И однажды, когда снимали сцену с Ирмой, возле нее остановился реальный автомобиль, не игровой. Пришлось вмешаться режиссеру и объяснить: Ирма не продается!

В ленте звучат треки Kalush, KAZKA, Wellboy. Последний задействован в роли сельского парня, которым собственно и являлся до звездного статуса.

Режиссер и автор сценария Мирослав Латык назвал свое детище фильмом в стиле гангста-рэп: "Простая и веселая первая часть картины и сложная, бандитская — вторая". Надеемся, что у него все получилось, как в его казачьем триллере "Максим Оса и золото песиголовца".

Трейлер фильма "Короли рэпа"

"Вересень" ("Путь мертвеца")

Украина, 2023, хоррор, комедия, трэш, мистика

Премьера: 10 августа

В ролях: Мыкола Вересень, Михаил Жонин, Дмитрий Суржиков, Александр Игнатуша

Режиссер Георгий Фомин был известным украинским писателем-юмористом, у которого черный юмор был самого темного оттенка. Затем он получил кинематографическое образование. И весь свой талант вложил в картину "Путь мертвеца". Начинается она с того, что Мыкола Вересень меркантильно согласился сыграть Ивана Грозного в кино. Неосторожность привела Вересня к гибели и он попадает в ад, не понимая, что это ад. К тому же что-то в тамошних канцеляриях перепутали и приняли его за реального царя. Сам известный журналист просто думает, что сбился в с пути по дороге домой. Ему встречаются менты-вампиры в роли чертей и гуцулы-пьяницы в роли ангелов.

Жестокая, трешовая постмодернистская комедия с массой сцен насилия (16+).

Продюсер фильма Игорь Савиченко ("Поводырь") сказал: "В Украине такого фильма нет. Специфика фильма в том, что он отличается от всего, что было у нас раньше. В свое время в разных странах такие фильмы сыграли такую же роль, которую должен отработать "Путь мертвеца". По стилистике — это хоррор, трэш. Но события в фильме — это, в сущности, то, что началось в конце 90-х, когда наше криминализированное общество трансформировалось в полицейское, последствия чего мы имеем и сейчас".

К сожалению, режиссер и автор сценария Георгий Фомин не дожил до премьеры, уйдя из жизни осенью 2021 года в возрасте 52 лет.

Одно можно сказать точно: такого на национальных экранах действительно еще не было! Продюсер не преувеличивает.

Трейлер "Вересня"

"Довбуш"

Украина, 2023, исторический, приключения, экшн

Премьера: 24 августа

В ролях: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий

Режиссер Олесь Санин ("Мамай") давно занимается этим проектом. У блокбастера и и бюджет весьма приличный по украинским меркам: 87 млн. грн. Задача — снять не менее успешный исторический экшн, чем "Захар Беркут" (2019) Ахтема Сеитаблаева.

Карпаты. Начало 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся повстанцами. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей, братья неожиданно становятся… врагами друг другу. У них разные взгляды: один стремится к обогащению, второй — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил…

Ролик зрелищный. Сергей Стрельников когда-то ярко сыграл легендарного комдива в сериале "Страсти по Чапаю" (2013). Так что "героический" опыт у нее имеется. Лишь бы фильм не стал плакатным – слишком часто в трейлере повторяются известные лозунги про свободу. Но все это можно проверить только увидев детище Санина на экране.

Трейлер "Довбуша"

Возмездие: Дорогая мести / Retribution

США, 2023, триллер, экшн

Премьера: 24 августа

В ролях: Лиам Нисон, Джек Чемпион, Мэттью Модайн

Обычное утро обернулось катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство. Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.

Лиам нередко играл мстителей. И всякий раз – убедительно. Поэтому – картина однозначно будет отвечать определенным стандартам и ниже известного уровня качества — не сможет упасть. А вот смогут ли авторы высказать в ней что-то оригинальное – другой вопрос.

Трейлер фильма "Возмездие: Дорогая мести"

Праведник 3: Последняя глава / The Equalizer 3

США, 2023, боевик, криминал, триллер

Премьера: 31 августа

В ролях: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Соня Аммар

Успешная франшиза. Причем второй "Праведник" собрал в прокате даже больше чем первый, что случается нечасто.

Роберт МакКол – персонаж дважды лауреата "Оскара" Дензела Вашингтона – это бывший спецназавоец и агент ЦРУ. Такие навыки люди не теряют. В первом "Праведнике" он пытался, уйдя на "агентскую" пенсию подзаработать в строительном бизнесе. Во втором – устроился водителем такси. Но, конечно, в обоих случаях плохие парни не дали ему забыть спецподготовку.

В "Праведнике – 3" не повезет сицилийской мафии. После появления на острове МакКола – им не позавидуешь. Иногда он даже шутит, но от этого еще страшнее. То с чем никак не мог справиться комиссар комиссар Каттани в сериале "Спрут" – у Роберт МакКола получается на раз. Наконец, полетят щупальца у спрута мафии.