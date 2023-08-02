Сериалы августа: новые "Звездные войны", Сигурни Уивер – жертва и агрессор, Депп и Херд в роли самих себя

Август радует разнообразными премьерами: детективная комедия, триллер, судебная документалка, фантастический экшн, фильм-расследование.

Новый сериал из вселенной "Звездных войн", триллер, в центре которого скандал с фирмой, производящей "жесткие" опиоиды от головной боли, комедийный детектив об убийстве на закрытой вечеринке с Мэрил Стрип, документалка о судебной тяжбе Депп&Херд, драматическая история о домашнем насилии с Сигурни Уивер и сюжет об учительнице, которая может уложить в рядок самых опасных грабителей.

Потерянные цветы Элис Харт / The Lost Flowers of Alice Hart

Австралия, 2023, драма, Prime Video, 1 сезон

Премьера: 4 августа

В ролях: Сигурни Уивер, Алисия Дебнем-Кэри

Это культурный продукт для любителей серьезной драматургии. Мини-сериал является экранизацией романа австралийской писательницы Холли Рингланд. Сюжет крутится вокруг Элис Харт, которая в 9 лет потеряла обоих родителей во время загадочного пожара. В родительском доме были боль, агрессия — домашнее насилие со стороны отца.

Страдания девочки прекратил несчастный случай. У Элис начинается новая жизнь с неожиданно обретенной бабушкой (Сигурни Уивер), у которой есть цветочные плантации. От нее девочка узнает мрачные тайны о себе и своей семье: как-то так их женщины всякий раз находили себе на голову мужей-тиранов. Элис оказалась копией своей матери (и, возможно, бабушки), когда попыталась обрести личное счастье с таким же агрессором, как ее папаша. Будет ли разорван этот порочный круг?

С помощью цветов аллегорически раскрывается характер главной героини, а повествование охватывает несколько десятилетий. Сериал состоит из семи эпизодов, первые три из которых выйдут уже 4 августа.

Трейлер сериала "Потерянные цветы Элис Харт"

Убийства в одном здании / Only Murders in the Building

США, 2023, комедия, криминал, Hulu, 3 сезон,

Премьера: 8 августа

В ролях: Стив Мартин, Селена Гомес, Мартин Шорт

Сериал рассказывает о трех соседях, одержимых всякими преступлениями. Когда в их доме было совершено убийство, они решили вместе вести об этом подкаст.

Главные роли в сериале исполняют знаменитый американский комик Стив Мартин, поп-звезда Селена Гомес и еще один известный тип — комик Мартин Шорт. В третьем сезоне к этой весьма гармоничной троице присоединится сама Мерил Стрип. По ролику видно, что эмоциональный градус с приходом этой восхитительной актрисы сразу взлетел.

Третий сезон сериала "Убийства в одном здании" будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут 8 августа.

Трейлер комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании"

Таблетка от боли / Painkiller

США, криминал, драма, Netflix, 1 сезон

Премьера: 10 августа

В ролях: Узо Адуба, Сэм Андерсон, Мэтью Бродерик

Сюжетная канва сериала основана на реальных событиях. История разворачивается вокруг фармацевтической компании Purdue Pharma, которая в начале 2000-х попала в центр опиоидного скандала, скрыв информацию, насколько сильное привыкание вызывает обезболивающий препарат оксикодон. Пациенты на него буквально "подсаживались".

Ролик задает динамичный темп, события разворачиваются быстро, психологический рисунок персонажей – убедителен и проблема, поднятая в фильме – за то, чтобы попробовать его смотреть.

Для любителей "всего и сразу", сообщаем: мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, которые будут выложены одновременно.

Трейлер сериала "Таблетка от боли"

Депп против Херд / Depp VS Heard

США, 2023, документальный, провокационный, 1 сезон, Netflix

Премьера: 16 августа

В ролях (самих себя): Джонни Депп, Эмбер Херд

Это история – чисто американский феномен. Две голливудские звезды судились между собой на глазах всей планеты. Грязное белье выворачивалось и тут же эту "грязь" подхватывали сотни медиа, тысячи инфлюэнсеров и миллионы пользователей сетей.

За отчаянной грызней бывших супругов, популярных актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, наблюдали все. Это было как реалити-шоу.

И у него была своя драматургия. Вначале актриса обвинила бывшего мужа в насилии, в результате чего он потерял все, несмотря на свой звездный статус. А потом он восстановил свое реноме, доказав, что ее обвинения ложны. Фиаско потерпела Херд.

Фишка сериала "Депп против Херд", что показания обеих сторон будут представлены параллельно: шоу на пределе накала.

Трейлер документального сериала "Депп против Херд"

Асока (Звездные войны) / Ahsoka (Star Wars)

США, 2023, приключения, фантастика, Disney+, 1 сезон

Премьера: 23 августа

В ролях: Розарио Доусон, Хайден Кристенсен, Иванна Сахно

Асока Тано – девушка-джедай, пережившая имперский "Приказ 66". Ее играет Розарио Доусон. А в роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера — занят Хайден Кристенсен, который "прописался" в образе Темного лорда со времен приквелов (части 1-3 саги). А последняя большая роль была в сериале "Оби-Ван Кеноби" (2022).

Продюсируют сериал те же граждане, что и "Мандалорца": Джон Фавро и Дэйв Филони.

Когда-то Энакин был наставником Асоки, пока не перешел на Темную сторону. В основе нового сюжета – охота Асоки на упрямого имперского гранд-адмирала Трауна: суровый военачальник с синим лицом и красными глазами – не перепутаешь.

Как вы уже в курсе, в сериале "Андор" (2022) из вселенной "Звездных войн" напрочь пропала сказочность вместе со световыми мечами, уступив место социально-политическим аспектам. А здесь все наоборот: магических атрибутов хоть отбавляй: мечи и Сила — имеются в наличии. Не скатятся ли создатели в "детскость"? По ролику сказать сложно. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут 23 августа.

Трейлер сериала "Асока" ("Звездные войны")

Кто такая Эрин Картер / Who Is Erin Carter?

Великобритания, США, боевик, приключения, Netflix, сезон 1

Премьера: 24 августа

В ролях: Индика Уотсон, Дуглас Хеншэлл, Шарлотта Вега

По сюжету этого сериала, спокойная жизнь британки-учительницы в Барселоне летит кувырком в результате вооруженного ограбления в супермаркете. Почему? Да потому что эта учительница обезвредила преступников. Следователи обалдели от ее навыков: "Вы точно учительница?". Выясняется, что не совсем…

В первом сезоне восемь эпизодов, которые выйдут сразу. Зрителей томить не станут.