Роберту Де Ниро — 80. Топ-5 "бешеных" ролей звезды с одним исключением, где он влюбленно-нежный

17 августа исполнилось 80 лет Роберту Де Ниро, одному из легендарных актеров Голливуда, который лучше всех изображает одержимых, на грани психопатии, героев.

Роберт Де Ниро — корифей Голливуда, снявшийся в 100 фильмах и ставший знаковой фигурой XX века. Режиссер Мартин Скорсезе постоянно снимал криминальную среду, и Де Ниро стал агрессивно-одержимой звездой в картинах "Таксист", "Мыс страха", "Казино". Если Скорсезе взялся за спорт, то получился не менее агрессивный "Бешеный бык" с психопатическим Робертом-боксером. В "Неприкасаемых" де Пальмы и "Джеки Браун" Тарантино Де Ниро — в той же ипостаси. Но есть удивительное исключение — фильм американца Улу Гросбарда, где Роберт Де Ниро сыграл… влюбившегося женатого архитектора. За эту роль он получил престижную награду в Испании, а его партнерша Мэрил Стрип — в Италии.

Фокус представляет топ-5 ролей Роберта Де Ниро, включая и самую лирическую.

"Таксист" / Taxi Driver

США, 1976, триллер, драма

В ролях: Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, Питер Бойл

После "Злых улиц" (1973) Скорсезе, где Де Ниро сыграл бандита, в "Таксисте" ему досталась гораздо более сложная роль. 26-летний Трэвис Бикл — ветеран войны во Вьетнаме, который страдает от ПТСР и одиночества. Днем он шастает по порнокинотеатрам, а по ночам из-за хронической бессонницы работает таксистом. Встреча с 12-летней проституткой Айрис толкает его на разборки с сутенером и работниками публичного дома.

Образ ветерана войны с ирокезом на голове и пистолетом в руках — это что-то вроде современного Дон Кихота, но гораздо более кровавого. Как и в случае с Дон Кихотом, который сам приходил на выручку многим персонажам романа Сервантеса, Айрис не просила Бикла ее "спасать", но Трэвис убежден, что девушку надо вытащить из гнезда порока, разнеся его на клочки.

Впервые Де Ниро здесь отлично изобразил свою фирменную "одержимость": когда его герой что-то решил и куда-то направляется — останавливать бесполезно. Хотя его благородные порывы больше напоминают психопатические припадки, но действия как воина доведены до автоматизма. Кровавая баня обеспечена.

Картина Мартина Скорсезе "Таксист" отмечена "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах. У Де Ниро — номинация на "Оскар".

Желтое такси, зловеще бороздящее просторы мегаполиса, стало неким символом возмездия, а Де Ниро — словно ветхозаветный Судья вершит правосудие собственными, крайне насильственными методами.

Родилась главная фишка Де Ниро: его герой долго прикидывается полунормальным, пока не проявит себя как конченный психопат — и это реально впечатляет. Кривляние возле зеркала и бойня в публичном доме органично соединились в знаковой ленте Скорсезе.

Трейлер фильма "Таксист"

"Бешеный бык" / Raging Bull

США, биографический, драма, спорт

В ролях: Роберт Де Ниро, Кэти Мориарти, Джо Пеши

История взлета и падения американского боксера Джейка Ламотты по прозвищу Бешеный Бык: от борьбы за титул чемпиона мира в полусреднем весе до непростых взаимоотношений с братом-тренером и женой. Драма поставлена по мемуарам самого боксера.

Тонкая и стильная работа режиссера Скорсезе, где показано, как в одном и том же человеке уживаются зверь и ребенок. Ламотта говорил: "У меня маленькие кулачки, как у девочки".

Герой подспудно пытается проявить и свои трогательные черты, но понимает, что к победам его приводит только зверь. И зверь все больше завладевает его душой, вытесняя ребенка. И он уже везде зверь — и на ринге, и дома.

До самого финала фильма, где происходит некоторое прозрение.

Известный факт: Де Ниро для роли поправился на 27 кг.

В 2007 году лента по версии Американского киноинститута стала 4-й в ряду 100 лучших фильмов в истории. Де Ниро награжден "Оскаром" за "Лучшую мужскую роль".

Трейлер фильма "Бешеный бык"

"Мыс страха" / Cape Fear

США, 1991, триллер, драма, криминал

В ролях: Роберт Де Ниро, Джессика Лэнг, Ник Нолти, Джулиет Льюис

Рецидивист Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев 14 лет за изнасилование. Все эти годы он жил идеей мести своему адвокату Сэму Боудену, который не все сделал для уменьшения срока подзащитного, посочувствовав жертве. Можно сказать, сознательно скрыл некоторую информацию.

Уголовник отыскал Боудена и стал терроризировать его семью.

Де Ниро в роли Макса — идеальное орудие мести: акула, идущая по кровавому следу.

Сцена, где Де Ниро цепляется снизу к автомобилю адвоката и таким образом путешествует с ним, многого раз пародировалась и стала мэмом.

Однако в целом "психопатия" его героя здесь достигает запредельных высот.

Трейлер фильма "Мыс страха"

Казино / Casino

США, Франция, 1995, триллер, драма, криминал

В ролях: Роберт Де Ниро, Шэрон Стоун, Джо Пеши, Джеймс Вудс

Сэм "Туз" Ротштейн — профессиональный игрок и мастер игры на тотализаторе — идеальный руководитель казино Лас Вегаса, которое ему доверили боссы мафии.

Шеф местной полиции попросил его устроить в казино на хлебную должность родственника. Но тот оказался туповатым: казино не много потеряло. Ротштейн изгоняет его — из перфекционизма. Коп попросил простить родича, но Сэм во главу угла ставит принцип. И покатилась череда неприятностей. Заканчивается это все расследованием ФБР и дичайшей в своей жестокости криминальной войной.

Трейлер фильма "Казино"

"Влюбленные" / Falling in Love

США, 1984, мелодрама, романтика

В ролях: Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, Харви Кейтель

Обещанный "нетипичный" фильм с Де Ниро.

Симпатичная домохозяйка Молли живет со своим мужем-доктором в северной части штата Нью-Йорк. Во время рождественского шоппинга она случайно путает свои пакеты в книжном магазине Манхэттена с покупками привлекательного архитектора по имени Фрэнк — он женат, у него двое детей. Позже они садятся в тот же поезд метро до Нью-Йорка и вновь сталкиваются друг с другом.

Между героями вспыхивает чувство. Никто из них не ищет отношений на стороне. Но они продолжают натыкаться друг на друга, каждый раз все дольше разговаривают и… влюбляются все сильнее.

Честно говоря, я все ждал, когда архитектор в исполнении Де Ниро двинет от души кого-то кульманом. Но нет — все прошло без инцидентов.

Очень красиво снятое лирическое кино.

В Америке эту тонкую историю не отметили, зато оценил Старый Свет. Мэрил Стрип за свою роль получила итальянскую премию имени Давида ди Донателло как "Лучшая зарубежная актриса 1985 года". А испанскую премию Святого Георгия в категории "Лучший зарубежный актер 1985 года" отхватил Де Ниро. Поверьте, вполне заслуженно.

А лучше проверьте — фильм хорош. И Роберт там вполне мирный, что с ним нечасто случается.