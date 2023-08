Культура отмены: песню группы Queen убрали из сборника хитов из-за "нетолерантного текста"

Речь о композиции "Fat Bottomed Girls", которая в свое время полюбилась слушателям и входила в топ-4 самых популярных произведений коллектива.

Одна из самых популярных песен группы Queen под названием Fat Bottomed Girls пропала из нового сборника главных хитов коллектива. Вся причина в неоднозначном тексте. Об этом сообщает издание Daily Mail 20 августа.

Композиция была написана еще в 1978 году гитаристом Брайаном Мэем. Она сразу понравилась слушателям и в дальнейшем разные поколения людей добавляли ее в свои плейлисты.

Это была своеобразная юмористическая песня о молодом человеке, который любил девушек с пышными формами. Песня стала настолько популярной, что в оригинальном альбоме 1981 года, где были собраны лучшие хиты группы, она заняла 4 место. Рядом с ней расположились "Bohemian Rhapsody", "Don’t Stop Me Now" и "We Will Rock You".

"45 лет спустя выясняется, что такие тексты были уничтожены культурой отмены", — говорится в сообщении.

Заметили отсутствие песни после того, как лейбл Universal Records объявил о том, что собирается выпустить пластинку на стриминговом сервисе Yoto. Эта платформа ориентирована больше на молодежь.

В описании к товару сразу предупредили, что родителям стоит с осторожностью давать детям слушать эти песни.

"Несмотря на отсутствие бранных слов, родителям рекомендуется проявлять осторожность при воспроизведении данного материала детям младшего возраста или в их присутствии", — говорится в описании.

Песню группы Queen убрали из сборника хитов из-за неоднозначного текста Фото: Скриншот

