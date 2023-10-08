"Поцелуй" Климта. В чем триумф и трагедия знаменитых любовников, изображенных на культовой картине

В популярной картине Густава Климта "Поцелуй" заключены секс без удержу, консультации Фрейда и союз двух творцов.

Об одной из самых растиражированных картин планеты — "Поцелуй" австрийского художника Густава Климта (1862–1918) ходит масса легенд. Самая распространенная, как некий граф заказал этот холст Климту, дав ему медальон с фотографией возлюбленной. Чтобы потом с помощью преподнесенной в подарок картины сделать ей предложение. И все это якобы сработало.

В этой истории ложь все — от начала до конца. Скорее всего, эту версию придумал сам Климт. Картину купил император. А изображены на ней — сам художник ("облагороженный" чертами Цезаря) и его муза на протяжении ряда лет — Эмилия Флеге (1874–1952). Фокус в своем арт-расследовании расскажет, как в символах на холсте отражены их непростые отношения и тот факт, что мастер так и не женился на своей музе, но помог ей выстроить успешный модный бизнес.

Зачем Климту нужно было выдумывать легенду, до которых он вообще не был большим охотником, не любя комментировать свои полотна? Затем, что картина, несмотря на свою относительную целомудренность, очень интимна для двоих людей: для него самого и его музы — австрийской портнихи и модельера Эмилии Флеге.

Галерея Бельведер: толпа у "Поцелуя"

"Поцелуй" Густава Климта: предыстория

Отец Эмилии Флеге — состоятельный фабрикант, владевший производством пеньковых трубок, в 1891 году заказал модному венскому художнику Климту портреты трех своих дочерей. Тот нарисовал потрет Эмилии, который 17-летней девушке очень не понравился. А кому понравится: какой-то "синий чулок"? Красоты в ней Густав тогда не видел.

Эмилия Флеге, художник Густав Климт, 1891

Но девушка влюбилась в художника — точнее в то, как вдохновенно он работал, как из-под его кисти вспыхивали образы.

Эмилия увлеклась живописью и попросила отца оплатить уроки рисования у мастера Густава. Она была очень умна, тонко чувствовала искусство и готова была даже мыть его кисти. Потом они вместе, Густав и Эмилия, брали уроки французского: сближение проходило постепенно.

Затем его младший брат Эрнст женился на старшей сестре Эмилии Хелене и Эмилия стала для Густава свояченицей. Еще больше их сблизило горе — от сердечного приступа в 28 лет умер Эрнст — это случилось в 1892 году. Осталась маленькая дочь. Густав стал опекать семью брата. У Климта случилось подряд два несчастья — накануне смерти брата умер их отец. Эмилия стала спасать его от депрессии. И вот мы видим, что на климтовском портрете 1893 года — она уже гораздо симпатичнее.

Эмилия Флеге, художник Густав Климт, 1893

На полотне 1902 года — Эмилия уже просто красавица.

Портрет Эмилии Флеге, 1902, Густав Климт

Эмилия стала для Климта советчицей по всем арт-вопросам и, конечно, мечтала стать женой. У них начал развиваться страстный роман.

Романтическая фаза отношений: Густав и Эмилия

Но уже к 1899 году Флеге решила с Климтом расстаться. Почему? Потому, что поняла, что она никогда для Густава не будет единственной.

Густав Климт и Эмилия Флеге в 1899 году, когда Эмилия решилась на разрыв романтических отношений. Но на фото она смотрит на Климта с обожанием

Густав любил живопись. А изображать он обожал исключительно женщин (чуть ли не единственное исключение — это композитор Шуберт, да и тот изображен на полотне в окружении трех красавиц). Моделей у него было великое множество. В основном — дочери из буржуазных семей. И почти со всеми его связывали не совсем платонические отношения.

Хотя Густав Климт не был записным красавцем, в него влюблялись все его модели

Не удивительно, что Эмилия решила от него уйти, ведь на тот момент он успел влюбиться в 19-летнюю Альму Шиндлер (будущая звезда австрийско-американского бомонда, жена композитора Густава Малера), а две его модели — Мария Учицки и Мария Циммерманн были от Климта беременны. Что касается последней, то родители, узнав о ее беременности, выставили дочь из дома. Но Климт ей снял небольшую квартиру в Вене и финансово помогал потом Марии с сыном, хотя ребенка так официально и не признал, как, собственно, и остальных своих детей.

Неспроста в том же городе в то же время возникнет со своим учением о либидо доктор Зигмунд Фрейд: нравы в Вене в то время были весьма свободны. Но мы вернемся к Фрейду чуть позже: он в этой истории сыграл свою роль.

Целоваться на коленях

В 1988 году истек 70-летний срок, предусматривающий авторские права на "Поцелуй", и с тех пор были выпущены триллионы чашек, блюд, сумочек, футболок, брелоков, скетчбуков и даже зонтов с принтами этого полотна.

На сегодня "Поцелуй" Климта — это самое растиражированное романтическое изображение в мире.

"Поцелуй", 1908, Густав Климт

"Поцелуй" в не совсем законченном виде, под названием "Влюбленные", был впервые продемонстрирован на XIV выставке сецессионистов в 1908 году. Публика была в восторге и специальная государственная комиссия приобрела полотно для императорской Галереи Бельведер за баснословные 25 тыс. крон — в современном эквиваленте это $240 тыс., а реальная стоимость полотна сегодня порядка $200 млн (в 2006 году "Портрет Адели Блох-Бауэр" того же периода был продан за $140 млн). Разумеется, это было личным решением императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, который благоволил мастеру. Художник еще год после покупки доводил свое полотно до совершенства.

Климтом холст был назван "Влюбленные". Но потом молва постепенно переименовала его в "Поцелуй".

На картине мужчина и женщина. По обращенному на нас женскому лицу видно, что это Эмилия. Многие искусствоведы давно уже признали, что мужчина — сам Густав Климт, но без бороды. И более худощав — художник слегка придал кавалеру черты Цезаря: не будем забывать, что Австро-Венгерская империя считала себя наследницей империи Римской, и Цезарь был олицетворением победителя. Хотя мужчина на картине почти не показывает зрителю лицо. Мужчин, повторим, на климтовских полотнах в принципе мало, но если кого изображать — то самого видного. Или себя — в его образе. Причем у кавалера в "Поцелуе" на голове цезарский венок триумфатора из зеленых листьев (кстати, Цезарь, как и Климт, также лысел с годами, но изображали его волосатым). А у женщины — нимб из цветов.

Бюст Гая Юлия Цезаря

Женщина стоит на коленях. Некоторые толкователи считали, что мужчина чуть ли не карлик — ведь получается, что он чуть выше дамы, которая на коленях. На самом деле он тоже стоит на коленях, которые закрывает одежда. Их ноги — под прямым углом друг к другу. Это видно по позе мужчины и по расположению его огромной шеи (шея у Густава реально была "воловьей") и такой же руки. Хотя Густав действительно несколько ниже Эмилии, что видно по фотографиям.

На многих фото видно, что Эмилия Флеге выше Густава Климта

Мужчина целует женщину в щеку. А вообще удобно целоваться на коленях? Не пробовали? Думаем, не очень. Когда становятся на колени? Когда молятся или просят прощения. Здесь — скорее всего, второе.

За что Густав просит прощения у Эмилии?

Он просит у нее прощения, потому что никогда не сможет прервать цепочку романов и дать ей счастье семейной жизни, а она — за то, что не может смириться до конца с его нескончаемыми изменами.

К 1908 году, когда была написана картина, все это было уже давно очевидно.

Поэтому он целует ее в щеку, как бы приближаясь к губам, но свадебного поцелуя в губы у них не будет никогда. И не будет никогда полноценной семьи.

Именно поэтому под влюбленными так мало земли, хоть она и цветущая. Буквально клочок, стороны которого уходят в бездну: мужчина и женщина стоят на краю пропасти.

Она судорожно обнимает любимого, но одновременно отстраняется потому, что знает, что никогда для него не будет единственной.

Женщина с закрытыми глазами: она получает удовольствие от их любви, но живет как во сне, "закрывая глаза" на его романы. Для Эмилии иных женщин в жизни Густава как бы не существовало.

Они оба в золотых одеждах. На его одежде — прямоугольники, квадраты. Квадрат — это интеллект, искусственность, мужское начало. На ее одежде цветы и круги: круг — это природа, интуиция, женское начало.

Мужчина дополнительно укрывает женщину золотым плащом — он как бы ей компенсирует богатством то, что не может дать — собственную свободу.

При чем тут Фрейд

Доктор Зигмунд Фрейд дал ценный совет Эмилии Флеге

Сначала Эмилия ревновала, болезненно переживая каждую новую влюбленность художника. Она теряла достоинство, становясь рабой сильного чувства. И тут она обратилась к Зигмунду Фрейду — за психологической помощью. И тот ей выдал рецепт.

Доктор Фрейд ей рекомендовал научиться жить самостоятельно, чтобы избавиться от своей любовной зависимости. Благодаря урокам рисования и работе в школе портных своей сестры, Эмилия стала успешно разрабатывать модели одежды. Сестры Флеге открыли модный салон. Откуда Эмилия черпает вдохновение для своих неординарных платьев? Конечно, с полотен Густава.

Как возник стиль Климта

Густав Климт сделал состояние на оформлении вилл фабрикантов и банкиров. Существовало целое товарищество художников-дизайнеров. Высшее развитие его творчества — это "золотой период". Он ввел мозаичное изображение на холсты после поездок в Италию в 1899 и 1903 годах: его потрясли византийские золотые мозаики в соборе Святого Марка в Венеции и церкви Сан-Витале в Равенне.

Мозаика свода церкви Сан-Витале в Равенне

Золотая мозаика Собора Святого Марка в Венеции

А сами церковники не одобряли то, что Климт ввел в свои полотна техники с икон.

Три восточных источника вдохновения для Климта: поэтические японские гравюры, искусство Древнего Египта и византийская мозаичная школа иконописи. Он синтезировал их "декоративность" с западно-европейской техникой изображения. Одежду, фигуры Климт создавал в декоративно-мозаичном виде, а лица, руки — в классическом, сочетая, таким образом, плоское изображение с объемным: так родился его уникальный стиль "венского модерна". Получалось, что на фоне выразительных лиц декоративная часть полотен была насыщена разными символическими узорами, которые добавляли смысл и усиливали эстетическое впечатление. Своих героинь Климт сразу переводил на мифологический уровень — египетских цариц или греческих богинь: масштаб получался иным.

А Эмилия материализовала живописные фантазии Климта в своих выразительных нарядах.

Эмилия Флеге в своем платье в стиле модерн

Именно поэтому вокруг них на картине — космос (источник вдохновения и креатива), пронизанный золотыми точками-звездами (Климт использовал для полотен настоящее сусальное золото, как и византийские мастера иконописи): творчество перетекает в золото. Вот и платья сестер Флеге стали популярными в высшем свете, а салон — дорогим и престижным.

То есть, отношения Эмилии и Густава перешли в деловую область. Это был уже свободный союз успешных творцов. Возможно, что он, в свою очередь, рисовал новых моделей в платьях от "сестер Флеге".

Густав Климт и Эмилия Флеге. Вечные любовники

В "Поцелуе" видно, что Климт дал Эмилии богатство, но не пожелал отдать ей целиком свое сердце. Чтобы продолжать творить, он всегда будет связан с конвейером новых девиц-моделей. И одновременно — всегда один. Эмилия тоже — не вышла замуж.

Поэтому мы видим на полотне страсть, трагедию и триумф двух творческих союзников, которые вместе и врозь. В их распоряжении весь космос, но совсем мало цветущего луга, где могли бы резвиться их дети. Мужчина и женщина на этом великолепном полотне остались вечными любовниками.