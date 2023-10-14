Маршу Мендельсона - 180. Самые странные свадьбы в кино: потусторонняя, кровавая, фантастическая

14 октября 1843 года "Свадебный марш" Мендельсона прозвучал впервые – и теперь почти две сотни лет не утихает.

У "Свадебного марша" Фридриха Мендельсона – грандиозный юбилей. Он впервые прозвучал на спектакле по шекспировской пьесе – при чем на свадьбе Осла и Царицы – о чем мы поговорим отдельно. А сейчас Фокус вспоминает фильмы с самыми необычными свадьбами: где что-то пошло не по плану (который обычно тщательно разрабатывают невесты): "Мертвая невеста", "Сбежавшая невеста", "Веном-2" , "Убить Билла-2" и "Моя пиратская свадьба".

"Мертвая невеста": свадьба после смерти

Не побоимся и скажем: это анимационный шедевр Тима Бертена — смешной, трогательный, романтичный, мистический с непредсказуемыми сюжетными ходами.

Действие происходит в Великобритании в викторианскую эпоху. Парня девушку, Виктора и Викторию, собираются поженить. Семья Виктора — богатые рыботорговцы, Ван Дорты хотят приобщиться к аристократическому, но обедневшему роду Эверглотов — это родители Виктории.

Встретившись, Виктор и Виктория понимают, что созданы друг для друга. Однако на репетиции свадьбы Виктор волнуется, путает слова и после убегает в лес, чтобы выучить брачный обет. Там он, наконец, вызубрил церемониальную фразу и даже надел кольцо, в качестве тренировки — на сучок дерева. Однако сучок оказывается пальцем мертвой невесты, которая пробуждается от загробного сна и затаскивает новоявленного жениха в царство мертвых.

Уникальной мульта в том, что миры мертвых и живых там регулярно пересекаются. И с виду страшные обитатели потустороннего мира частенько благороднее и красивее внутренне, чем некоторые живые граждане, способные на подлости и жуткие преступления. Но справедливость восторжествует в обоих мирах.

Добавим, что озвучивал Виктора — Джонни Депп, с которого Бертон частично и "срисовал" главного героя.

Трогательный эпизод из мульта "Мертвая невеста"

"Сбежавшая невеста": вечная беглянка

Девушка Мегги Карпентер красива и умна. Но у ней есть один "бзик": уже трижды ее вели под венец, но она всякий раз она сбегала из под алтаря. Мегги сорвала таким незатейливым образом три свадьбы. Местные журналисты назвали ее Сбежавшей невестой.

В Нью-Йорке колумнист USA Today Айк Грэм решает написать статью о Мегги, услышав ее историю от одного забулдыги в баре. Тот несколько преувеличил количество ее побегов, назвав цифру "семь". Айк не стал проверять и наклепал текст, сопроводив его красочными определениями в духе: "Мэгги – мужеедка и ненасытная богиня".

В журнал пришло опровержение, что Карпентер сбегала с собственных свадеб три раза. Журналиста увольняют за искажение фактов, но дают шанс: пусть поедет на родину Мэгги в городок Хэйл и опишет все как есть, тем более, что вечная беглянка собралась замуж в четвертый раз – за тренера школьной футбольной команды Боба.

Картина укрепила звездный статус Ричарда Гира и Джулии Робертс, собрав при бюджете $70 млн. в мировом прокате $309 млн.

Трейлер фильма "Сбежавшая невеста"

"Веном-2": фантастично-маньячная свадьба

"Веном-2" — роскошная черная комедия по комиксам, где Вуди Харрельсон сыграл серийного убийцу-маньяка Клетуса Кэседи, ждущего смертной казни. Внезапно в него вселяется злобный инопланетный веном-симбиот ( симбиот – это инопланетный организм, которому, чтобы выжить на Земле нужно быть в симбиозе со своим носителем – человеком) Карнаж.

Сразу же преступник ломает решетки и выходит на свободу, вызволив вскоре и свою возлюбленную – Фрэнсис Бэррисон, которая опасна и "вооружена" способностью манипулировать звуком: орет так, что мама-не горюй (в ее роли Наоми Харрис).

Оказавшись вместе маньячная парочка решает устроить себе свадьбу, а в качестве гостей принудительно "пригласить" туда своих врагов: журналиста, следователя и т.д. – всех, кто способствовал их поимке или долгосрочной изоляции.

Авантюра почти увенчалась успехом, но как всегда все срывает одно досадное обстоятельство: женщине не нужно так истошно кричать на собственной свадьбе. Это слишком.

Эпизод, где "молодые" - то бишь два монстра - решили пожениться

"Убить Билла-2": кровавая свадьба

Квентин Тарантино и так проливал немало крови в своих лентах, но в дилогии "Убить Билла" он превзошел себя: кровища здесь льется тоннами. Например, из шеи обезглавленной катаной жертвы поток крови – сразу бьет в потолок, как из брандспойта (думаем,этот агрегат и использовали для съемок). Это первая особенность картины. Вторая – здесь действует несколько дам-киллеров, как убивающих направо и налево, так и разбирающихся между собой – это члены банды "Гадюки".

Главная героиня Беатрикс, которую играет Ума Турман, тоже член этого бандформирования по кличке Черная мамба. Оказавшись в положении от главаря-наставника-любовника Билла (Дэвид Карадайн, убедительно играющий негодяев), она решает спрыгнуть с криминальной темы: исчезнуть из группировки и зажить нормальной жизнью – ради будущего ребенка.

Это ей почти удается. Но в часовню "Две сосны" на окраине техасского города Эль-Пасо, где должно было состояться ее венчание с женихом по имени Томми, заявляется Билл, а позднее – остальные "гадюки". Они расстреливают гостей и родственников, а беременную на позднем сроке невесту – избивают до смерти.

Дальше по сюжету – изобретательная месть Черной мамбы.

Эпизод фильма "Резня в часовне"

"Моя пиратская свадьба": террористический захват

Дженнифер Лопес – чемпионка, как и Джулия Робертс, по фильмам о свадьбах. Но если героиня Робертс с церемоний регулярно сбегала, то персонажи Дженнифер – нет. Однако с ними там вечно что-то случается.

Молодожены Том и Дарси рады гостям на тропическом острове: свадьба по-богатому. Но всех захватят террористы. Жених с невестой не сдадутся, а окажут достойное сопротивление. Не слишком трезвая невеста Джей Ло с гранатой – серьезная угроза.

В ленте множество трюков. В трейлере даже есть тот самый эпизод, который мог реально трагично закончится для звезды.

В одной из сцен платье главной героини обмоталось вокруг колеса автомобиля, падающего со скалы. И ей чудом удалось спастись благодаря порвавшейся ткани. В одном из дублей ткань действительно застряла, а машина продолжила ехать назад, затягивая Ло за собой. Хорошо, что в этот момент актер-партнер Джош Дюамель держал ее за руку! "Я смотрю на Джоша и кричу ему: "Не отпускай меня, пожалуйста". А он говорит: "Я с тобой! Если ты упадешь, я тоже упаду", – вспомнила с ужасом актриса. Трюк на самом деле не такой уж сложный, но, как правило, именно на таких что-то неприятное и происходит. К счастью, все обошлось.