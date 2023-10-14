Маршу Мендельсона – 180. Почему культовое произведение впервые прозвучало на свадьбе Осла и Царицы

14 октября 1843 года впервые прозвучал "Свадебный марш" Фридриха Мендельсона в комедийной сцене свадьбы Осла и Царицы эльфов.

Самое известное произведение Феликса Мендельсона (1809 – 1847) написано для спектакля по комедийной шекспировской пьесе "Сон в летнюю ночь". Мендельсон написал к ней популярную музыкальную увертюру, когда ему было 17. Но, спустя, два десятилетия, по просьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV (пригласившего композитора в Берлин на должность капельмейстера) он дописал ко "Сну" десять номеров, в том числе марш. Он звучит во время бракосочетания царицы Титании и Осла, а точнее ткача, голова которого была волшебным образом превращена в ослиную. Фокус разбирается с историческим и символическим контекстом произведения под звуки которого сочетаются браком миллионы пар. А действительно в чем-то любой жених – это мужчина потерявший голову, а любая невеста – королева.

Конкуренция двух свадебных маршей

Сочинен "Свадебный марш" был в шутку, однако через четыре года после премьеры его решили использовать всерьез, как музыку для бракосочетания: в 1847 году жители провинциального английского городка Тивертон Дороти Кэрью и Том Дэниел сочетались под него браком. А масштабную популярность марш Мендельсона в этом качестве приобрел в 1858-м, когда состоялась свадьба принцессы Виктории и кронпринца Фридриха. На той церемонии, когда невесту вели к алтарю, звучал свадебный хор из оперы Вагнера "Лоэнгрин" (в США и в большинстве стран Европы эту композицию Вагнера тоже называют "Свадебный марш").

Свадебный хор из опера Рихарда Вагнера "Лоэнгрин"

А когда пара выходила из храма — уже грянул марш Мендельсона.

"Свадебный марш" Фридриха Мендельсона

И это было логично. Музыка Вагнера – величественно-торжественная, а Мендельсона – более радостная и бодрая – как уже пролог к свадебному застолью.

В мире обе композиции как бы конкурируют.

На Западе отдают предпочтение Вагнеру, в Украине, как и во многих постсоветских государствах – первенство за Мендельсоном. Почему? Потому что 70 лет не венчались. Зачем этот почти "церковный" хор (хотя эта вещь из "Лоэнгрина" тоже чаще сейчас исполняется в симфонической версии).

В Израиле, кстати, опять побеждает Мендельсон. Во-первых, потому, что Мендельсон – немецкий композитор еврейского происхождения, а во-вторых там принципиально не исполняют Вагнера, как любимого композитора Гитлера. Но что касается США, то там есть тот же вариант, какой был на свадьбе британской принцессы Виктории и кронпринца Фридриха: в начале церемонии – "Лоэнгрин", в финале – марш Мендельсона.

Потерять от любви голову

Но вернемся к истории "Свадебного марша" Мендельсона.

34-летний Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди в 1843 году в числе других музыкальных номеров для пьесы "Сон в летнюю ночь" по Шекспиру написал и "Свадебный марш". На какой сюжет? Эта музыка иллюстрирует сцену, где заколдованная царица эльфов Титания вдруг влюбляется в "не высокородного" ткача по имени Моток, которого самого околдовали, превратив его голову – в ослиную. И это выглядит символично: в чем-то каждый жених – это мужчина потерявший от любви голову, то бишь – рассудок – это осел, а каждая невеста – это королева свадебного празднества.

Заметим, что только с 1959 года в Украине (тогда УССР) появилось официальное исполнение марша Мендельсона – с повсеместным открытием Дворцов бракосочетания, где была введена торжественная свадебная церемония в сопровождении "Свадебного марша". До этого в ЗАГСах просто "расписывались" перед свадьбой. Теперь же мы себе не представляем бракосочетание без известной мелодии Мендельсона: этот марш у нас прочно ассоциируется со свадебной церемонией.