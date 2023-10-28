Премьера фильма "ШТТЛ". Хасиды, коммунисты, фашисты: яркая история о любви накануне военного вторжения

На экраны страны вышла самобытная украинско-французско-американская историческая драма.

В столичном Украинском Доме громко прошел предпремьерный показ украино-французско-американского фильма "ШТТЛ". Штетл — это еврейское местечко в восточной Европе. Автор сценария и режиссер картины — француз Ади Уолтер. Главные роли сыграли американец Моше Лобель и украинка Анисия Стасевич. На Римском фесте лента отхватила приз зрительских симпатий. Почему она понравилась зрителям? Во-первых, это яркая история о любовном треугольнике в ироничном стиле Шолом-Алейхема. Во-вторых, в ней впервые в Украине применена уникальная технология одного кадра.

В релизе так был очерчен сюжет. Время действия — одни сутки: 21 июня 1941 года. В еврейском пограничном городке (штетле) во Львовской области полным ходом идут приготовления к свадьбе сына мясника и дочери раввина. Но невеста Юна любит другого — Менделя — киношника, который является в местечко накануне и … планирует похищение подруги. В это же время к штетлу приближается нацистский эскадрон смерти.

Что ожидалось от проекта?

Что будет условно показана мирная жизнь еврейского местечка, которую разгромят немецкие палачи. Все оказалось совершено иным: акцент сделан не на разгроме, а именно жизни штетла, который изображен такой еврейской вселенной в миниатюре.

Моше Лобель на премьере "ШТТЛ" Фото: Марина Брикимова

Начинающий молодой кинематографист Мендель (Моше Лобель) заявляется на родину под утро. Его не было два года — учился на киношника в Киеве и бредит именем известного еврейского, советского режиссера — Марка Донского (1901–1981), которого лично знает.

За время отсутствия Менделя его невеста Юна (Анисия Стасевич) собралась замуж за другого — ортодокса Фоли. Точнее ее подталкивали к этому родные.

Мендель "продвинут", он принял "красные" перемены, но не отказывается и от своих иудейских корней, пытаясь найти между всем этим приемлемый баланс. Он четко знает: война с немцами рано или поздно случится, но сейчас в его задачу входит решить вопрос с Юной и поговорить с отцом.

Полное погружение

Этот фильм затягивает по нескольким причинам. Режиссер-дебютант Ади Уолтер написал отличный сценарий, явно подражая духу и стилю еврейского классика — Шолом-Алейхема (1859–1916): будет множество диалогов, споров, пронизанных религиозными аллюзиями и иронией. Только стиль рассказов о Тевье-молочнике перенесен вперед — лет на тридцать–сорок, в 1941.

Сам Мендель — это некий персонаж, объединяющий в себе ироничность и мудрость Тевье-молочника и бунтарские качества студента-революционера Перчика из прозы все того же Шолом-Алейхема.

Голубоглазый брюнет — катализатор: где бы он не появился в штетле — там сразу начинается движение: кто-то его приветствует, кого-то он раздражает, а кто-то его ненавидит — как Фоли, видя в нем конкурента за руку и сердце красавицы Юны.

Везде, где появляется Мендель — кипят страсти

Ади Уолтер умело передал вот это нервное брожение среди евреев накануне тотальных перемен. Для этого в фильме используется уникальная технология одного кадра. Одним кадром здесь снимают очень долго. Оператор-постановщик фильма Владимир Иванов сказал, что всего их таких здесь — 35 — на всю двухчасовую картину. И, практически, не видно склеек.

Это дает особый нерв картине и глубокое погружение в кинореальность. Лента получилась "менделецентричная", ты словно все видишь глазами главного героя — с ним кто-то здоровается, а словно тебе жмут руку. Он сел в синагоге на скамью и пошли "переглядки", скрещения взоров односельчан, перешептывания — зритель является непосредственным свидетелем всех этих мельчайших деталей. А потом внимание снова возвращается к главному "возмутителю спокойствия".

Тотальные перемены

Хотя хасидские порядки в местечке (советская оккупация Западной Украины произошла два года назад) еще сильны, все понимают, что они продлятся недолго — будет коренная перестройка быта и мировоззрения. Ади Уолтер сознательно убрал буквы "е" из слова "штетел", желая подчеркнуть "пустоту, с которой столкнутся герои ленты". Эта пустота — затишье перед бурей. Ведь действие фильма протекает еще и на фоне угрозы немецко-фашистского вторжения.

Однако основные страсти в ленте все-таки будут крутиться вокруг любовного треугольника Мендель–Юна–Фоли . И тут будет немало лирических и смешных сцен. Дело, конечно, дойдет до драки. А исторически эта любовная история похожа на роман Марка Шагала и его невесты — красавицы Беллы, которая ждала художника в Витебске, пока он покорял Париж.

"ШТТЛ" — в первую очередь история любви Менделя и Юны

И все это очень глубоко воспринимается, благодаря технологии одного кадра: эффект присутствия поразительный — словно это ты есть — задорный и бесшабашный парень Мендель, который тщетно пытается найти точку пересечения между новым и старым и мечтает снимать кино о трансформациях людей в эпоху перемен. А фашистский эскадрон все ближе…

Однако, не смотря на германское вторжение, показанное в картине, лента оставляет светлое впечатление. Хочется ее пересмотреть.