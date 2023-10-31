Сеанс на Хэллоуин.Топ-10 самых страшных фильмов, которые определили ученые по пульсу зрителей

В канун Хэллоуина, отмечаемого в ночь с 31 октября на 1 ноября, Фокус приводит десятку самых страшных фильмов по мнению ученых – это "Синистер", "Астрал", "Паранормальные явления" и другие ленты, которые учащают пульс зрителей.

Американские ученые в 2020 придумали забаву под названием "Наука страха" (Science of Scare): замерять изменения пульса и другие медицинские показатели в зависимости от просмотра хорроров. На самом деле они взяли идею аппарата "полиграф", который примерно по тем же параметрам, начиная с изменения пульса определяет: правду человек говорит или лжет. Применять данную систему к произведениям искусства не очень корректно, зато на выходе – внятные данные. Фокус приводит топ-10 самых "ужасных" картин, а точнее взывающих самую сильную физиологическую реакцию.

Так вот во время просмотра фильма ужасов "Синистер", занявшего в этом году первое место в рейтинге, частота сердечных сокращений у зрителей повысилась в среднем на 34%. В спокойном состоянии сердце обычно бьется 64 раза в минуту, а во время просмотра этой ленты пульс участился — до 86 ударов в минуту. А на самых жутких эпизодах – до 131 удара. Всего в эксперименте принимало участие 250 человек.

Датчики также измерили вариабельность сердечного ритма — судя по показателям, картина постоянно держала зрителей в тонусе. По шкале Science of Scare, ужастик "Синистер" набрал рекордных 96 из 100 баллов.

Также в списке "сердечных" хорроров оказались "Астрал", "Паранормальные явления. Скинамаринк", "Заклятие", "Реинкарнация" и далее по списку. Если вам охота пощекотать нервы можете проверить действие этих фильмов на себе – все ленты, взятые для эксперимента, англоязычные.

Таблица рейтинга "Науки страха": топ-10 ужастиков

Звезд немного в этих картинах, сюжет и приемы из раза в раз повторяются, тем не менее все эти проекты коммерчески успешны.

Всегда некая злая сущность (древняя или "помоложе") начинает терроризировать героев: офлайн, онлайн, в подозрительном доме, где когда-то было совершено преступление. В начале персонажи, как правило, беспечны, считают сверхъестественные явления ерундой, а потом сразу – мама не горюй. Тогда приглашаются специалисты по паранормальным явлениям, которые, никогда не гарантируют результат. Часто злой дух действует через детей, как наименее защищенных, переворачивая ситуацию с ног на голову. Нередко изгнанием демонов из детей занимаются священнослужители-экзорцисты. Разумеется, зло в таких картинах тотально и беспощадно: все начинается со странных и нелепых мелочей, а заканчивается бойней. При чем авторы хорроров строго следят, чтобы ни одна шутка или намек на иронию не проскочил: тогда смех сразу снижает градус страха, а этого они стараются не допускать. Героям таких лент отводится, как правило, роль жертвы. Понятно, что в комедии на ту же тему, к примеру, "Охотники за привидениями" — в роли добычи напротив выступают злобные фантомы.

1."Синистер" (2012) – 96 баллов

Писатель Эллисон, автор детективов, переезжает с семьей в маленький городок. Там есть дом, где год назад случилась трагедия: были убиты все жильцы, кроме маленькой девочки, которая пропала без вести.

Для чего он сюда прибыл с женой и двумя детьми? Для написания детектива по мотивам собственного расследования. Вообще сюжет напоминает "Сияние" Кубрика по Кингу: писатель, чьи дела не ахти, переезжает семьей в пустынный отель с дурной славой, цель — написать успешную книгу. Дальше — привидения, связанные с убийствами в доме и постепенный спуск в безумие и ад.

Здесь — писатель случайно находит на чердаке кинопленки, на которых семейная хроника убитых. Оказывается, убита не одна семья, а несколько. И один ребенок из каждой убитой семьи пропадал без вести. Просмотрев пленки, писатель понимает связь между семьями и их убийствами. Дело в древнем злом духе, у которого свой метод "внедрения".

В главной роли – Итан Хоук, натерпелся он, наверное, во время съемок.

Трейлер фильма ""Синистер"

2."Астрал. Онлайн" (2020) – 95 баллов

События происходят 20 июля 2020 года. Группа сидящих на карантине друзей решает устроить спиритический сеанс через Zoom — чтобы развеять скуку. Это им удастся в полной мере.

Специально нанятая для вызова духа медиум советует перестать хихикать и настроиться на серьезный лад. Но некоторые все же не могут успокоиться, воспринимая происходящее как розыгрыш. Однако вскоре дома у всех участников видеочата начинают происходить странные вещи: слышаться какие-то посторонние звуки и… пошло-поехало: забава становится смертельно-опасной.

Трейлер фильма "Астрал. Онлайн"

3."Паранормальные явления. Скинамаринк" (2023) — 91 балл

Кэти и Мика — молодая пара, которая недавно переехала в двухэтажный дом в пригороде Сан-Диего (Калифорния). Кэти утверждает, что некая призрачная сущность преследует ее с детства, поэтому Мика покупает видеокамеру, чтобы снимать происходящее ночью в их спальне. Пора разобраться с этим всем!

В первую же ночь камера фиксирует чьи-то шаги. Наутро Кэти находит свои ключи от автомобиля на полу, а не на столе, где она их обычно оставляет. На следующий день они приглашают экстрасенса Фредрикса, который заявляет, что существо является демоном, а не просто призраком. Эксперт дает им номер телефона знакомого демонолога, так как сам не специализируется на них.

В 3-ю ночь камера фиксирует движение двери. Мика не хочет, чтобы демонолог приходил, и ставит собственные эксперименты: сначала он делает запись звука и обращается к демону, при повторном воспроизведении аудиофайла он обнаруживает посторонние шумы…

Без поножовщины, конечно, не обойдется.

Трейлер фильма "Паранормальные явления. Скинамаринк"

4."Астрал" (2011) — 90 баллов

Преподаватель Джош, его жена Рене и трое их детей (Долтон, Фостер и Кэлли) переезжают в новый дом. Еще не успев распаковаться, Рене начинает замечать странные вещи. Книги, которые она ставила на полку, вдруг оказываются на полу, коробка с нотными тетрадями, которые она долго не могла найти, вдруг обнаруживается на чердаке, где слышатся странные звуки.

Однажды вечером мальчик Долтон забирается на чердак и, пытаясь включить там свет, падает с лестницы, а на следующее утро он не просыпается. Врачи считают, что это кома, но не могут определить ее причину.

Прошло три месяца. Рене продолжает сталкиваться с паранормальными явлениями, не выдерживает этого и уговаривает Джоша сменить дом, считая, что переехав, они избавятся от призраков. Но призраки продолжают преследовать семью и в новом жилище.

Рене приглашает двух специалистов по паранормальным явлениям — Спекса и Такера. Позже выясняется, что Долтон унаследовал способность выходить в астрал от отца, и теперь Джош должен выйти из своего тела, чтобы помочь сыну вернуться…

5."Заклятие" (2013) — 88 баллов

Фильм основан на двух случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов .Первое дело — случай "одержимой" куклы Аннабель. Лента начинается в 1968 году с краткого вступления.

Две девушки-воспитательницы рассказывают им, что в их квартире когда-то умерла девочка по имени Аннабель и ее призраку понравилась кукла одной из девушек, и она хочет в нее вселиться, чтобы жить с девушками.

Воспитательницы, в силу своей доброты ("мы же няни") разрешают призраку сделать это, после чего, однажды, придя домой, они обнаруживают куклу не на своем месте, вся комната исписана красным мелком, их совместные фотографии разбиты, а в комнате присутствует надпись "Скучали по мне?". Одна из девушек выкидывает Аннабель в мусорный бак.

Дальше куколка устроит им "веселую" жизнь.

Трейлер фильма "Заклятие"

6."Реинкарнация" (2018) — 81 балл

После смерти матери Энни Грэхем в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи.

На первый взгляд фильм обладает всей необходимой атрибутикой фильма ужасов: привидения, сотканные из теней и стоящие по углам комнаты; кривые тела; одержимые женщины в белом; треугольники, начертанные на полу спальни и т.д.

Но парадокс в том, что "Реинкарнация" только по форме фильм ужасов, а по содержанию — жестокая семейная драма — о нелюбви к друг другу близких людей.

Трейлер фильма "Реинкарнация"

7."Улыбка" (2022) — 78 баллов

Роуз Коттер работает в отделении скорой психиатрической помощи и однажды сталкивается с обычной, казалось, пациенткой — студенткой, несколько дней назад ставшей свидетелем самоубийства преподавателя. От чего у девушки случился нервный срыв.

Она в истеричном состоянии утверждает, что находится в здравом уме и подвергается преследованиям некой злобной сущности. При чем эта злобная сущность ей… улыбается. А после сама студентка с нелепой и страшной улыбкой перерезает себе горло.

С этого момента Роуз начинает видеть улыбающуюся самоубийцу в самых неподходящих местах, а ее жизнь становится неразрешимым кошмаром.

Трейлер фильма "Улыбка"

8."Шесть демонов Эмили Роуз" (2005) — 76 баллов

В 1976 году католический священник отец Мор провел ритуал изгнания демона из девочки Эмили Роуз, который закончился ее трагической смертью: девочка убежала из дома и погибла.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве. Епархия нанимает восходящую звезду адвокатуры — агностика Эрин Брунер, которая всеми силами пытается доказать в суде невиновность подзащитного. Он вспоминает события тех дней в деталях, рассказывая судье и присяжным о странном поведении девушки. Девочка говорила не своим голосом на разных языках, не могла прикоснуться к распятию и называла себя именами разных демонов. Но врачи-эксперты уверены, что Эмили была больна эпилепсией, а не одержима и умерла из-за халатности служителя церкви. В результате священника обвинили в причинении смерти по неосторожности, а родителей — в преступном бездействии. Суд признал всех виновными.

Фильм снят на основании реального дела.

Трейлер фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

9."ООО "Дом Ада"" (2015) — 75 баллов

Псевдокуменатальное расследование. Прошло пять лет после того, как по неизвестной причине умерли пятнадцать посетителей и персонал — в ночь открытия хоррор-тура по заброшенному отелю в Хэллоуин. Среди местных жителей ходят слухи, что в отеле находится дверь в ад.

Спустя пять лет группа документалистов приезжает на место трагедии, чтобы снять об этом фильм. Однако с ними тоже начинают происходить пугающие вещи.

10."Поговори со мной!" (2022) — 75 баллов

Группа подростков решает развлечься и во время вечеринки устраивает спиритический сеанс. Девушка Мия пытается установить контакт со сверхъестественной силой, преследующей ее после смерти матери.

Для этого есть специальная ритуальная фарфоровая рука, в которую нужно вложить свою ладонь. Но не на дольше , чем на 90 сек. – тогда в того, кто держит руку может вселиться некий злой дух.

Общение с этой сущностью оборачивается для всех участников сеанса… совсем не тем, что ожидалось.

Чем хороша картина двух австралийских блогеров, братьев-близнецов Дэнни и Майкл Филиппу — это смешением жанров. Ожидаешь обычные "разборки" а ля "Пятница 13", когда во время молодежной тусовки является демон и всех чикает, а здесь под хоррором скрывается молодежно-депрессивная драма. История с демоном служит раскрытию психологических травм героев картины.

Трейлер фильма "Поговори со мной!"

Культовые хорроры типа "Кошмара на улице Вязов" или "Оно" по "сердечному" показателю не попали даже в первую двадцатку. Что касается Rotten Tomatoes то там как раз все предсказуемо: наверху "Чужой", "Чужие", "Челюсти" и "Молчание ягнят".