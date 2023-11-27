Борису Гребенщикову – 70: его цитаты о российско-украинской войне и топ-7 хитов "Аквариума"

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в российско-украинской войне сразу встал на сторону Украины. Сегодня, в юбилей рок-звезды Фокус вспоминает яркие образы творчества, ТОП песен "Аквариума" и цитаты Гребенщикова о войне.

Борис Гребенщиков (род. 27 ноября 1953) – лидер рок-группы "Аквариум", организованной в 1972 году. Наряду с рок-группой Андрея Макаревича "Машина времени" (образована в 1969) "Аквариум" является старейшим рок-коллективом СССР (в состав которого тогда входила Украина), до сих пор активно гастролирующим и выпускающим альбомы. На сегодня у "Аквариума" 24 студийных альбома. У самого Гребенщикова (или Б.Г.) — 15 сольных. Оба рок-лидера сразу высказались о резком неприятии агрессии РФ по отношению к Украине и после 24 февраля уехали из России.

Фокус собрал цитаты юбиляра о российско-украинской войне, вспомнил вехи его карьеры и составил топ-7 мощных хитов "Аквариума".

Борис Гребенщиков о российско-украинской войне

28 февраля 2022

"Война с Украиной — это безумие. А люди, развязавшие ее, — позор России", — сказал БГ в своем видеообращении.

4 июня 2022

Борис Гребенщиков подчеркнул, что в Украине – настоящая война, а не "спецоперация", как пишут росСМИ. Певец добавил, что все российские СМИ в принципе пишут неправду: "В нынешней России все средства массовой информации лгут".

"Вы понимаете, если в центре Европы одна страна напала на другую и весь мир молчит, потому что напавшая страна имеет ядерную кнопку, то, извините, состояние неприличное, — высказался артист. — Я считаю, то, что происходит в Украине – это позор: позор всего мира и России особенно. Не будем толочь воду в решете. Мы все знаем, что происходит. Бессмысленно это обсуждать. Война длится восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и забросили их в Донецк. Все знают это. Нет смысла скрывать. У меня очень много знакомых живет на Донбассе. Поэтому я более менее понимаю, что происходит ", – объяснил музыкант.

12 января 2023

"Это и есть фашизм – уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку, — сказал в очередной раз о российско-украинской войне лидер "Аквариума". – Те, кто поддерживает эту войну – психически больны, но они обладают властью, поэтому они могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице".

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов Бориса Гребенщикова. "Б.Б. Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении Минюста РФ

В чем фишка стиля Бориса Гребенщикова и его "Аквариума"

Всего у БГ и "Аквариума" примерно тысяча песен. Голос Бориса Гребенщикова очень узнаваем, но что касается мелодий — есть (как говорит музыкальный критик Артемий Троицкий) 10-12 условных "лекал", которые автор подбирает в зависимости от настроения композиции. Главная особенность творчества "Аквариума" — это образные, символические стихи. Несмотря на весь свой сложный образный ряд они, в основном, делятся на два типа: лирические — о богоявлении и сатирические – о богооставленности. К первому типу относится, например, песня "10 стрел" или "Иван Бодхидхарма":

"Иван Бодхидхарма движется с юга

На крыльях весны

Он пьет из реки,

В которой был лед

Он держит в руках географию

Всех наших комнат

Квартир и страстей".

Ко второму типу относится песня, написанная в сентябре 2023 — "Не забыто", где строки о современной России: "Обухотворенные, штабелями сложенные и обезбоженные".

Часто у Гребенщикова получались пророческие тексты. Только их смысл прояснялся не сразу, а постепенно. Вот, например, отрывок из песни Гребенщикова "Электричество" (1984).

"Слишком рано для цирка,

Слишком поздно для начала похода к святой земле.

Мы движемся медленно, словно бы плавился воск;

В этом нет больше смысла —

Здравствуйте, дети бесцветных дней!

Если бы я был малиново-алой птицей,

Я взял бы тебя домой.

Если бы я был…"

1984 год – крайняя точка застоя. Движемся медленно. Но еще "рано для цирка", который начнется в перестройку (период 1985-1990). Однако он неизбежен – ведь дорога к его противоположности – храму – заказана.

Нами тогда руководило абсолютное безверие: веру в социализм мы утратили, а к религии были по-советски равнодушны. Поэтому "поздно для начала похода к святой земле" – мы не верим ни во что. Наш удел – "бесцветные дни", серость. А кто же малиново-алая птица?

Это огненный Феникс – символ духовного возрождения. Гребенщиков говорит, что если бы он мог ей стать, попытался бы духовно "обновить" нас (вернул нам себя, "взял домой"), но, к сожалению, Борис – не феникс.

Пророческий смысл этих строчек можно оценить только пережив перестройку, кризисные девяностые и оклемавшись в 2000-е.

Но как такое сочиняется? Думаю, на этот вопрос и сам Гребенщиков внятно не ответит.

"Если вы, слушая мои песни, не видите ослепительные картины, мне вас жаль", — как-то сказал Б.Г. Действительно, услышав, например, строчки из песни "Дело Мастера Бо" : "Дракон приземлился на поле – поздно считать, что ты спишь…" — сложно забыть эту картину.

Музыкант чутко ощущает время. В перестройку гремел его "Поезд в огне" (1987): "Мы ведем войну уже семьдесят лет, нас учили, что жизнь – это бой, но по новым данным разведки мы воевали сами с собой".

В 2002 году, когда у власти уже был Путин и шла Вторая Чеченская война, в песне "Аквариума" "500" прозвучали крайне мрачные слова: "По улицам провинции метет суховей, моя Родина, как свинья, жрет своих сыновей. Патриотизм значит просто "убей иноверца": эта трещина проходит через мое сердце. В мутной воде не видно концов, мертвые хоронят своих мертвецов". Сегодня мы понимаем, что это — начало убийственной политики, которую уже тогда стал проводить президент РФ.

В 2014 году, когда начались всем известные события в Крыму и на Донбассе, Гребенщиков на них отозвался социально-жестким альбомом "Соль". В декабре 2014 он приехал с презентацией в Киев. В концертном клубе Stereo Plaza люди стояли в проходах: собралось 6 тысяч человек. Я был на том концерте. Война ворвалась в творчество Б.Г.: такого социально-острого Гребенщикова никто не слышал с 1980-х. Музыка звучала свирепо, агрессивно, а каждая строчка из его новых песен — как ножом по сердцу. Зал реагировал овациями на особо яркие строчки, вроде такой: "Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом – не то служители любви вобьют тебя в землю крестом".

Самая свежая на сегодня работа Гребенщикова – это мини-альбом "Богрукиног", выпущенный 29 сентября 2023 – с сатирой на российскую власть и об ужасах войны: "Черный лебедь прокладывает курс, черный лебедь – в поле битого кирпича…"

Топ-7 хитов рок-группы "Аквариум"

"Поезд в огне" ("Полковник Васин"): самая социальная песня БГ – о перестройке.

"Аквариум" – "Поезд в огне"

"Город золотой": самая известная песня "Аквариума" (причем не их авторства, саундтрек фильма "Асса") – о рае.

"Город" – концертное исполнение "Аквариума"

"Черный истребитель": самая мистическая – о борьбе с дьяволом, в том числе внутренней.

"Черный истребитель": концертное исполнение "Аквариума"

"Стаканы": самая алкогольная из песен "Аквариума" – о проигранной борьбе с выпивкой.

Клип с образами из украинского мультфильма "Остров сокровищ"

"Гарсон номер 2": — о времени и вечности.

Клип "Аквариума" на песню "Гарсон номер 2"

"Нае..али": самая ерническая — о предательстве.

Песня Бориса Гребенщикова "Нае*али": концертный вариант

"Сидя на красивом холме": о любви.