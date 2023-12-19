Восстановление и охрана культурного наследия после войны: роль государства и бизнеса

После завершения военного положения перед Украиной будет стоять огромное количество вызовов, связанных с возвратомграждан к привычной жизни: восстановление инфраструктуры, жилья, социальных, образовательных, медицинских объектов и т.д. Зачем украинцам заниматься культурным наследием, когда есть более важные проблемы?

"Историко-культурное наследие маркирует территорию. Нашими объектами мы выстраиваем культурную границу", – отвечает архитектор-реставратор, председатель ОО "Платформа урбанистического развития" Виктор Дворников на недавнем Международном форуме "Реставрация и восстановление культурного наследия Украины после великой войны".

Но это не единственная причина.

Защита наследия как часть развития и восстановления государства

По данным Минкультуры, после начала российского полномасштабного вторжения уже уничтожены либо повреждены 863 исторических и культурных памятника, из них 119 имеют национальное значение, 674 — местное. Понимание этого факта, подкрепленное ответственным отношением к культурному наследию Украины, побудило специалистов, бизнесменов и общественных активистов организовать указанный Форум. Председатель Всеукраинской Ассоциации Охраны Культурного Наследия Александр Никорякуточняет: "Враг разрушил множество объектов культурного наследия по всей Украине. Их сохранение является вопросом национальной безопасности, потому что захватчик пытается уничтожить наш культурный код".

Впрочем, возникает вопрос, что важнее: восстановление нормальной жизни украинцев или сохранение культурного наследия? Ответом может быть утверждение: все можно делать одновременно с мыслью о будущих поколениях, воплощая принципы устойчивого развития нашего государства. Это означает, что следует ориентироваться на современные нормы сокращения выбросов углерода на 80-90% до 2050 года. Закладывать в восстановление культурных и исторических памятников обновление окон, установку солнечных панелей, вентиляционных систем с рекуперацией тепла и т.д. Что, в свою очередь, требует адаптации украинского законодательства в этой сфере к европейским нормам. Планировать столь масштабное всестороннее восстановление государства нужно уже сейчас. О том, как именно это делать, рассказали специалисты из Украины, Польши и Хорватии, представители бизнеса и государства, собравшиеся на Форуме.

Бизнес-спасение для культурного наследия

Начнем с денег. Охрана и сохранение исторических объектов — финансово сложная задача. Сколько средств понадобится на восстановление разрушенных российскими войсками украинских памятников — до сих пор непонятно, ведь война продолжается.

Приблизительно определить сумму можно на примере сбора средств на реновацию 20 объектов, когда понадобилось более 2 млрд грн. Напомним, что сейчас количество разрушенных либо поврежденных исторических памятников приближается к тысяче. Плюс остается неизвестным состояние объектов на временно оккупированных территориях. Подобных расходов наше государство не могло себе позволить до войны и не может сейчас.

В то же время бизнес не всегда понимает, зачем ему вкладывать средства в старые объекты, ведь возвести новые выгоднее. Тем более что инвестиции в восстановление объектов культурного наследия возвращаются медленно (если, конечно, возвращаются вообще). Однако есть и другое мнение.

"Культурно-историческое наследие может быть прибыльным. Это не доходность от ІТ-стартапов, конечно, но менее чем за 10 лет можно окупить инвестиции в полностью разрушенный объект путем изменения его первичной функции", — подчеркнула директор ООО "ПалацРозділ", основательница инициативы "Спадщина.UA" Анна Гаврилив.

Бизнес и государство ожидают, что после войны в Украину начнут возвращаться инвесторы. Можно не только быть готовыми к будущему сотрудничеству, но и создать новую нишу для иностранного капитала, ориентирующуюся на устойчивое развитие и заинтересованную в сотрудничестве с социальноответственными компаниями. Для национального бизнеса — это неожиданные возможности. Доказательствами этому утверждению являются следующие кейсы компаний.

"Спадщина.UA" занимается возрождением культурного наследия с 2016 года. Среди проектов – продвижение и возрождение дворца в Тартакове, замка в Раздоле, здания общества "Сокол" на Львовщине; ревитализация исторического здания 1905 года "Старая школа" в Раздоле, замка и заброшенных сельских домов в Поморянах.

Доходность объектов культурного наследия можно увидеть на примере дворца Гершгорина в Деражне Хмельницкой области. "Спадщина.UA" приобрела дворец на аукционе ФГИУ за 1,5 млн грн, а после проведения ремонтных работ и улучшений выставила объект на продажу за более чем 5,1 млн грн.

"Культурно-историческое наследие должно быть частью современной жизни. А мотивы инвестирования могут быть разными. Желание оставить после себя след, корпоративная социальная ответственность, локальный патриотизм, эстетическое удовлетворение, понимание ценности культурного наследия для будущих поколений. Впрочем, все эти факторы, в конце концов, также принесут бизнесу деньги", — уверена Анна Гаврилив.

Подобного мнения придерживаются в инвестиционной компании, являющейся генеральным партнером Форума — DOVGIY FAMILY OFFICE.Она имеет несколько успешных кейсов ревитализации старых зданий конца 19 – начала 20 века. В первую очередь речь идет о восстановлении дома Новикова на столичном Подоле. Двухэтажное здание, созданное архитектором Николаем Казанским в 1893 году, в наше время было заброшено и постепенно разрушалось. Компании удалось восстановить дом почти полностью. В 2018 году это сооружение стало инновационным бизнес-пространством и вернулось к активной киевской жизни.

Впрочем, в компании считают, что к вопросу сохранения наследства следует подходить комплексно и уже сегодня создавать "добавленную стоимость" объектов. Речь идет о формировании понимания важности старых построек, об эстетическом увлечении ими. Это касается и гражданского общества, и бизнес-сообществ. Для этого был создан цикл радиопрограмм и подкастов "Маленькие истории большого Киева". Проект рассказывает о том, как именно успешные бизнесмены, художники и архитекторы 19 века создавали Киев. Программы построены так, чтобы заинтересовать слушателей, вызвать симпатию к героям выпусков и создать понимание важности защиты культурных и исторических памятников.

"Цель нашего проекта — формирование осознанной любви горожан и бизнесменов к Киеву. Это наш путь к взвешенному инвестированию в сохранение историко-культурного достояния Киева. Мы убеждены, что любовь является главным драйвером в этом деле. Мы хотим влюблять слушателей в Киев и таким образом формировать желание беречь и приумножать наше достояние для следующих поколений", — объяснила управляющий партнер DOVGIY FAMILY OFFICE Оксана Гуляева.

Широкая популяризация объектов культурного наследия будет способствовать инвестированию в их восстановление и сохранение. Так считает автор многочисленных исследований по истории архитектуры Днепра и области, декан Архитектурного факультета Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Александр Харлан: "Это в интересах бизнеса, особенно когда речь идет о недвижимом наследии, которое находится преимущественно в центральных исторических частях городов".

Как эту проблему решают в других государствах

Охотно делятся своим опытом и предлагают помощь в восстановлении культурного наследия Украины международные партнеры. Например, столичный реставратор памятников Польши, координатор инициативы мэрии Варшавы "Дом реконструкции Украины" Михал Красуцкий рассказал, что с 1939 по 1945 год исторический центр главного польского города был разрушен на 90%. Сразу после окончания боевых действий началась реконструкция, которая длилась более 10 лет.

"Сегодня мы подготовили пакет документов по реконструкции, чтобы помогать Украине в этой работе. Вместе с партнерами мы летом приступили к стабилизации и консервации объектов культурного наследия во Львове до начала их реконструкции", — отметил Михал Красуцкий.

В результате бомбардировок 1991-1992 годов во всемирно известном памятнике архитектуры — хорватском городе Дубровник — были разрушены и повреждены многие исторические здания. Сразу после войны началось восстановление города, которое длилось до 2005 года. По словам директора местного Университета архитектуры МихаэлыСкурич, на восстановление города все необходимое финансирование предоставили ООН и международные организации, преимущественно европейские.

Значительную роль сыграло то, что в Хорватии уже был создан Институт реставрации Дубровника. Его основали в 1979 году после катастрофического землетрясения, повлекшего большие разрушения старого города. Институт функционировал и во время военной агрессии.

"Процесс восстановления памятников следует начинать сразу, даже когда война продолжается", — уверена Скурич.

Для Украины может оказаться полезным опыт Великобритании, где неприбыльной организации National Trust передали публичные объекты архитектурного и культурного наследия с целью сохранения на бесплатной основе. Сегодня в собственности организации находится более 500 исторических памятников. За последние 20 лет фонд профинансировал 51 тыс. проектов на 8,8 млрд фунтов стерлингов. Организация имеет годовой доход более 680 млн фунтов стерлингов — это преимущественно средства членских взносов, пожертвований, прямого дохода от собственности, прибыли от магазинов, ресторанов и инвестиций.

Заключение: планы и инициативы государства сейчас и после войны

И. о. министра культуры Ростислав Карандеев заявил на Форуме, что будет инициировать формирование реанимационного пакета помощи для историко-культурных памятников. По его словам, государство ожидает около 250 млн грн от лицензий на игорный бизнес в 2024 году, которые будут направлены на первоочередные работы для защиты наследия. Впрочем, также необходимо привлекать иностранных партнеров, ведь внутренних поступлений не хватает.

"Сейчас у нас налажен тесный контакт с итальянскими партнерами, в частности на правительственном уровне. Соответствующие решения, принятые в отношении Одессы, Мариуполя и Чернигова, позволяют нам планировать определенные работы. Но они состоятся после завершения войны", — подчеркнул Карандеев.

Также на Форуме объявили о разработке Стратегии восстановления культурного наследия, объединяющего позиции государства и специалистов в сфере охраны культурного наследия. Документ отобразит видение всех участников процесса и ответит на ряд принципиальных вопросов: "По каким критериям будут выбраны объекты для восстановления?", "В какой форме будут восстанавливать памятники?", "Какие структуры будут заниматься непосредственно восстановлением?" и т. п.

Стратегия станет базой, основой и обоснованием для подачи грантовых запросов на получение донорских средств, источниками которых в будущем могут стать: репарации, частные средства, пожертвования спонсоров и меценатов, помощь, предоставленная Украине в рамках международной поддержки.

Культурное наследие Украины — это не только наше ценное духовное достояние, но и возможности для инвестирования. Следовательно, устойчивое развитие государства нужно начинать сейчас, тогда будем иметь шанс оставить для будущих поколений достойное наследие. Нужно к этому готовиться.