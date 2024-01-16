Не жена была нужна: как фильм "Присцилла" об Элвисе Пресли раскрывает интимную жизнь певца

На экраны Украины вышла новая картина о короле рок-н-ролла, раскрывающая его с неожиданной стороны.

Байопик режиссера Софии Копполы ("Трудности перевода") – это экранизация мемуаров жены Элвиса Пресли Присциллы "Элвис и я" (1985). Фильм получился гламурно-напыщенным. Причем, красивой картинкой он словно бы хотел скрыть внутреннюю трагедию этой семьи, но вышло наоборот: фильм максимально проясняет, почему супружеская жизнь Элвиса Пресли была такой странной. Зачем певец ждал 8 лет до женитьбы? Почему он буквально не прикасался к невесте до брачной ночи, а после медового "месяца" длиной в 3 дня почти сразу охладел к супруге, когда та оказалась в положении.

Фокус раскроет причину странностей звезды: Элвису не жена была нужна, а мать, которую он обожал и которую потерял накануне знакомства с Присциллой. А новая знакомая была копией его мамы.

Известно, что со своей будущей женой 24-летний музыкант познакомился, когда Присцилле Болье было всего 14 лет. И до сих пор прессу волнует вопрос: спал ли Элвис с несовершеннолетней? Он прозвучал даже на брифинге по поводу премьеры фильма и задан был самой Присцилле, являющейся продюсером ленты. Она ответила: "Я ему нравилась, потому что я больше слушала. Элвис изливал мне свою душу, и я была тем человеком, который был рядом, чтобы выслушать и утешить его. Это действительно была наша связь. Люди думают: "О, это был секс". Вовсе нет. Я никогда не занималась с ним сексом в то время". Но до сих пор многие не доверяют этой информации, не понимая, кого в Присцилле видел Элвис.

Элвис и Присцилла — судьбоносная встреча

Картина начинается с того, что 14-летнюю Присциллу Болье (Кэйли Спэни) пригласил приятель Элвиса на вечеринку короля рок-н-ролла. Дело происходит в 1959 году в Западной Германии, где звезда тогда проходила военную службу. Присцилла была дочерью американского офицера.

На Элвиса (Джейкоб Элорди) внешность девочки производит сильное впечатление. Он приглашает ее к себе в комнату – "вторая, справа". Та колеблется, но она влюблена в него как в рок-кумира. И вот что Элвис ей говорит в своей комнате: "У меня недавно умерла мама. Мама – это мой мир". Немногие из сыновей, при всей любви каждого сына к своей матери, могли бы сказать такое. Девочка вежливо слушала и сопереживала.

В общем, в картине и родители Присциллы, и ее окружение страшно озабочены, чтобы певец не проявлял к девице "грязных" намерений. Но все более чем пристойно.

Через несколько месяцев Элвис улетел в США: его ждали музыкальные записи и съемки в Голливуде. Все решили, что он забыл о девочке. Но нет – Элвис звонит ей по телефону. А через некоторое время приглашает в Америку. Понимая, что фанатке Элвиса запретить такое общение – это причинить серьезную травму, ее отец выдвигает встречные условия…

А вот Присцилле уже 16 лет, и она буквально находится в постели с Элвисом. Но как только она пытается ускорить интимный процесс, тот сразу ее останавливает: "Давай не сейчас".

Больше всего во время школьных каникул Присцилла сблизилась с… бабушкой – матерью отца Пресли. А где он сам? А он снова на съемках в Голливуде. Причем артист запрещает ей туда приезжать. Но в газетах на первых полосах судачат о романах Элвиса с киноактрисами. Разумеется, Присцилла об этом спрашивает. Он: "Никому не верь, это желтая пресса". Но такие сцены начинают повторяться. Их свадьба происходит аж через 8 (!) лет после знакомства. Почему так долго пришлось ждать?

Свадьба в фильме Присциллы (Кэйли Спэни) и Элвиса (Джейкоб Элорди)

Фильм сделан зашкаливающе-гламурно: шикарные платья, авто, интерьеры. Грейсленд Элвиса – как дворец. Смешно разве, когда Элвис представляет девушке своего дружка из собственной свиты: "А это — Свиные Уши". Элвис как мальчишка. Но под чьим присмотром? Продюсера Паркера, отношения с которым были отражены в фильме "Элвис" (2022). К отцу Вернону, "папочке", как его называл Элвис, король рок-н-ролла относился несколько пренебрежительно: тот когда-то подделал чек, за что получил два года тюрьмы, и маленький Элвис жил с матерью Глэдис на унизительное пособие. А вот "мамочку" певец обожал. А она его — просто боготворила. И все странности в картине "Присцилла" Элвиса объясняются его особыми отношениями с матерью. Остановимся на этом моменте.

Мать звезды

Глэдис Лав Пресли имела ирландско-еврейские корни. Сын был очень похож на мать: в его лице та же завораживающая смесь северных и южных черт. Семья Элвиса в силу малого достатка жила среди темнокожего населения – отсюда увлечение Элвиса негритянской музыкой.

8 января 1935 года Глэдис родила двух близнецов: Гарона и Элвиса. Старший родился мертвым. Мать считала, что младшему досталась сила двоих и сама ему уделяла как бы "удвоенное" внимание. Она подарила мальчику гитару в 9 лет (хотя он больше хотел велик). Известный факт: из-за жилищной стесненности Элвис спал в одной кровати с матерью до 17 лет. Первый его хит, который выстрелил, назывался "Все в порядке, мама".

Глэдис и Элвис Пресли

Популярность и богатство обрушились на Элвиса довольно быстро, у него появилось много работы: концерты, записи, съемки. Сын, как мог, пытался компенсировать матери нищенское прошлое и подарил ей розовый "Кадиллак". Но мама все меньше могла быть полезной для сына и стала пить. Она неожиданно умерла в возрасте 46 лет от сердечного приступа, спровоцированного гепатитом – болезнь развилась от таблеток для похудения и от спиртного. На ее похоронах Элвис буквально выл – для него это было потрясение. "Это разбило мне сердце, — говорил он позднее. — Она всегда была моей лучшей девушкой".

Сквозь лакировку

Но вернемся к фильму "Присцилла". Действительно, с Присциллой Элвис постоянно говорил о Глэдис. И видел сходство между любимыми женщинами. Не он один, в каждой второй статье: "Они были похожи, как две капли воды". И певец, в свою очередь, был похож на Глэдис.

В Присцилле Элвис как бы увидел свою мать. Поэтому она и не вызывала у него сексуального желания. Он заваливал ее подарками: платья, косметика, презентовал, кстати, и автомобиль — как маме, но не "кадиллак", а поменьше.

С Присциллой Элвис до поры до времени обращался как с хрустальной вазой, что не мешало ему заводить романы в Голливуде – направо и налево. И это приводило к скандалам с Присциллой. Это с одной стороны. С другой – Элвис, судя по фильму, не давал Присцилле становится собой: ни моделью, ни актрисой: "Выбирай – или я, или карьера".

Кадр из фильма "Присцилла"

В мае 1967 их "медовый месяц" длился всего три дня, потом Присцилла оказалась в положении и была этим разочарована – ведь она ждала интимной близости несколько лет. А когда она забеременела, Элвис мгновенно к ней охладел и опять исчез в Голливуде.

В картине туманно намекается, что у жены Пресли были отношения с инструктором по карате Майком Стоуном: к занятиям этим видом спорта ее приучал сам Элвис. Именно эти отношения и повлекли затем развод с рок-звездой в 1972 году.

Однако на самом деле у Присциллы была интрижка с инструктором по танцам гораздо раньше чем с каратистом — в 1968. Оно и понятно: когда от мужа не достается никакого внимания, как женщине, а тебе 23 года – трудно сдержаться.

В картине Софии Копполы все герои — словно манекены или ожившие восковые скульптуры звезд из паноптикума – все как-то прилизано и залакировано. Почему? Вероятно, сказывается контроль со стороны продюсера и автора экранизируемой книги – Присциллы Пресли.

Но безусловный плюс ленты, что даже сквозь эти несколько слоев лака можно разглядеть реальную жизнь самого успешного вокалиста планеты. И из нескольких показанных пазлов сложить цельную картину отношений в его семье, которая тянет на небольшую сенсацию. Хотя в Украине таким инфантилизмом сыновей, излишне опекаемых матерями, сложно удивить. Но это – отдельная тема.