Фильм-победитель Венеции. "Бедные создания" с Эммой Стоун откровенны, но история не о сексе

На экраны Украины вышла картина "Бедные создания", взявшая "Золотого льва" в Венеции и наделавшая много шума.

Премьера на Венецианском фестивале-2023 фильма грека Йоргоса Лантимоса "Бедные создания" с голливудскими звездами Эммой Стоун, Уиллемом Дефо и Марком Руффало произвела фурор, завершившийся торжественным вручением режиссеру "Золотого льва"

Пресса в целом писала, что это "фантастическая сказка-притча о женской сексуальности и свободе в мире мужских запретов". Фокус после украинской премьеры картины может сказать, что это и так и нет – идея фильма глубже. Сексуально-феминистическая повестка – только ширма, фильм о другом.

Напомним, что на ленту "Бедные создания" (Poor Things) реакция была бурная: одних фильм шокировал, у других – вызвал восторг. У него высокие оценки на агрегаторе Rotten Tomatoes: 93% – критики, 82% – зрители.

На главные роли Йоргос Лантимос взял голливудских звезд – Эмму Стоун, Уиллема Дефо и Марка Руффало. И не прогадал: у всех образы получились яркими, но Стоун – перепрыгнула сама себя.

"Бедные создания" — это вольная экранизация британского романа, который является постмодернистской фантазией на тему книги Мэри Шелли "Франкенштейн". Но я бы заметил, что скорее это фантазия на тему повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", которая неплохо известна на Западе и была экранизирована в Италии под названием "Почему лает господин Бобиков?" с Максом Фон Сюдовым в главной роли. Да и финал "Бедных созданий", который мы, конечно, вам не расскажем, близок булгаковской повести.

Жертвы научных экспериментов

По сюжету картины главную героиню – покончившую жизнь самоубийством беременную женщину (Эмма Стоун) — возвращает к жизни профессор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо): он пересадил ей в череп мозг ее же нерожденного ребенка.

Годвин — хирург-экспериментатор, во дворе его дома гуляют разные мутанты, полученные путем "сшивания": собакоутки и свинопетухи. Цель его экспериментов туманна, что-то вроде улучшения биологической природы.

Тут образ профессора отличается, как от ученого в "Собачьем сердце", так и от хирурга Виктора Франкенштейна. Лицо Гудвина-Дефо – кроено-перекроено. У него множество нарушений в организме. И все это результат хирургических вмешательств его собственного ученого папаши-садиста. Однажды Гудвин признается: "Отец мне в детстве прижигал гениталии – и все ради науки и прогресса". Все это звучит и смешно и страшно: через весь фильм идет эта трагикомическая интонация, отклоняясь то в сторону смеха, то в сторону драмы. Гудвин верит в науку, а поскольку он достиг немыслимых успехов в этом деле велит называть себя "богом". Студента, которого он делает ассистентом ( снова отсыл к Булгакову), он откровенно спрашивает: "Вы верите в меня, как в бога?" — "Конечно, профессор".

Лицо профессора Годвина (Уиллем Дефо) обезображено опытами его ученого отца-садиста

Профессор воскресил неизвестную молодую женщину, которая бросилась с моста. Он дал ей имя Белла и свою фамилию – Бакстер. У "дочки" тело гораздо более развито, нежели мозг, поэтому она начинает вести себя как ребенок.

Белла, в свою очередь, буквально воспринимает Годвина, как Бога-творца (Godwin). Тело взрослой женщины заставляет ее делать разные "открытия": однажды она обнаружила механизм полового возбуждения и начинает прилюдно заниматься мастурбацией, выяснив, что "человек, оказывается, очень просто может сделать себя счастливым".

Женщина-ребенок

Эмма Стоун мастерски передает мимику и движения ребенка и чем бы не занималась ее героиня – она невинна как дитя. Тем более, Годвин почти не просвещает ее относительно морали или правил поведения. Разве только не разрешает у себя в домашней хирургической (опять Булгаков!) скальпелем тыкать в живых пациентов, а только в трупы, предназначенные для анатомирования.

Некий циничный и одновременно не слишком проницательный адвокат Данкан (Марк Руфалло) предлагает Белле сбежать из "отчего" дома ради большого приключения. Она соглашается: Лиссабон, Лондон, Александрия, Париж. Белла уже мастерски владеет своим телом в постели, удивляясь, что люди не занимаются сексом круглосуточно.

Однако подрабатывая проституцией или говоря какие-то непристойности, она продолжает быть невинной, как ребенок. Тогда как окружающие ее мужчины четко понимают, что делают, предаваясь порокам. Они ограничивают свободу Беллы, руководствуясь не заботой о ней, а своей выгодой. Белла, в отличие от них всех, сострадательна: она не может оставаться равнодушной, когда видит нищету и умирающих детей трущоб. Она сразу начинает действовать, следуя велениям сердца. И в этом – главный парадокс ее персонажа. Сексуально-феминистическая повестка картины – это ширма, за которой скрывается то, что Белла пытается в силу своих возможностей спасти мир от жесткости и эгоизма, носителями которых в фильме показаны мужчины, так как они обладают реальной властью.

Картина сделана очень стильно

Мужчины не сковывают себя никакими ограничениями – ни религиозными, ни моральными, следуя только за собственными желаниями. Видя эту несправедливость, Белла приходит, как это ни забавно, к социализму. Она требует свободы для всех угнетаемых, а не только для себя. Женщине нужна хоть какая-то вера – почему бы ей не стала "вера в светлое будущее"? Это могло бы выглядеть смешно, если бы сами не верили в это семьдесят лет.

В финале сюжет делает пару неожиданных кульбитов, мгновенно разогнав едва наметившуюся тоску от зрелища беспрерывных оргий и прокламаций. Спасительницей в этом богооставленном мире может быть только человек с чистым сердцем и Белла вроде бы такая. Но что мы знаем о ее прошлом?

Добавлю, что ко всему прочему картина сделана очень стильно. Идите в кино.