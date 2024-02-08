Топ-7 фильмов февраля. Продолжение "Дюны", байопик о Бобе Марли, фильмы – призеры Канн и Берлинале

Фокус отобрал самые громкие февральские кинопремьеры, среди которых главная — "Дюна. Вторая часть" Дени Вильнева.

Февраль для киноманов аж рябит от жанрового разнообразия. Премьера месяца – вторая часть "Дюны": ждем мести принца Атрейдеса за вероломное уничтожение его семьи. Кинокомиксы от Marvel запускают на экраны новую героиню – Мадам Паутину, обладающую даром ясновидения. Байопик о культовом музыканте, отце стиля регги – Бобе Марли. Фильм "Вкус страсти" с Жюльетт Бинош, взявший "Серебряного медведя" на Берлинале, рассказывает о классическом любовном треугольнике. "Зона интереса", получившая Гран-при в Каннах, повествует о непростой семейной жизни коменданта немецкого концлагеря. А наши кинематографисты покажут приключенческую мелодраму "Другой Франко" – не о писателе, а о летчике.

Другой Франко

Украина, 2021, мелодрама, приключения

Премьера: 8 февраля

В ролях: Вячеслав Довженко, Ахтем Сеитаблаев, Надежда Левченко

Июнь 1941, в имении Франко во Львове – неожиданный гость. Это старый друг Петра Франко — Андрей Грищук. Бок о бок они шли сквозь годы и события и вместе стояли у истоков скаутской организации "Пласт". Вместе они боролись за любовь одной женщины — два боевых летчика. Вместе они спасались из горящего самолета и выбирались из плена. А в советском Харькове не дали погибнуть от голода детям. А теперь они — в огне Второй мировой. Это история дружбы и соперничества двух настоящих мужчин.

Ожидания от фильма немалые: в нем заняты два наиболее востребованных на сегодня украинских актера: Вячеслав Довженко ("Киборги", "Свингеры") и Ахтем Сеитаблаев ("Домой"). Обоим отлично удаются романтические типажи, а уровень ролика обещает качественное кино.

Трейлер фильма "Другой Франко"

Мадам Паутина / Madame Web

США, 2024, фантастика, экшн, комиксы, супергероика

Премьера: 14 февраля

В ролях: Дакота Джонсон, Сидни Свини, Изабела Мерсед

Мадам Паутина, героиня комиксов Marvel, впервые появилась в 1980 году – она мутантка с экстрасенсорными способностями, которая может видеть будущее и альтернативные реальности, связанные с так называемой Паутиной судьбы.

Еще Мадам Паутина была связана с Человеком-пауком. В комиксах Мадам Паутину изображали пожилой слепой женщиной (в разных версиях мифов богини судьбы бывают слепыми старухами). Однако в ленте "Мадам Паутина" Дакота Джонсон ("50 оттенков серого") играет молодую версию героини Marvel.

По сюжету героиня Дакоты Кассандра Уэбб пытается в кафе защитить юных девушек от нападения неизвестного, похожего на черного Человека-паука. Когда Кассандру ранят, она возвращается в настоящее и осознает, что сцена была видением будущего.

Сложно сказать, насколько удачно Мадам Паутина вольется в ряды супергероев Marvel. С одной стороны – недавно был оглушающе-заслуженный успех у заключительной части трилогии "Стражей Галактики" (премьера – май 2023). С другой – феерический провал "Марвелов" (премьера состоялась в ноябре 2023): при бюджете в $220 млн картина заработала всего $197 млн долларов (чтобы фильм вышел хотя бы в ноль, он должен принести прибыли в два раза больше бюджета – половину сборов забирают кинотеатры). Экран покажет.

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Боб Марли: Одна любовь / Bob Marley: One Love

США, 2024, биография, драма, музыка

Премьера: 15 февраля

В ролях: Кингсли Бен-Адир, Лашана Линч, Джеймс Нортон

Байопик посвящен жизни Боба Марли: от начала его восхождения к славе — до раннего ухода. Марли – один из самых известных исполнителей в мире, основавший новое направление в поп-музыке – регги.

В 1973 году два альбома ямайца Боба Марли вышли на международном лейбле Island (британо-ямайский филиал Universal Music Group). Они стали сенсацией на Западе. Известный английский рок-гитарист Эрик Клэптон, имеющий чутье на успех, в 1974-м записал кавер песни Марли I Shot the Sheriff, который возглавил американский хит-парад.

Следующие шесть лет Боб Марли уже в статусе мировой звезды превращал регги из региональной, экзотической музыки острова Ямайка в популярнейший стиль. Почти у каждого известного рок-поп-исполнителя есть вещь в этом жанре.

Трейлер ленты – очень проникновенный. Он показывает, как Боб Марли своей музыкой предотвратил вспышку гражданской войны на родном острове. Но не без жертв: на музыканта было совершено покушение. Однако оно не остановило артиста от намерения до конца довести свою миссию – установить на острове мир, а солнечный стиль регги привить поп-музыке планеты.

Трейлер фильма "Боб Марли: Одна любовь"

Вкус страсти / Avec amour et acharnement

Франция, 2023, мелодрама, романтика

Премьера: 15 февраля

В ролях: Жюльетт Бинош, Венсан Линдон

Переводят название фильма и напрямую — "С любовью и яростью". Картина получила "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 2022 году.

Сара и Жан отдыхают на Лазурном берегу. Пара вместе 10 лет и за это время их чувства не угасли. Сара работает ведущей на радио, у Жана, который когда-то был профессиональным игроком в регби, с работой не ладится — он отсидел 10 лет и все еще не встал на ноги. Баланс семейной жизни нарушает случайно встреченный Сарой на дороге мотоциклист — это человек из общего прошлого супругов — экс-любовник Сары и бывший дружок Жана. Франсуа предлагает Жану работу в спортивном агентстве, тот вынужденно соглашается. Сара уверяет Жана, что все будет хорошо, но сама в это не верит: ее непреодолимо тянет к Франсуа…В общем, приготовьтесь: начинаются настоящие французские страсти.

Трейлер фильма "Вкус страсти"

Зона интереса / The Zone of Interest

США, Великобритания, Польша, 2023, биография, драма, история

Премьера: 22 февраля

В ролях: Сандра Хюллер, Кристиан Фридель

У британского режиссера Джонатана Глейзера ("Побудь в моей шкуре") большая склонность к эстетскому формализму. B в данной работе это его свойство воплощено в полной мере. "Зона интересов" является крайне вольной экранизацией одноименного романа Мартина Эмиса. В начале ленты зритель видит чудесный семейный пикник: отец, мать, две девочки, два мальчика и младенец. Вид на озеро. Живописный сад. Только неприятный высокий забор напоминает, что рядом с их райским уголком — лагерь смерти "Освенцим", который в Третьем рейхе называли "Зоной интересов". А глава показанной вроде бы идеальной семьи – комендант этого концлагеря.

В Каннах-2023 картина была удостоена Гран-при.

Трейлер фильма "Зона интересов"

Убийца демонов: Обучение Хаширу / Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba — To the Hashira Training

Япония, 2019-2024, аниме

Премьера: 22 февраля

Впервые в Украине состоится премьера мультфильма из вселенной культового аниме, имеющей в мире большое число фанов. На сайте kino-teatr.ua рейтинг ожидания у ленты — 9.1 из 10.

Фильм "Убийца демонов" рассказывает о завершении жестокой битвы между человеком Тандзиро Камадой и Четвертой Высшей Луной демона Хантенгу. А также о триумфе демона Недзуко над Солнцем: все демоны горят на Солнце, а она – нет.

На случай, если вы не поняли: Тандзиро – главный истребитель демонов и спаситель человечества и сюжет крутится вокруг его глобальной битвы за выживание вида Homo sapiens.

Эта премьера – пробный шар, пойдет – не пойдет. Мультфильм будет демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами.

Трейлер "Убийца Демонов: Обучение Хаширу"

Дюна: Часть вторая / Dune: Part Two

США, 2024, драма, фантастика, экшн

Премьера: 29 февраля

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендая Коулман, Стеллан Скарсгард, Остин Батлер, Кристофер Уокен, Дэйв Батиста, Хавьер Бардем

Режиссер Дени Вильнев для экранизации разделил одноименный культовый роман Фрэнка Херберта на две половины. Первая часть "Дюны" понравилась и зрителям, и критикам. Фильм был номинирован на 10 премий "Оскар" и получил шесть из них, но – не в главных номинациях.

Картина вышла осенью 2021, а 24 февраля 2022 в Украине случилось реальное полномасштабное вторжение. И что касается украинской публики, то нас поразило, насколько настоящее военное вторжение напоминало увиденное недавно на экране. Первая часть "Дюны", кстати, 8 февраля еще раз выходит в украинский прокат: можете проверить свои ощущения.

И мы еще напишем подробнее о "Дюне-2". Но если коротко, то сюжет строится вокруг мести принца Атрейдеса Дому Харконненов, уничтожившему его семью. Пол Атрейдес и его мать, леди Ребекка, связываются с фриманами – свободными кочевникам пустыни. С их помощью они надеются совершить возмездие и вернуть власть.

Гигантские червяки, размером с небоскреб, никуда не делись — так же нападают. Они и Дэвиду Линчу удались в экранизации 1984 года. Правда, остальное там было не настолько запоминающимся. Ждем новую версию знаменитого фантастического романа с нетерпением.