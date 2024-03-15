Годовщина гибели Цезаря: кем на самом деле был его убийца Брут. Топ-фильмы о великом полководце

15 марта 44 года до н.э 60 заговорщиками в присутствии сената был убит Гай Юлий Цезарь — это событие изменило ход истории и воплощено в десятках произведений.

Более двух тысяч лет назад произошло убийство первого лица римского государства Гая Юлия Цезаря (100 — 44 г. до н.э.). На глазах у 800 сенаторов 60 заговорщиков бросились на 56-летнего правителя и закололи короткими мечами. На его теле было впоследствии обнаружено 23 раны. Главными среди заговорщиков были Марк Брут и Кассий Лонгин. Считается, что Брут был предавшим Цезаря другом. Но есть факт, что Цезарь, увидев Брута с оружием, перестал сопротивляться, накинул тогу (римское одеяние с прорезью для головы — К.Р.) и отдал себя на растерзание убийцам. Почему? Ну, друг. А в политике — нет друзей. Как говорил один из персонажей фильма "Гараж": "Предать — это не предать, а предвидеть". Что-то здесь кроется другое.

Убийство первого лица государства в парламенте — событие даже в историческом масштабе чрезвычайное. Имя Брута в массовом сознании ассоциируется с понятием "предатель", а Цезаря — с человеком недюжинных способностей, успевающим делать одновременно множество дел. Разумеется, в этих поп-характеристиках есть доля истины.

Историков и писателей всегда привлекала жизнь Цезаря — победителя, реформатора, триумфатора. Да еще оборвавшаяся так трагично! Чтобы вы были в курсе: при Юлии Цезаре и календарь ввели — примерно тот самый, которым мы пользуемся доныне. А то у римских жрецов с их "вставным месяцем" уже праздник жатвы приходился не на лето, а праздник сбора винограда — не на осень. Пригласили по инициативе Цезаря египетского специалиста-пифагорейца для новых расчетов. А месяц июль сенат назвал в честь Гая Юлия: у императора день рождения 12 июля. Цезарь провел еще несколько реформ, следствия которых ощущаются и сейчас. Почему же такой выдающийся ум не верил в заговор или не предупредил его?

Убийство Цезаря. Важная деталь

Всплывает одна интересная деталь в этом преступлении. У этого политического убийства было несколько сотен образованнейших свидетелей, я имею в виду сенаторов, оно было описано подробно. Вот как описывает убийство Цезаря историк Плутарх: "При входе Цезаря сенат поднялся с мест в знак уважения. Заговорщики же, возглавляемые Брутом, разделились на две части: одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу, чтобы вместе с Туллием Кимвром просить за его изгнанного брата; с этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, сев в кресло, отклонил их просьбы, а когда заговорщики приступили к нему с просьбами, еще более настойчивыми, выразил каждому из них свое неудовольствие. Тут Туллий схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с плеч, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар мечом в плечо, рана эта, однако, была неглубока и не смертельна. Каска вначале был смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил за рукоять и задержал меч. Почти одновременно оба закричали, раненый Цезарь по-латыни: "Негодяй, Каска, что ты делаешь?", а Каска по-гречески, обращаясь к брату: "Брат, помоги?"

Обратите внимание: заговорщик Каска испугался сильнее жертвы и позвал на помощь брата. Условно ситуацию можно назвать: лев в окружении шакалов.

Далее: "Непосвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни защищать Цезаря, ни даже кричать. Заговорщики, готовые к убийству, с обнаженными мечами окружили Цезаря: куда бы ни обращал взор, он, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленные ему в лицо и в глаза, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал. Но, увидев Брута с обнаженным мечом, он накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Многие заговорщики переранили друг друга, направляя столько ударов в одно тело. После убийства Цезаря Брут выступил вперед, как бы желая что-то сказать о том, что было совершено, но сенаторы, не выдержав, бросились бежать, распространив в народе смятение и страх".

Почему Цезарь, увидев Брута с мечом, направленным на себя, накинул на голову тогу и перестал сопротивляться? Испугался? Но как мог испугаться человек, выигравший семь сражений? Это его действие противоречит следующим поступкам Цезаря, говорящим о его смелости, великодушии и находчивости.

Лихой парень — Гай Юлий Цезарь

В двадцать лет Гая Юлия на море захватили пираты, потребовав выкуп. Послав своих людей за деньгами, он и двое его слуг остались у пиратов в плену. Вел он себя с этими свирепыми преступниками нахально: приказывал не шуметь, когда ложился спать, сочинял стихи (две его книги "Записки о галльской войне" и "Записки о гражданской войне" признаны классикой) и вслух декламировал бандитам. Если творение не вызывало у них восторга, обзывал их неучами и варварами. И впоследствии обещал казнить. В ответ ребята хохотали. Все 38 дней, что он был у пиратов, Цезарь вел себя так, "как если бы они были его телохранителями, без страха забавлялся и шутил с ними" (Плутарх). Когда же сумма была собрана и заложников отпустили, Цезарь тут же снарядил корабли в погоню за пиратами. Те были настолько беспечны (мелкоуголовная психология — загулять после куша), что по-прежнему торчали у острова, где держали пленников. Захватив пиратов, он большинство из них казнил, как и обещал. Легионеры Цезаря воевали уже 10 лет. У них хватало трофеев. Им по возвращении были обещаны земли. А тут надо было отправляться в Африку добивать помпеянцев. Когда пользоваться богатством? Солдаты взбунтовались. Они хотели домой. Начальников, посланных их обуздать, прогнали или убили. Корабли, море, солнце и тысячи непокорных солдат (по одним данным, дело происходило в Капуе, по другим — в Риме, на Марсовом поле). Внезапно в лагере появился Цезарь. Солдаты опешили, но выстроившись в шеренгу, приветствовали императора. "Что вы хотите?" — спросил он. Они стали скандировать, громыхая мечами по щитам: "На гражданку! На гражданку!" — "Так, получайте ее, граждане!" — воскликнул он и пошел от них. И несколько тысяч взрослых мужчин заплакали. И встали на колени, умоляя их простить. Что за перевертыш? Дело в том, что Цезарь всегда называл их "соратниками" или "товарищами". Но раз они вытребовали увольнение на "гражданку", значит, они становились "гражданами". Правильно? И в первую очередь в его глазах. Солдаты хотели свалить, но не так. Как оказалось, им была нестерпима мысль, что Цезарь перестал их считать товарищами по оружию. Мятеж сошел на нет. Однажды Цезарь схватил за плечи бежавшего с поля боя знаменосца, развернул его, и, указав в противоположную сторону, сказал: "Враг — там!" Что говорит и о наличии у Гая Юлия юмора. Был коварен и жесток? Но после гражданской войны приверженцев своего противника Помпея он не только помиловал, но и раздал им высокие должности. Тому же Бруту и Кассию (это все равно, что Сталин не устраивал бы против бывших белогвардейцев "красный террор", а простил им прошлые подвиги и раздал ответственные посты в комиссариатах). Благодарные римляне хотели за подобное поведение посвятить Гаю Юлию Храм Милосердия.

Теперь, когда мы увидели, каков характер Цезаря, его поведение в роковой день кажется еще более странным. Разберемся, что представлял собой Брут.

Принципиальный республиканец — убийцы Цезаря

Молодой Брут был республиканцем. Он был из породы "борцов за справедливость". Такие люди бывают крайне опасны. Ведь принцип социальной справедливости они ставят выше морали. Такая логика (ей же руководствовались и Робеспьер с Лениным) часто приводит к большой крови. Ты плох не в силу тех или иных действий, но потому, что ты "аристократ", "буржуй" или "инородец" — в расход! Цезарь, может, и хорош, но формально он — диктатор. В смысле, "не демократ". И в этом — его главная вина.

Сделаем отступление в политику.

В Италии какое-то время существовало демократическое правление, подобно греческому. Когда же власть захватывал какой-нибудь прыткий лидер и провозглашал себя царем — его могли прирезать. Консул (выборная высшая должность сроком на 1 год) Юний Брут, дальний предок Марка Брута, возглавил восстание против царя Тарквиния Гордого, узурпировавшего власть. Юний провозгласил, что навсегда передает власть — сенату и народу.

Однако в условиях разрастания империи демократическая система буксовала, приходилось контролировать слишком большую территорию. Без твердой руки наступал хаос: грабежи, бандитизм, восстания. "Последние 90 лет перед Цезарем в римском государстве было стремление к властвованию, даже к царствованию", — пишет немецкий профессор истории Оскар Егер. Исторически дело шло к монархии. И Цезарь являлся последним звеном в этом социальном переходе. Хотя Цезарь противился царским привилегиям, всю власть он сосредоточил в своих руках. Надо сказать, очень умелых.

Когда разгорелась гражданская война между Цезарем и Помпеем, Брут принял сторону Помпея. Цезарь к молодому Бруту тем не менее всячески благоволил — они, дескать, когда-то сражались бок о бок.

Войско Помпея было разгромлено, его легионы перешли на сторону Цезаря. Помпей бежал. Брут написал Гаю Юлию письмо с повинной. Тот обрадовался, они встретились. Цезарь спросил у Брута, не мог ли он сообщить, где укрылся Помпей? И, несмотря на свою приверженность твердым принципам, Брут указал, что Помпей удрал в Египет. Твердые принципы в нем уживались со слабым характером. Что и позволяло оправдать любое предательство.

На римский запрос египтянам о Помпее, те выслали его голову. Они уже узнали, что Помпей проиграл, и подло казнили его. Увидев голову своего противника, Цезарь заплакал. Это был человек, равный ему по силе: Цезарь казнил всех причастных к этому злодеянию.

Но после победы над Помпеем Цезарь Кассию и Бруту — своим недавним врагам — дал по провинции. Население под началом Брута было довольно. На этом уровне он был на месте, стараясь быть справедливым и милостивым. Проявились его управленческие качества. Власть Цезаря продолжала укрепляться. Он получил роль пожизненного диктатора.

Кто Брут — Цезарю

В государстве наступили относительный покой и процветание. Но все довольными быть не могут. Тот же Кассий считал, что ему перепало от Цезаря меньше, чем Бруту. Он стал подбивать последнего к заговору. Вспоминал его потомков — революционеров. Мол, настоящий ты Брут или тряпка? Дадим отпор тирану!

Слабый характер Брута способствовал внушению. Он стал видеть себя в роли "борца против тирании". Он не считал Цезаря недостойным лидером, скорее наоборот. Но он был против монархии как таковой. Цезаря он решился убить из принципа. Но не только.

Когда предадут обыкновенного человека, какая у него будет реакция? Правильно — он разозлится. И даже придет в бешенство! Тем более так сделал бы Цезарь — человек необыкновенный. Не зря же Каска испугался! Цезарь, как профессиональный воин, вполне мог выхватить у него оружие (или у другого заговорщика) и попытаться вырваться из здания сената. На войне он сотни раз попадал в переделки не менее опасные. Заговорщики к тому же мешали друг другу и можно было воспользоваться неразберихой. Наконец, он мог погибнуть, сражаясь. Но нет — Цезарь демонстративно набросил на голову одежду и отдал себя на растерзание. Не клеился этот поступок с натурой Цезаря-победителя. В чем дело?

Ответ я нашел у того же Плутарха. Читаем: "Цезарь очень беспокоился о Бруте и просил начальников не убивать его в сражении, но всячески щадить и привести к нему, если бы тот согласился сдаться добровольно, в случае же сопротивления с его стороны, оставить в покое. Сделал он это в угоду матери Брута, Сервилии. По-видимому, будучи еще молодым человеком, он находился в близких отношениях с Сервилией, которая его безумно любила. А так как в то самое время, когда любовь их была в полном разгаре, родился Брут, Цезарь был почти уверен, что Брут родился от него".

Брут был незаконнорожденным сыном Цезаря! Хотя и тому было всего 17 лет. Посмотрим на бюсты одного и второго.

Гай Юлий Цезарь

Цезаря часто изображают суровым, олицетворяющим Римскую империю, но есть такие бюсты, где он более менее "нормальный". Обратите внимание — нос и губы Цезаря и Брута: очень похожи по форме.

Марк Юний Брут

Представим себе еще раз ту же ситуацию.

После первого удара Каски Цезарь, естественно, пришел в ярость. И, повернувшись, схватил рукоятку его меча. Цезарь моментально сообразил, что это покушение и стал действовать. Всю жизнь во всех сражениях его спасала мгновенная реакция. Каска с перепугу зовет брата на помощь. Заговорщики скопом набрасываются, но из-за скученности больше наносят раны друг другу, чем жертве.

Что делает лев в окружении шакалов: собирается к прыжку. Цезарь, крича, пытается прорваться через кольцо врагов. И в этот момент он вдруг видит собственного сына с оружием в руках. Сына, которого он всегда трепетно опекал! Вероятно, это был единственный раз, когда внутри Цезаря все сломалось. Ему на самом деле в этот момент не захотелось жить. Этот могучий человек набрасывает на голову одежду и дает себя убить без сопротивления.

Произошла трагедия в шекспировском духе! Брут во имя своих политических принципов поднял руку на родного отца! Но дело не только в них.

Думаю, в глубине души он завидовал триумфам отца — он жил в тени успехов великого родителя (синдром звездных детей). Тем более, он был незаконнорожденным сыном. Вспомним, что у Гая Юлия подрастал и маленький сын от Клеопатры. И здесь для Брута все сошлось!

Цезарь однако, когда ему намекали на заговор Брута, вел себя беспечно и шутил, показывая пальцем на себя и намекая на свой почтенный возраст: "Он может подождать, когда это тело умрет само". Но Брут ждать не стал. Именно поэтому в своей пьесе "Юлий Цезарь" (1599) Шекспир вместо знаменитого "И ты, Брут" вложил в уста Цезаря реплику: "И ты, дитя мое".

Уильям Шекспир во всем разобрался, имея те же исторические источники, что и мы. Ни по поводу никакого друга никто не даст указания боевым товарищам: "Смотрите мне, случайно не раньте или не убейте чудесного Брута". Представляете, как тот здорово "сражался", если все цезаревы помощники разбегались на поле боя от него куда подальше?

Завещание Цезаря — бомба

Но судьба распорядилась так, что все, кто участвовал в убийстве Гая Юлия Цезаря, впоследствии погибли. Первой ошибкой заговорщиков было то, что они разрешили Марку Антонию публично зачитать завещание Цезаря.

Ублажением масс Гай Юлий, как известно, занимался всю жизнь (не забывая, разумеется, о себе). Он организовывал пышные зрелища, развивал, так сказать, шоу-бизнес, проводил судебную реформу, добивался льгот ветеранам. Но что удивительно: и после смерти он не забыл о простых гражданах.

Когда на Форуме в Риме Брут сообщил, что диктатор убит и опять будет демократия и республика, публика впала в тихий шок: не особо огорчилась, но и не обрадовалась. А так как-то… Народец-то, известно — сволочь. Но тут Антоний принародно вскрыл завещание Цезаря и там оказалось, что он каждому римлянину оставляет по 750 драхм (весьма приличная сумма) — народ пробило. Все зарыдали. "Папу родного потеряли, кормильца. Он, вишь, посмертно деньжат подкинул, обо всех позаботился. А от демократов копейки не дождешься!". Этот эпизод прекрасно сыграл Марлон Брандо в роли Марка Антония в пеплуме "Юлий Цезарь" (1953).

И народ, предав тело Цезаря погребальному огню, побежал разыскивать его убийц. Но те вовремя сбежали. А дома их, конечно, сожгли. Для порядку.

Заговор против Цезаря. Финал

Убийц Цезаря преследовали роковые невезения. Дважды накануне решающей битвы Бруту являлся зловещий призрак. Хотя он был отнюдь не мистически настроенным человеком, но посчитал это дурным знамением. Кассий и Брут встретились в 42 году до н.э. для битвы под Филиппами с племянником Цезаря Октавианом, который поклялся отомстить за дядю, и с другом Цезаря — Марком Антонием. Кассий ошибочно (с возрастом его зрение ослабло) принял издалека всадников Брута за солдат Антония и покончил жизнь самоубийством. Причем сделал это тем же мечом, которым он убил Цезаря. Брут, потеряв соратника, совсем пал духом и проиграл сражение при Филиппах.

Он укрылся со своими друзьями в лесу и сказал, прощаясь, что "считает себя счастливее победителей, поскольку оставляет по себе славу добродетели". Воистину дорога, вымощенная благими намерениями, приводит только по одному адресу.

Свои последние слова Брут произнес с самообладанием, присущим его великому родителю, а затем бросился на меч, который подставил один из его друзей. Так закончилось одно из самых трагических противостояний, которые могут случиться между отцом и сыном и между человеком и человеком.

Цезарь в кино

Про Гая Юлия Цезаря сняли десятки, если не сотни картин и сериалов. Предлагаем вам три — наиболее достойные.

"Юлий Цезарь" (1953)

Отличный американский фильм (поставленный по одноименной пьесе Шекспира), где Марлон Брандо, как уже говорилось, сыграл друга Цезаря Марка Антония. В фильме рассказывается о гибели Цезаря (Луи Кэлхерн), ставшего римским диктатором. Убийство его произошло в сенате на глазах у сопровождающего его Марка Антония.

Известие об убийстве Гая Юлия вызвало возмущение толпы, которая собирается у здания сената. Брут притворно пытается успокоить людей, говоря, что убийство Цезаря пойдет на благо Риму и его народу, раз убитый был "властолюбцем". Но потом толкает мощную речь в защиту друга. Шекспировский вывод об этом преступлении драматург вложил в уста Антония: "О справедливость! Ты в груди звериной, лишились люди разума. Простите; за Цезарем ушло в могилу сердце. Позвольте выждать, чтоб оно вернулось". В итоге толпа бросается на расправу с заговорщиками.

Эпизод с речью Марка Антония (Марлон Брандо)

"Клеопатра" (1963)

Эпический американский пеплум с Элизабет Тейлор (Клеопатра), Ричардом Бертоном (Марк Антоний) и Рексом Харрисоном (Юлий Цезарь). Фильм пролетел в прокате (очень дорого обошелся), но — стал классикой. "Золотой глобус" получили режиссер Джозеф Манкевич и исполнитель роли Цезаря — Рекс Харрисон.

Помпей бежит в Египет в поисках союзника в лице Птолемея XIII и его сестры Клеопатры. Вслед за Помпеем в Александрию прибывает Гай Юлий Цезарь, где он знакомится с Клеопатрой. Римский диктатор пленен красотой царицы Египта. Изгнанная братом из дворца, Клеопатра восстанавливает свое влияние при помощи Гая Юлия. Их союз был подкреплен политическими и военными победами — Цезарь разгромил повстанцев в Египте и Клеопатра становится де-факто правительницей государства, а также фавориткой Цезаря. Сын, которого родила Цезарю Клеопатра, должен был стать порукой покровительства Рима над Египтом…

В двух словах о картине: роскошь плюс мелодрама. Атмосфера и визуальный ряд фильма — запредельные.

Трейлер фильма "Клеопатра"

"Рим" (2005–2007)

Кто хочет меньше романтических страстей, а более трезвого взгляда на Рим и Цезаря — тем подойдет масштабный британо-американский сериал: два сезона по 11 серий. На IMDb у него высочайший балл: 8,7.

Сюжет начинается в 52 году до нашей эры. После восьми лет войны с Галлией Юлий Цезарь готовится к триумфальному возвращению в Рим. Он направляется домой с закаленными в боях преданными воинами, золотом, рабами и программой радикальных социальных реформ. Сенаторы готовят заговор против Цезаря. На историческом горизонте вскоре появится странный и неуклюжий мальчик, но с признаками стальной воли — Октавиан Август (следующий после июля месяц назовут, как вы понимаете, в честь него). Он сумеет отомстить за смерть дяди, основать Римскую империю и получить титул "отец отечества".