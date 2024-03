Самые опасные соперники Украины на "Евровидении-2024": их плюсы и минусы

Фокус разбирает слабые и сильные стороны трека украинского дуэта аlyona alyona и Jerry Heil и песни их ближайших конкурентов.

Недавно Швеция определилась со своими участниками, но они заняли в таблице букмекеров только 9 место. Смотрим топ-5. На первом месте — Хорватия (15%), потом Украина (13%), Италия (10%), Швейцария (8%) и Нидерланды (5%). Но у нидерландцев просто бомбовая песня, которая на YouTube набрала больше всего просмотров, и заслуженно — это маленький дэнс-шедевр. Однако и у наших аlyona alyona и Jerry Heil есть шансы одолеть соперников, если они несколько переставят акценты в своем треке.

Ставки букмекеров

Итоговый результат будет зависеть и от настроения голосующих: веселье они предпочтут или тревогу с надеждой — именно это несет песня украинок.

1.Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (Хорватия, 2,7 млн просмотров)

Бэби Лазанья — псевдоним хорватского певца Марко Пуришича. Его стиль важно величают "смесью поп-панка, техно, металла и хауза", но конкретно конкурсный заводной трек Rim Tim Tagi Dim — почти копия мелодичной структуры и самого номера финского артиста Кяарийя за прошлый год, занявшего второе место на "Евровидении-2023". Даже нарукавнички не поленились позаимствовать.

Плюсы: экспрессивно, ритмично, мощно.

Минусы: очевидная вторичность и номера, и песни.

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

2. аlyona alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria (Украина, 3,5 млн просмотров)

Хор во вступлении вызывает тревогу в сердце — это намек на то, что в нашей стране война. Но в то же время внутри и текста, и композиции теплится надежда на позитивный исход для Украины в этом тяжелейшем испытании. Это как бы песня-молитва, где артистки обращаются к святым.

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings.

Плюсы. В песне хорошо сбалансирована серьезность послания и текста с легкой диско-формой подачи. Органичны этно-вставки, чтение рэпа аlyona alyona прибавляет эмоциональной бодрости. Классный припев и уместный басовый синтезатор.

Минусы. Композиция ударно начинается, но сила эмоционального накала к финалу песни идет на убыль и заканчивается каким-то "плачем" Jerry Heil. Когда вещь начинается с этого фрагмента — нормально, дальше — раскачка, но в конце должен быть "взрыв". Надо, чтобы накал возрастал и к финалу достиг пика, как, например, и было в прошлом году в треке нашего мужского фанк-дуэта TVORCHI.

Но у сегодняшнего дуэта аlyona alyona, Jerry Heil есть время для перестановки акцентов. TVORCHI усилили свою композицию Heart of Steel в прошлом году прямо перед конкурсом.

аlyona alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria

3. Angelina Mango — La Noia (Италия, 1,9 млн просмотров)

Исполнительская манера и горячий голос с хрипотцой напоминают итальянскую диско-звезду Рафаэллу Карру. Сексуальная, но слегка тяжеловесная фигурка — вполне. Сентиментальный припев — с серенадной гитарой.

Плюсы. Композиция в меру сентиментальная, в меру танцевальная.

Минусы. В целом этот трек — набор музыкальных штампов.

Что может вытянуть эту вещицу — отчаянно хуковый инструментальный проигрыш.

Angelina Mango — La Noia

4. Nemo — The Code (Швейцария, 1,2 млн просмотров)

Немо Меттлер, он же Nemo — это рэп + фальцет. Субтильный парень, напоминающий нашего певца Melovin.

Песня о прорыве. В клипе Nemo играет кондуктора, проверяющего билеты. Исполнение — профи. Страстно поет: "Я побывал в аду и вернулся, я сломал код, чтобы найти свой правильный путь".

Что это за код? И что за путь?

В клипе артист дает исчерпывающий ответ на этот вопрос: в какой-то момент он из кондуктора превращается в балерину, оказываясь в женском платье и в балетной пачке. С накрашенными ногтями. И торжественно берет в этот момент верхние ноты. В финале кондуктор встречает себя же — в голубом платье. Ура — трансформация завершена!

Плюсы. Страстность исполнения, внятная структура трека, эмоции идут по нарастающей — все ок.

Минусы. Уже насмотрелись этих "превращений" со времен братьев Вачовски, обернувшихся сестрами — вагон с тележкой. Хотелось бы чего поновее. И награждение "Оскаром" в этом году показало, что гей-тематика сейчас не в тренде.

Nemo — The Code

5. Joost Klein – Europapa (Нидерланды, 11 млн просмотров)

Клейн Йост — сильный соперник украинкам. Он похож по стилю на топовую российскую группу Little Big, которая прокляла Путина, заявив в жесткой форме, что они против войны в Украине, отменила туры по РФ и иммигрировала в США. Но я тут говорю о манере Little Big: карнавально-дурашливой и заразительной.

Текст песни зайдет всем еврофанам из всех стран Содружества.

Европа, давайте объединимся!

(Евро-папа, Евро-папа)

Я люблю вас всех!

Добро пожаловать в Европу,

Навестить мне друзей во Франции

Или отправиться в Вену?

Я хочу уехать из Нидерландов,

Но я потерял свой паспорт.

К счастью, мне не нужна виза, чтобы побыть с тобой,

Так что беру автобус до Польши или поезд до Берлина.

У меня нет денег на Париж, так что я фантазирую.

Можно взять у тебя один евро, пожалуйста?

Говорю: "Мерси", —

Ведь этот мир принадлежит мне.

Европапа-па (хэй!)

Клип здорово использует все стереотипы: итальянцев, немцев, нидерландцев.

Плюсы. Идеальный трек — по форме и содержанию.

Минус только один, когда-то подобный ход — с европейскими стереотипами — для "Евровидения" использовала немецкая группа Dschinghis Khan, но это было давно — в 1979. Они заняли тогда 4-е место, но карьера в шоу-бизнесе у них была более чем успешной.

Клейну Йосту всего 26 лет, а он уже выпустил 8 альбомов — это опытнейший артист, и он — веская альтернатива серьезной Украине: все, кто не захочет заморачиваться мрачными темами, будут голосовать за нидерландца. Но в его дэнс-клипе, кстати, в финале горит мельница и пылают радостные фотографии — музыкант как бы намекает, что он помнит о возможной войне и ее последствиях. В общем — крутой парень и достойный соперник.

Joost Klein — Europapa

Напомним, что в этом году конкурс "Евровидения" пройдет в мае в шведском городе Мальме.