Dell OptiPlex и Latitude – новое поколение ПК, моноблоков и ноутбуков, заслуживающих вашего внимания

Недавно Dell Technologies дополнила свою линейку коммерческих настольных ПК и моноблоков новой серией OptiPlex, а также представила обновленные модели серии Latitude.

Чем интересны представленные новинки и кому стоит к ним присмотреться – читайте в нашем материале.

ПК и моноблоки Dell Optiplex

Теперь устройства в коммерческой линейке настольных компьютеров и моноблоков Dell OptiPlex не имеют номеров моделей: есть только одна базовая модель, которая настраивается в зависимости от потребностей.

Моноблок Dell Optiplex отличается лучшей в своем классе производительностью и высоким качеством аудио и видео. Его комфортно использовать в течение всего дня благодаря сертифицированным сенсорным панелям с защитой от вредного для глаз излучения синего цвета и эргономичной подставке.

К тому же, заслуживает внимания повышенный уровень безопасности и защиты персональных данных. Это достигается благодаря технологии SafeID, сохраняющей и обрабатывающей расширенные учетные данные в специальном чипе безопасности. В то же время уникальная сторонняя проверка BIOS фиксирует повреждения системы и заранее помогает выявить потенциальные угрозы с помощью раннего оповещения Indicators of Attack.

В новом семействе Dell OptiPlex учтены потребности всех категорий пользователей для наилучшего опыта использования – каждая модель отличается продуманным дизайном, особым набором параметров и большими возможностями для расширения.

Линейка Dell Optiplex — это лучшие дисплеи для совместной работы, которые дополняются аксессуарами для максимального удобства. Выбирайте специальные крепления, подставки, вебкамеры, спикерфоны, гарнитуры, эргономичные мыши и клавиатуры для комфортного общения и максимально удобного использования устройства.

Новинки в популярной серии ноутбуков Latitude представлены моделями с диагоналями экранов от 13 до 16 дюймов, что позволяет выбрать лэптоп под любой запрос и потребности руководителей, продавцов, менеджеров.

Новое поколение корпоративных лэптопов Dell Latitude – это улучшенная производительность и дополнительные формфакторы для наилучшего опыта использования.

Ноутбуки Latitude обычно имеют несколько серий (3000, 5000, 7000 и 9000) зависимо от набора характеристик, производительности, скорости передачи данных и доступности. При этом все модели объединяет использование аккумуляторов с удлиненным жизненным циклом, имеющих более длительное время автономной работы и длительный срок гарантии, а также опцию экспресс зарядки (до 80% за час).

Кроме того, корпуса новых лэптопов Dell производятся из качественного магниевого сплава. Благодаря этому они легкие, но очень прочные и могут быть оснащены 5-мегапиксельной (или FullHD) вебкамерой, а также поддержкой 5G для постоянной связи независимо от места работы.

Учитывая указанные конфигурации и параметры производительности, устройства новой линейки ПК и моноблоков Dell OptiPlex и обновленные ноутбуки Latitude порадуют любителей комфорта, эргономики и труда. Не останутся в стороне и те пользователи, для кого важны безопасность, надежная защита данных и персональный подход к оптимизации.

Dell учла все детали – от использования мощного железа и новых возможностей искусственного интеллекта до внедрения действительно свежего дизайна, надежного корпуса и легкого веса портативных устройств.

Не менее важно то, что Dell Technologies продолжает реализовать экологические инициативы в сфере устойчивого развития. Именно поэтому при производстве используется все больше переработанных материалов и металлов с низким уровнем выбросов углерода.

Больше о новых Dell OptiPlex и Latitude читайте по ссылке: https://itc.ua/ru/articles/novi-prystroyi-dell-pk-ta-monobloky-dell-optiplex-a-takozh-noutbuky-latitude-nove-pokolinnya-na-yake-varto-zvernuty -uvagu/