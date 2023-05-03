Ракеты AIM-260 будут сбивать самолеты РФ: появились подробности секретной разработки

Lockheed Martin разрабатывает AIM-260 с 2021 года и через пару лет планирует запустить их производство.

ВВС США собираются получить новый тип воздушных ракет класса "воздух-воздух", которые будут использоваться для атак с беспилотников, пишет The Drive. Ракеты AIM-260 предназначены для уничтожения истребителей противника и других целей.

Эта секретная разработка, о которой стало известно журналистам, является продолжением линейки ракет AIM-120 AMRAAM, которые служат основным средством уничтожения воздушных целей на больших дистанциях. Однако ракеты AIM-120 имеют ряд недостатков, таких как ограниченный запас топлива, уязвимость для помех и перехвата, а также низкая эффективность против маневренных целей.

Ракеты AIM-260 должны устранить эти недостатки и обеспечить превосходство в воздухе над потенциальными соперниками, такими как Китай и Россия. Эти боеприпасы имеют более компактный размер и массу, что позволяет размещать их внутри фюзеляжа самолета или БПЛА, улучшая аэродинамику и скрытность. Кроме того, ракеты AIM-260 имеют более мощный двигатель и более совершенную систему наведения, что увеличивает дальность полета и точность попадания.

Новая разработка позволит беспилотникам сражаться с любыми воздушными судами противниками, не уступая по боевым характеристикам пилотируемым самолетам. AIM-260 можно будет установить даже на вертолеты и атаковать как наземные, так и морские цели. Одной из основных функций является возможность самоуничтожения, чтобы боеприпас не попал в руки врага.

Разработка ракет AIM-260 полностью засекречена и ведется и под руководством компании Lockheed Martin. Первые испытания ракет были проведены в 2021 году на истребителе F-22 Raptor. Планируется, что ракеты будут готовы к серийному производству и поставкам в 2025 году.

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