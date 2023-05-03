Атака дронов на Кремль: в интернете появляются видео взрывов в Москве (видео)

У Путина утверждают, что это был "террористический акт" со стороны Украины.

В Москве заявляют, что в ночь на 3 мая Кремль был атакован несколькими украинскими беспилотниками. Официальное заявление появилось на сайте президента РФ.

В сообщении сказано, что "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", но обошлось без жертв и без материального ущерба, В. Путин не пострадал, его график не изменился, а сам инцидент назвали "террористическим актом".

В интернете уже распространяются видео, снятые с разных ракурсов, на которых видны взрывы около Кремля. А один из роликов показывает, как дрон врезается во флагшток здания кремлевского дворца, который называют еще кремлевской резиденцией Путина, и воспламеняется.

Ранее также появилось видео, снятое с другого ракурса. Тут можно увидеть только некоторое задымление где-то в центре Москвы. Однако телеграм-канал, опубликовавший ролик, утверждал, что тут заснята "атака украинских дронов на Кремль".

Ранее мы сообщали о том, что в Брянской области украинские БПЛА атаковали военный аэродром.

По этому поводу высказался аналитик Александр Коваленко в своем телеграм-канале. Он считает, что если украинские БПЛА достигли Краснодарского края, пролетев, 170 км, и на этом пути их не сбили ПВО и не приземлили РЭБ, то это говорит о том, что система защиты российского неба крайне слабая.

Атаку дронов по Кремлю украинская сторона еще не комментировала. Следите за нашими новостями.