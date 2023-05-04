Подводный робот UX1-Neo побил рекорд погружения и раскрыл тайны Границкой пропасти (видео)

И хотя само погружение состоялось еще в прошлом году, но только сейчас ученые и исследователи представили фильм, о подводной одиссее робота UX1-Neo.

Автономный подводный аппарат UX1-Neo, разработанный компанией UNEXMIN Georobotics, установил новый мировой рекорд, погрузившись на глубину 450 м в Границкой пропасти (Чехия), сообщает портал UST. Это самая глубокая пресноводная пещера в мире.

Компания выпустила короткий фильм об экспедиции, конструкции и испытаниях робота UX-1Neo, а также рассказала подробностях рекордного погружения. Благодаря своим характеристикам робот UX1-Neo погрузился на 450 м и увеличил исследованную глубину пещеры еще на 46 м.

UX1-Neo имеет модульную конструкцию, легкий вес, съемные батареи и современное оборудование для навигации и геоизмерений. Он может погружаться на глубину до 500 м и работать более 8 часов без перезарядки. Робот умеет создавать точные 3D-изображения подводных объектов, собирать пробы воды и вести гидрохимический анализ. Так же UX1-Neo способен обнаруживать магнитные аномалии и сканировать подводное дно.

Во время погружений UX1-Neo использовался для непрерывного измерения параметров воды, создания точного 3D-изображения верхних частей пещеры и предоставления чешским геологам и гидрогеологам более точного представления о строении пещеры и накопленных там обломках.

Ранее самой глубокой точкой пещеры считалась глубина 404 м, достигнутая подводным исследовательским роботом во время миссии National Geographic в 2016 году, которая была направлена исключительно на побитие рекорда глубины.

Теперь UX1-Neo готов выполнять подводные обследовательские миссии в ЕС и по всему миру и собирать ценные гео- и пространственные данные с этих объектов.

Экспедиция робота UX1-Neo в Границкую пропасть в Чехии

Ранее Фокус писал, первый дрон под полным управлением ИИ уже появился в небе: для чего он нужен.