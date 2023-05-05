Дроны в небе, на земле и под водой: генерал рассказал, как изменится характер войны

Генерал Марк Милли считает, что в скором времени людей на поле боя заменят роботы и нейросети. В России уже отреагировали на его заявления.

Характер войны меняется, считает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его мнению, в ближайшем будущем на поле боя будут важны не человеческие ресурсы, а технологические — роботы, дроны, ПО, ИИ. Свою точку зрения он изложил изданию Foreign Affairs.

Какие технологии повлияли на характер ведения войны

По словам Милли, фундаментальные изменения произошли между Первой и Второй мировыми войнами, когда люди получили три технологии: самолет, механизацию, колесную и гусеничную технику. Сегодня мы тоже сталкиваемся с фундаментальными изменениями в характере ведения войны, которые тоже обусловлены появлением новых технологий, таких как высокоточные боеприпасы и датчики. Благодаря высокоточным орудиям и сенсорам военные получили возможность вести дальний прицельный огонь с большей точностью и на большем расстоянии, чем когда-либо в истории человечества.

"И не только мы (американцы, — ред.), но и РФ, КНР и другие страны могут работать в этом направлении", — подчеркнул Милли.

В дополнение к дальности и точности, человечество освоило и гиперзвуковую скорость, благодаря чему возник новый тип оружия.

Что касается датчиков, то сегодня, по мнению генерала, любой, кто носит часы Fitbit с GPS или имеет iPhone, является сенсором, считать сигналы которого и отследить не составляет никаких проблем.

"У нас есть способность — не только у нас, у России, у Китая и так далее — знать обо всем, что происходит вокруг нас и далеко от нас. При помощи Google Earth любой может просматривать качественные спутниковые снимки, а еще несколько лет назад гражданским такая информация не была доступна", — сказал генерал Милли.

Обзор военных беспилотников

Как робототехника изменит поле боя

Таким образом, подчеркнул спикер, способность видеть "все" и способность стрелять точно и на большие расстояния — два фактора, предвещающие изменение фундаментального характера войны. Но не стоит забывать и про стремительно развивающуюся робототехнику.

"Мы уже используем робототехнику в военных целях. Мы разрабатываем и испытываем морские беспилотники, как надводные, так и подводные. Мы экспериментируем с истребителями и бомбардировщиками, которые в скором времени будут практически беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и платформы поддержки сухопутных войск, большинство которых тоже будут автономными. Так что робототехника очень быстро поступает на вооружение армии", — сказал Марк Милли.

Генерал упомянул и о тех возможностях, которые может предложить военным ИИ.

"Добавьте к этому инструменты, позволяющие принимать решения быстро и с большой точностью. У искусственного интеллекта и квантовых вычислений в сочетании с робототехникой есть большой потенциал. Все эти технологии смогут занять доминирующие позиции в вопросе ведения войны. Добавьте к списку сферы киберпространства и космических технологий. "Под водой" тоже происходит много всего, и есть около 20-ти других технологий, которые я не буду называть. Эта конвергенция технологий приведет к фундаментальным изменениям в гражданском обществе", — рассказал спикер.

Генерал Милли полагает, что все вышеперечисленные технологии окажут огромное влияние на проведение военных операций в будущем. Он уверен, что та страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения войны, будет иметь решающее преимущество.

Передача о том, как военные используют роботов и ИИ

Реакция в РФ на интервью генерала Марка Милли

Интересно, что в РФ уже отреагировали на интервью генерала Милли, выпустив материал о том, каким образом России придется защищаться от дронов НАТО, "в случае прямого столкновения". Российский журналист, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявила в интервью РИА, что РФ нужно усиливать системы ПВО, проводить "качественную аналитику" и наконец-то заняться развитием "всей линейки боевых и разведывательных БПЛА", которой на протяжение 30-ти лет никто не занимался.