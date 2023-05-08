Появилась беспроводная зарядка для дронов, но беспилотнику даже не надо на нее садиться

Теперь БПЛА можно заряжать прямо как смартфон оснащенный модулем беспроводной зарядки.

Компания WiBotic представила универсальную платформу для автономной зарядки БПЛА различных типов и размеров, пишет UAS Vision. Платформа называется PowerPad Pro и представляет собой подставку с встроенной системой беспроводной зарядки, которая может обслуживать дроны без необходимости подключения кабелей или смены аккумуляторов.

Самое главное, что PowerPad Pro — это универсальное решение для зарядки, которое не зависит от конкретной модели или производителя. Оно может работать с любыми БПЛА, который имеет встроенный или внешний приемник WiBotic. Платформа размером 76x76x15 сантиметров весит около 18 кг. Она может заряжать беспилотники мощностью до 300 ватт на расстоянии до 10 см от поверхности подставки. Зарядка БПЛА происходит автоматически, когда дрон приближается или приземляется на платформу.

Кроме того, PowerPad Pro может не только пополнять запас аккумуляторов беспилотников, но и является своеобразной системой управления и мониторинга состояния БПЛА. Платформа собирает данные о заряде аккумулятора, температуре, напряжении и токе, а также передает их на удаленный сервер или облачную платформу WiBotic Fleet Energy Management. Это позволяет оптимизировать расписание полетов и зарядки БПЛА, а также продлевать срок службы аккумуляторов.

По заявлениям разработчиков, зарядная платформа может решить проблему автономности БПЛА в различных отраслях и сферах применения, например, в промышленности или на складах, уменьшив количество операторов, которые должны следить за наличием энергии в аккумуляторах дронов.

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