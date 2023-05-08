Появился дрон Morpho: что известно о БПЛА с фиксированным крылом (видео)

Этот беспилотник может быстро и эффективно перемещаться по воздуху, а также вертикально взлетать и садиться.

Специалисты компании Morpho Aerospace из Италии решили совместить в одном аппарате преимущества VTOL и скорость дронов с фиксированным крылом, пишет New Atlas. Квадрокоптеры медленные, зато взлетают откуда угодно, а дроны с фиксированным крылом очень быстрые, но им нужно место для разгона.

БПЛА Morpho имеет четыре горизонтальных пропеллера, которые позволяют ему взлетать и садиться вертикально, а также парить в воздухе. Однако в отличие от обычных квадрокоптеров, он не наклоняет свой корпус вперед, чтобы двигаться по горизонтали. Вместо этого он использует два дополнительных вертикальных пропеллера в задней части, которые толкают его вперед. Это позволяет дрону уменьшить свою лобовую площадь при движении по воздуху.

Если владелец захочет сделать его еще более быстрым, он может дать команду беспилотнику убрать свою шасси и спрятать свои четыре пропеллера внутрь корпуса, как складные ножи. Тогда Morpho будет приводиться в движение только двумя задними пропеллерами, поддерживая подъемную силу за счет своих крыльев. Это позволяет дрону преодолевать большие расстояния, используя меньше энергии батареи, а также не отставать от быстро движущихся объектов — его максимальная скорость в этом режиме составляет 134 км/ч.

Аэродинамические свойства дрона позволяют ему используя меньше энергии батареи Фото: Скриншот

С другой стороны, если пользователи знают, что они будут использовать беспилотник только для медленного полета, они могут облегчить его, временно сняв крылья и хвост. Время полета колеблется от 24 мин. в режиме квадрокоптера до 40 мин. при полете на фиксированном крыле.

Дрон также оснащен съемными носовыми конусами, один из которых позволяет ему нести камеру. Другой конус содержит собственную камеру Morpho Aerospace с подвесом, которая может снимать видео в разрешении 4K/30 кадров в секунду. Кроме того, так как она установлена прямо на носу, камера может быть направлена вверх — чего невозможно сделать на квадрокоптере.

Morpho управляется с помощью радиоуправляемого пульта из которого можно при желании извлечь модуль GPS и носить его с собой. Тогда дрон будет автоматически следовать за владельцем. В этом режиме дроном можно управлять с помощью голосовых команд.

Morpho Aerospace запустила кампанию по сбору средств на Kickstarter. Цель составляет $113 тыс., а минимальный взнос для получения одного дрона — $1360. Предполагается, что поставки Morpho начнутся в октябре этого года.

Все возможности дрона Morpho

Ранее Фокус писал, что появилась беспроводная зарядка для дронов, но беспилотнику даже не надо на нее садиться.