Военные нашли применение чат-боту ChatGPT: зачем им это понадобилось

В Пентагоне не могут обойтись без ИИ, но считают, что его использование должно быть крайне осторожным, а данные множество раз перепроверены.

Пентагон запустил инициативу по нулевому доверию (Zero Trust), которая предполагает, что любой пользователь, устройство или приложение в сети может быть скомпрометировано и потенциально опасно, пишет Defense One. Цель этой инициативы — повысить безопасность и устойчивость сетей военных ведомств к кибератакам.

Кроме того, "нулевое доверие" устанавливается и для данных, полученных с помощью искусственного интеллекта и ботов на основе ChatGPT, поскольку военные аргументировано опасаются, что нейросети могут стать современным оружием пропаганды и дезинформации.

Главное военное ведомство США уже создало совместную рабочую группу по нулевому доверию, которая включает представителей всех военных отраслей, а также других агентств, таких как Национальное агентство безопасности и Агентство по оборонным инновациям.

ВВС США уже начали внедрять принципы нулевого доверия в своих сетях и системах. Начала действовать программа Advanced Battle Management System (ABMS), которая направлена на создание объединенной сети для координации операций во всех доменах. Система использует подход нулевого доверия для проверки подлинности пользователей, устройств и информации.

"Мы не можем позволить себе иметь слабое звено в нашей цепочке", — говорят в Пентагоне. "Мы должны быть уверены, что все наши партнеры по коалиции, все наши союзники имеют тот же уровень безопасности".

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