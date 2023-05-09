Рис по-испански: вкусно, как в лучших ресторанах Барселоны

Рис, приготовленный этим способом, очень любит латиноамериканский мир. Это настоящий шедевр, если вы любите рис.

Рис по-испански идеально подходит в качестве гарнира к мясу, рыбе или овощам. Он готовится из риса, помидоров, лука, чеснока и специй, которые придают ему аппетитный цвет и аромат. Рис по рецепту от Фокуса легко и быстро готовится в одной сковороде или кастрюле, что экономит время и посуду. Он получается пышным, рассыпчатым и сочным, а также очень сытным и питательным. Вы можете варьировать ингредиенты по своему вкусу, добавляя более острые перцы, бобовые или кукурузу.

Рис по-испански

Ингредиенты:

30 мл растительного масла;

1 маленький лук, нарезанный кубиками;

2 зубчика чеснока, измельченных;

250 г длиннозерного риса;

500 мл куриного бульона (заранее приготовленного);

250 мл томатного сока;

1 чайная ложка соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 чайной ложки кумина (зиры);

1/4 чайной ложки орегано;

2 столовые ложки нарезанной свежей кинзы (по желанию).

В большой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло на средне-высоком огне. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте, помешивая, около 5 минут или до тех пор, пока лук не станет мягким и прозрачным.

Добавьте рис и обжаривайте, помешивая, еще 5 минут или до тех пор, пока рис не станет золотистым и хрустящим.

Добавьте куриный бульон, томатный сок, соль, перец, кумин и орегано. Перемешайте и доведите до кипения. Снизьте огонь и накройте крышкой. Варите на слабом огне около 20 минут или до тех пор, пока рис не впитает всю жидкость.

Снимите с огня и дайте настояться под крышкой еще 10 минут. Перед подачей посыпьте кинзой, если хотите.

Лучше всего рис по-испански подойдет к элитному стейку дельмонико с травяным маслом.